Đẩy mạnh phân cấp, cắt giảm thủ tục hành chính trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ và kiểm dịch thực vật thông qua phân cấp, phân quyền, cắt giảm điều kiện kinh doanh và đơn giản hóa hàng loạt thủ tục. Những thay đổi này được kỳ vọng sẽ giảm chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý và năng lực cạnh tranh của ngành nông nghiệp...

Ngày 8/6/2026 tại Hà Nội, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Báo Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị triển khai thực hiện các nghị quyết của Chính phủ và thông tư của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về phân cấp, phân quyền, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các Sở Nông nghiệp và Môi trường, cơ quan chuyên ngành, chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật các địa phương, cùng đại diện hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực liên quan trên cả nước.

THỐNG NHẤT TỪ TRUNG ƯƠNG ĐẾN CÁC ĐỊA PHƯƠNG

Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, việc triển khai các quy định mới nhằm bảo đảm thực hiện thống nhất từ Trung ương đến địa phương, đồng thời tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu nông sản.

Đây được xem là bước đi quan trọng trong tiến trình cải cách thể chế, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tăng cường phân cấp gắn với kiểm tra, giám sát, nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của địa phương. Qua đó góp phần giảm chi phí tuân thủ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật.

Tại hội nghị, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã phổ biến các nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 17/2026/NQ-CP, Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP của Chính phủ và Thông tư số 22/2026/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Một trong những nội dung đáng chú ý là việc phân cấp, phân quyền cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh thực hiện 4 thủ tục hành chính quan trọng. Trong đó có kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu; chứng nhận và chứng nhận lại chủng loại gạo thơm xuất khẩu được hưởng miễn thuế nhập khẩu theo hạn ngạch; cấp quyết định công nhận lưu hành đặc cách giống cây trồng.

Bên cạnh đó, ngành cũng thực hiện cắt giảm 11 thủ tục hành chính. Nhiều thủ tục liên quan đến quyền đối với giống cây trồng như cấp, cấp lại hoặc thu hồi thẻ giám định viên; cấp, cấp lại giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng được bãi bỏ. Một số thủ tục khác cũng được cắt giảm như kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu, tự công bố lưu hành giống cây trồng, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật hay công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng.

ĐƠN GIẢN HOÁ HỒ SƠ, GIẢM THỜI GIAN CHO DOANH NGHIỆP

Song song với đó, 17 thủ tục hành chính được đơn giản hóa nhằm giảm hồ sơ, thời gian và chi phí thực hiện cho người dân và doanh nghiệp. Các thủ tục được đơn giản hóa tập trung vào các lĩnh vực quản lý phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, bảo hộ giống cây trồng và công nhận lưu hành giống cây trồng.

Đối với hoạt động nhập khẩu cây có mang theo bầu đất, quy định mới bỏ yêu cầu kiểm tra tình trạng sinh vật gây hại tại nơi sản xuất của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ xuất khẩu. Thay đổi này được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động thương mại, đồng thời vẫn bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước thông qua các biện pháp kiểm soát phù hợp.

Trong lĩnh vực kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật nhập khẩu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ phân cấp thẩm quyền cho cơ quan do Chủ tịch UBND cấp tỉnh giao hoặc chỉ định thực hiện. Chính sách này dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/9/2026, góp phần giảm áp lực cho cơ quan Trung ương và nâng cao tính chủ động của địa phương.

Đáng chú ý, các nghị quyết mới cũng cắt giảm hai ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, gồm: kinh doanh dịch vụ bảo vệ thực vật và kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm giống cây trồng. Đồng thời, phạm vi quản lý đối với hai ngành nghề kinh doanh có điều kiện là kinh doanh phân bón và kinh doanh giống cây trồng cũng được thu hẹp.

Để bảo đảm các quy định mới được triển khai kịp thời và hiệu quả, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ; đồng thời chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan đến chứng nhận gạo thơm xuất khẩu sang thị trường châu Âu, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật nhập khẩu và kiểm tra nhà nước đối với thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu.

Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, các chính sách mới được kỳ vọng sẽ nhanh chóng đi vào thực tiễn, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng và thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, người dân. Qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu nông sản, nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của nông nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Cục cũng đề nghị các địa phương, cơ quan chuyên môn, hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp tăng cường phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh để cùng tháo gỡ, bảo đảm các chính sách mới được áp dụng thống nhất, hiệu quả trên phạm vi cả nước.