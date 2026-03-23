Ngân hàng Nhà nước giảm dần quy mô hỗ trợ thanh khoản qua kênh cầm cố

Sau khi đạt đỉnh khoảng 480 nghìn tỷ đồng vào đầu tháng 2/2026, dư nợ nghiệp vụ thị trường mở (OMO) đến 20/3 chỉ còn khoảng 243 nghìn tỷ đồng, giảm gần một nửa. Quy mô bơm tiền qua kênh cầm cố thu hẹp rõ rệt, cho thấy thanh khoản hệ thống đã ổn định trở lại...

Tuần qua (16-20/3), thị trường tài chính – tiền tệ trong nước ghi nhận diễn biến đáng chú ý, nổi bật là xu hướng gia tăng của lãi suất liên ngân hàng bằng VND, hoạt động hút ròng thanh khoản quy mô lớn của Ngân hàng Nhà nước, cùng với sự phân hóa trên thị trường trái phiếu Chính phủ.

Trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng, lãi suất VND tăng trên toàn bộ các kỳ hạn so với phiên cuối tuần trước (ngày 13/3). Cụ thể, đến cuối phiên ngày 20/3, lãi suất qua đêm (ON) ở mức 4,2%/năm, tăng 0,2 đpt so với ngày 13/3. Kỳ hạn 1 tuần tăng mạnh 1,09 đpt lên 5,7%/năm, trong khi kỳ hạn 2 tuần ghi nhận mức tăng đáng kể nhất, tăng 1,74 đpt lên 7,1%/năm. Đối với kỳ hạn 1 tháng, lãi suất đạt 7,4%/năm, tăng nhẹ 0,1 đpt. Diễn biến này cho thấy áp lực thanh khoản VND kỳ hạn từ 1 tuần trở lên mới tạm thời qua giai đoạn nóng bỏng.

Diên biến lãi suất liên ngân hàng VND từ đầu năm đến 20/3/2026 (Nguồn: WiGroup)

Ở chiều ngược lại, lãi suất USD trên thị trường liên ngân hàng biến động tăng – giảm nhẹ qua các phiên trong tuần; tuy nhiên, chốt phiên cuối tuần không thay đổi so với phiên ngày 13/3 ở tất cả các kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất qua đêm ở mức 3,6%/năm, kỳ hạn 1 tuần là 3,69%, kỳ hạn 2 tuần là 3,73% và kỳ hạn 1 tháng là 3,75%/năm.

Trong tuần từ 16 - 20/3, lãi suất liên ngân hàng VND tăng nhẹ 0,2 điểm phần trăm (đpt) ở kỳ hạn qua đêm so với chốt tuần trước (13/3), trong khi các kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần tăng mạnh, lần lượt 1,09 và 1,74 đpt.

Trong tuần từ 16 đến 20/3, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 15.000 tỷ đồng trên kênh cầm cố với các kỳ hạn 7 ngày, 28 ngày và 56 ngày, lãi suất duy trì ở mức 4,5%/năm. Tổng khối lượng trúng thầu đạt 14.978,76 tỷ đồng, trong khi khối lượng đáo hạn lên tới 99.314,71 tỷ đồng.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước không phát hành tín phiếu trong tuần. Như vậy, cơ quan điều hành đã hút ròng 84.335,95 tỷ đồng khỏi hệ thống thông qua kênh thị trường mở. Dư nợ lưu hành trên kênh cầm cố hiện ở mức 243.046,94 tỷ đồng, cho thấy quy mô hỗ trợ thanh khoản vẫn ở mức cao nhưng xu hướng chung là thu hẹp dần.

Tổng lưu hành thị trường mở (OMO) từ đầu năm đến 20/3/2026 (Nguồn: NHNN, WiGroup)

Trên thị trường trái phiếu Chính phủ sơ cấp, phiên đấu thầu ngày 18/3 ghi nhận kết quả tương đối tích cực. Kho bạc Nhà nước huy động thành công 9.220 tỷ đồng trên tổng số 13.500 tỷ đồng gọi thầu, tương đương tỷ lệ trúng thầu đạt 68%. Trong đó, kỳ hạn 10 năm chiếm tỷ trọng chủ đạo với giá trị trúng thầu 9.060 tỷ đồng, trong khi kỳ hạn 5 năm và 15 năm chỉ huy động được lần lượt 60 tỷ đồng và 100 tỷ đồng. Kỳ hạn 20 năm không có khối lượng trúng thầu.

Về lãi suất, kỳ hạn 5 năm tăng lên 3,5% (+0,20 điểm phần trăm so với phiên trước), kỳ hạn 10 năm giữ nguyên ở mức 4,11%, và kỳ hạn 15 năm tăng nhẹ lên 4,20% (+0,08 điểm phần trăm), phản ánh áp lực tăng lợi suất tại một số kỳ hạn.

Trên thị trường thứ cấp, thanh khoản cải thiện khi giá trị giao dịch Outright và Repo đạt trung bình 17.047 tỷ đồng/phiên, tăng so với mức 14.753 tỷ đồng/phiên của tuần trước.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ tăng tương đối rõ ở các kỳ hạn ngắn dưới 5 năm, trong khi các kỳ hạn dài biến động không đáng kể. Chốt phiên 20/03, lợi suất kỳ hạn 1 năm ở mức 3,19% (+0,05 điểm phần trăm so với ngày 13/03), kỳ hạn 2 năm là 3,28% (+0,04 điểm phần trăm), kỳ hạn 3 năm là 3,37% (+0,04 điểm phần trăm), và kỳ hạn 5 năm là 4,04% (+0,01 điểm phần trăm). Các kỳ hạn từ 10 năm trở lên gần như đi ngang.