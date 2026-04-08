Ngân hàng Nhà nước thực hiện "cú hút ròng" mạnh nhất 3 năm

Lãi suất liên ngân hàng VND giảm sâu ở toàn bộ các kỳ hạn ngắn, tạo dư địa để Ngân hàng Nhà nước thực hiện phiên hút ròng mạnh nhất 3 năm với quy mô gần 45.500 tỷ đồng…

Chốt phiên giao dịch ngày 7/4, lãi suất bình quân VND giảm mạnh từ 0,3 – 3,1 điểm phần trăm ở các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống so với phiên đầu tuần. Chốt phiên, lãi suất qua đêm xuống 5,5%/năm, kỳ hạn 1 tuần còn 6,3%/năm, kỳ hạn 2 tuần ở 6,35%/năm và kỳ hạn 1 tháng giảm về 7,3%/năm.

Ngân hàng Nhà nước mạnh tay hút thanh khoản nhưng lãi suất VND liên ngân hàng vẫn giảm sâu cho thấy thanh khoản hệ thống phần nào được cải thiện. (VnEconomy cập nhật thị trường)

Diễn biến giảm mạnh ở nhóm kỳ hạn ngắn cho thấy áp lực cân đối vốn tức thời giữa các tổ chức tín dụng đã dịu đi đáng kể, bất chấp lượng tiền lớn vừa được rút khỏi hệ thống.

Mặt bằng lãi suất USD liên ngân hàng gần như đi ngang. Kỳ hạn qua đêm và 1 tháng cùng tăng nhẹ 0,01 điểm phần trăm, lên lần lượt 3,65% và 3,77%/năm; kỳ hạn 1 tuần giữ nguyên ở 3,69%/năm, trong khi kỳ hạn 2 tuần giảm về 3,73%/năm.

Ngày 7/4, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 5.000 tỷ đồng trên kênh cầm cố, gồm 1.000 tỷ đồng ở mỗi kỳ hạn 14 ngày và 35 ngày, cùng 3.000 tỷ đồng kỳ hạn 56 ngày, với lãi suất giữ nguyên ở 4,5%/năm. Toàn bộ khối lượng đều trúng thầu.

Tuy nhiên, do lượng giấy tờ có giá đáo hạn lên tới 50.477,64 tỷ đồng, trong khi Ngân hàng Nhà nước không phát hành tín phiếu mới, hệ thống ghi nhận mức hút ròng gần 45.500 tỷ đồng, mức mạnh nhất trong 3 năm. Sau phiên này, tổng dư nợ lưu hành trên kênh cầm cố giảm còn 294.959,67 tỷ đồng.

Việc Ngân hàng Nhà nước mạnh tay hút thanh khoản nhưng lãi suất VND liên ngân hàng vẫn giảm sâu cho thấy thanh khoản hệ thống phần nào được cải thiện. Động thái này cho thấy nhà điều hành đang chủ động tái cân bằng thanh khoản, qua đó gián tiếp hỗ trợ ổn định tỷ giá và duy trì dư địa ổn định mặt bằng lãi suất trong giai đoạn cao điểm điều hành quý II.

Sau phiên hút ròng mạnh ngày 7/4, tỷ giá USD/VND trên thị trường liên ngân hàng ngày 8/4 giảm nhẹ 0,05% so với phiên trước, xuống 26.330. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh chỉ số DXY giảm mạnh 0,88% về 98,98 điểm, phản ánh áp lực suy yếu của đồng USD trên thị trường quốc tế.

So với đầu năm, tỷ giá USD/VND liên ngân hàng mới tăng khoảng 0,13%, thấp hơn đáng kể mức biến động của nhiều đồng tiền trong khu vực. Dù vậy, tỷ giá hiện vẫn chỉ thấp hơn khoảng 0,39% so với đỉnh 52 tuần, cho thấy áp lực lên thị trường ngoại hối chưa hoàn toàn biến mất.