Cạnh tranh lãi suất huy động trực tuyến tăng nhiệt
Kỳ Phong
24/02/2026, 16:17
Cập nhật biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến của 33 ngân hàng ngày 24/2 cho thấy lãi suất online cao hơn gửi tại quầy từ 0,5 đến gần 2 điểm %/năm, tùy kỳ hạn...
Đáng chú ý, chênh lệch lãi suất giữa nhóm 4 ngân hàng thương mại Nhà nước và khối ngân hàng tư nhân đã thu hẹp so với trước Tết Nguyên đán; dao động khoảng 0,75 điểm % ở kỳ hạn ngắn và mở rộng lên trên 1,4 điểm % tại kỳ hạn trung và dài hạn.
Ở nhóm 4 ngân hàng thương Nhà nước chi phối vốn (gồm Agribank,
BIDV, VietinBank, Vietcombank), lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 1 tháng cao
nhất là 4%/năm, được áp dụng tại Vietcombank. Lãi suất kỳ hạn 1 tháng tại Agribank
là 3,2%/năm; BIDV và VietinBank cùng áp dụng 3%/năm.
Đối với tiền gửi kỳ hạn 1 tháng, có 11 ngân hàng trả lãi suất
4,75%/năm (mức tối đa theo quy định của Ngân hàng Nhà nước với tiền gửi dưới 6 tháng)
là BaoVietBank, BVBank, NCB, PGBank, PvcomBank, Saigonbank, TPBank, VCBNeo, VIB,
VPBank.
Các ngân hàng còn lại áp dụng lãi suất phổ biến từ 4 đến
4,6%/năm với tiền gửi kỳ hạn 1 tháng theo hình thức trực tuyến.
Tại các ngân hàng thương mại Nhà nước, lãi suất huy động trực
tuyến kỳ hạn 3 tháng cao hơn 1 tháng 0,4 đến 0,5%. Cụ thể, Agribank 3,7%/năm; BIDV
và VietinBank cùng 3,4%/năm; Vietcombank có mức lãi suất cao nhất là 4,5%/năm.
Trong khi đó, lãi suất huy động kỳ hạn 3 tháng tại các ngân
hàng thương mại tư nhân chủ yếu đi ngang hoặc nhích nhẹ 0,2% so với kỳ hạn 1 tháng,
dao động từ 4 đến 4,75%/năm tùy từng ngân hàng.
Lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 6 tháng cao nhất được
áp dụng tại PGBank là 7,1%/năm. Ngay sau đó là Bắc Á, LPBank cùng áp dụng lãi suất
6,8%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 6 tháng.
Một số ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm trực tuyến trên
6% cho kỳ hạn 6 tháng là: MBV và Vikki Bank cùng 6,5%/năm, BVBank 6,3%/năm, NCB,
VCBNeo, VPBank cùng 6,2%/năm.
Nhìn chung, lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 9 tháng đi
ngang hoặc tăng nhẹ so với kỳ hạn 6 tháng. Cá biệt, tại một số ngân hàng lãi suất
tiết kiệm 9 tháng thấp hơn 6 tháng là Eximbank 5,3%/năm (-0,1%); HDBank 5,3%/năm
(-0,2%); KienlongBank 5,4%/năm (-0,3%); Nam Á 5,6%/năm (-0,1%); VCBNeo 5,45%/năm
(- 0,75%).
Ở nhóm “big 4”, Agribank vươn lên dẫn đầu lãi suất tiền gửi
kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng cùng mức 5,7%/năm. Đối với 2 kỳ hạn này, BIDV và VietinBank
cùng áp dụng mức lãi suất 4,5%/năm; Vietcombank trả lãi suất 5,5%/năm.
Lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 12 tháng cao nhất là
7,2% được áp dụng tại PGBank và MBV. Đứng thứ 2 là LPBank với mức lãi suất 7%/năm.
Ở nhóm big 4, lãi suất tiết kiệm trực tuyến 12 tháng cao hơn
6 tháng 0,3 đến 0,7%. Trong đó, Agribank trả lãi suất 6%/năm cho tiền gửi trực tuyến
kỳ hạn 12 tháng (+0,3% so với 6 và 9 tháng); BIDV và Vietinbank cùng trả 5,2%/năm
(+0,7%); riêng Vietcombank giữ lãi suất huy động trực tuyến 12 tháng bằng 6 tháng
là 5,5%/năm.
Các mức lãi suất tiết kiệm được nêu đều dành cho tiền gửi trực tuyến của khách hàng cá nhân, lĩnh lãi cuối kỳ. Các ngân hàng đều có những chính sách lãi suất riêng áp dụng cho nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, tuỳ thuộc vào giá trị tiền gửi. Ngoài ra, mức lãi suất huy động thực tế có thể thay đổi tùy vào tình hình cân đối vốn của từng chi nhánh ngân hàng.
