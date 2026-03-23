Ngân hàng Nhà nước giảm dần quy mô hỗ trợ thanh khoản qua kênh cầm cố
Kỳ Phong
23/03/2026, 11:19
Sau khi đạt đỉnh khoảng 480 nghìn tỷ đồng vào đầu tháng 2/2026, dư nợ nghiệp vụ thị trường mở (OMO) đến 20/3 chỉ còn khoảng 243 nghìn tỷ đồng, giảm gần một nửa. Quy mô bơm tiền qua kênh cầm cố thu hẹp rõ rệt, cho thấy thanh khoản hệ thống đã ổn định trở lại...
Tuần qua (16-20/3), thị trường tài chính – tiền tệ trong nước ghi nhận diễn biến đáng chú ý, nổi bật là xu hướng gia tăng của lãi suất liên ngân hàng bằng VND, hoạt động hút ròng thanh khoản quy mô lớn của Ngân hàng Nhà nước, cùng với sự phân hóa trên thị trường trái phiếu Chính phủ.
Trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng, lãi suất VND tăng trên toàn bộ các kỳ hạn so với phiên cuối tuần trước (ngày 13/3). Cụ thể, đến cuối phiên ngày 20/3, lãi suất qua đêm (ON) ở mức 4,2%/năm, tăng 0,2 đpt so với ngày 13/3. Kỳ hạn 1 tuần tăng mạnh 1,09 đpt lên 5,7%/năm, trong khi kỳ hạn 2 tuần ghi nhận mức tăng đáng kể nhất, tăng 1,74 đpt lên 7,1%/năm. Đối với kỳ hạn 1 tháng, lãi suất đạt 7,4%/năm, tăng nhẹ 0,1 đpt. Diễn biến này cho thấy áp lực thanh khoản VND kỳ hạn từ 1 tuần trở lên mới tạm thời qua giai đoạn nóng bỏng.
Ở chiều ngược lại, lãi suất USD trên thị trường liên ngân hàng biến động tăng – giảm nhẹ qua các phiên trong tuần; tuy nhiên, chốt phiên cuối tuần không thay đổi so với phiên ngày 13/3 ở tất cả các kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất qua đêm ở mức 3,6%/năm, kỳ hạn 1 tuần là 3,69%, kỳ hạn 2 tuần là 3,73% và kỳ hạn 1 tháng là 3,75%/năm.
Trong tuần từ 16 - 20/3, lãi suất liên ngân hàng VND tăng nhẹ 0,2 điểm phần trăm (đpt) ở kỳ hạn qua đêm so với chốt tuần trước (13/3), trong khi các kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần tăng mạnh, lần lượt 1,09 và 1,74 đpt.
Trong tuần từ 16 đến 20/3, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 15.000 tỷ đồng trên kênh cầm cố với các kỳ hạn 7 ngày, 28 ngày và 56 ngày, lãi suất duy trì ở mức 4,5%/năm. Tổng khối lượng trúng thầu đạt 14.978,76 tỷ đồng, trong khi khối lượng đáo hạn lên tới 99.314,71 tỷ đồng.
Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước không phát hành tín phiếu trong tuần. Như vậy, cơ quan điều hành đã hút ròng 84.335,95 tỷ đồng khỏi hệ thống thông qua kênh thị trường mở. Dư nợ lưu hành trên kênh cầm cố hiện ở mức 243.046,94 tỷ đồng, cho thấy quy mô hỗ trợ thanh khoản vẫn ở mức cao nhưng xu hướng chung là thu hẹp dần.
Trên thị trường trái phiếu Chính phủ sơ cấp, phiên đấu thầu ngày 18/3 ghi nhận kết quả tương đối tích cực. Kho bạc Nhà nước huy động thành công 9.220 tỷ đồng trên tổng số 13.500 tỷ đồng gọi thầu, tương đương tỷ lệ trúng thầu đạt 68%. Trong đó, kỳ hạn 10 năm chiếm tỷ trọng chủ đạo với giá trị trúng thầu 9.060 tỷ đồng, trong khi kỳ hạn 5 năm và 15 năm chỉ huy động được lần lượt 60 tỷ đồng và 100 tỷ đồng. Kỳ hạn 20 năm không có khối lượng trúng thầu.
Về lãi suất, kỳ hạn 5 năm tăng lên 3,5% (+0,20 điểm phần trăm so với phiên trước), kỳ hạn 10 năm giữ nguyên ở mức 4,11%, và kỳ hạn 15 năm tăng nhẹ lên 4,20% (+0,08 điểm phần trăm), phản ánh áp lực tăng lợi suất tại một số kỳ hạn.
Trên thị trường thứ cấp, thanh khoản cải thiện khi giá trị giao dịch Outright và Repo đạt trung bình 17.047 tỷ đồng/phiên, tăng so với mức 14.753 tỷ đồng/phiên của tuần trước.
Lợi suất trái phiếu Chính phủ tăng tương đối rõ ở các kỳ hạn ngắn dưới 5 năm, trong khi các kỳ hạn dài biến động không đáng kể. Chốt phiên 20/03, lợi suất kỳ hạn 1 năm ở mức 3,19% (+0,05 điểm phần trăm so với ngày 13/03), kỳ hạn 2 năm là 3,28% (+0,04 điểm phần trăm), kỳ hạn 3 năm là 3,37% (+0,04 điểm phần trăm), và kỳ hạn 5 năm là 4,04% (+0,01 điểm phần trăm). Các kỳ hạn từ 10 năm trở lên gần như đi ngang.
Nhận định đường đi của lãi suất
Ngày 23/3, Ngân hàng Nhà nước
niêm yết tỷ giá trung tâm USD/VND ở mức 25.090 VND, tăng 5 đồng so với ngày 20/3. Với biên độ +/-5%, tỷ giá trần ngày 23/3 ở mức 26.344 VND. Cùng ngày, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại chủ yếu tăng 5 đồng so với phiên 20/3.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
