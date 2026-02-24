Cạnh tranh lãi suất huy động trực tuyến tăng nhiệt

Cập nhật biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến của 33 ngân hàng ngày 24/2 cho thấy lãi suất online cao hơn gửi tại quầy từ 0,5 đến gần 2 điểm %/năm, tùy kỳ hạn...

Đáng chú ý, chênh lệch lãi suất giữa nhóm 4 ngân hàng thương mại Nhà nước và khối ngân hàng tư nhân đã thu hẹp so với trước Tết Nguyên đán; dao động khoảng 0,75 điểm % ở kỳ hạn ngắn và mở rộng lên trên 1,4 điểm % tại kỳ hạn trung và dài hạn.

Ở nhóm 4 ngân hàng thương Nhà nước chi phối vốn (gồm Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank), lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 1 tháng cao nhất là 4%/năm, được áp dụng tại Vietcombank. Lãi suất kỳ hạn 1 tháng tại Agribank là 3,2%/năm; BIDV và VietinBank cùng áp dụng 3%/năm.

Đối với tiền gửi kỳ hạn 1 tháng, có 11 ngân hàng trả lãi suất 4,75%/năm (mức tối đa theo quy định của Ngân hàng Nhà nước với tiền gửi dưới 6 tháng) là BaoVietBank, BVBank, NCB, PGBank, PvcomBank, Saigonbank, TPBank, VCBNeo, VIB, VPBank.

Lãi suất tiết kiệm trực tuyến 1 tháng (Nguồn: VnEconomy cập nhật từ ứng dụng (app) và website của các ngân hàng).

Các ngân hàng còn lại áp dụng lãi suất phổ biến từ 4 đến 4,6%/năm với tiền gửi kỳ hạn 1 tháng theo hình thức trực tuyến.

Tại các ngân hàng thương mại Nhà nước, lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 3 tháng cao hơn 1 tháng 0,4 đến 0,5%. Cụ thể, Agribank 3,7%/năm; BIDV và VietinBank cùng 3,4%/năm; Vietcombank có mức lãi suất cao nhất là 4,5%/năm.

Trong khi đó, lãi suất huy động kỳ hạn 3 tháng tại các ngân hàng thương mại tư nhân chủ yếu đi ngang hoặc nhích nhẹ 0,2% so với kỳ hạn 1 tháng, dao động từ 4 đến 4,75%/năm tùy từng ngân hàng.

Lãi suất tiết kiệm trực tuyến 3 tháng (Nguồn: VnEconomy cập nhật từ ứng dụng (app) và website của các ngân hàng).

Lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 6 tháng cao nhất được áp dụng tại PGBank là 7,1%/năm. Ngay sau đó là Bắc Á, LPBank cùng áp dụng lãi suất 6,8%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 6 tháng.

Một số ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm trực tuyến trên 6% cho kỳ hạn 6 tháng là: MBV và Vikki Bank cùng 6,5%/năm, BVBank 6,3%/năm, NCB, VCBNeo, VPBank cùng 6,2%/năm.

Lãi suất tiết kiệm trực tuyến 6 tháng (Nguồn: VnEconomy cập nhật từ ứng dụng (app) và website của các ngân hàng).

Nhìn chung, lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 9 tháng đi ngang hoặc tăng nhẹ so với kỳ hạn 6 tháng. Cá biệt, tại một số ngân hàng lãi suất tiết kiệm 9 tháng thấp hơn 6 tháng là Eximbank 5,3%/năm (-0,1%); HDBank 5,3%/năm (-0,2%); KienlongBank 5,4%/năm (-0,3%); Nam Á 5,6%/năm (-0,1%); VCBNeo 5,45%/năm (- 0,75%).

Ở nhóm “big 4”, Agribank vươn lên dẫn đầu lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng cùng mức 5,7%/năm. Đối với 2 kỳ hạn này, BIDV và VietinBank cùng áp dụng mức lãi suất 4,5%/năm; Vietcombank trả lãi suất 5,5%/năm.

Lãi suất tiết kiệm trực tuyến 9 tháng (Nguồn: VnEconomy cập nhật từ ứng dụng (app) và website của các ngân hàng).

Lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 12 tháng cao nhất là 7,2% được áp dụng tại PGBank và MBV. Đứng thứ 2 là LPBank với mức lãi suất 7%/năm.

Lãi suất tiết kiệm trực tuyến 12 tháng (Nguồn: VnEconomy cập nhật từ ứng dụng (app) và website của các ngân hàng).

Ở nhóm big 4, lãi suất tiết kiệm trực tuyến 12 tháng cao hơn 6 tháng 0,3 đến 0,7%. Trong đó, Agribank trả lãi suất 6%/năm cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 12 tháng (+0,3% so với 6 và 9 tháng); BIDV và Vietinbank cùng trả 5,2%/năm (+0,7%); riêng Vietcombank giữ lãi suất huy động trực tuyến 12 tháng bằng 6 tháng là 5,5%/năm.