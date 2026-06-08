Dự kiến trình Chính phủ 4 nghị định về cải cách thủ tục hành chính

Chiều 8/6, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đã làm việc
với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính về 04 Nghị định dự kiến trình Chính phủ
trong tháng 6/2026.
Tại cuộc họp, đại diện Cục Kiểm soát thủ tục hành chính đã
báo cáo về tình hình kết quả xây dựng các nghị định, bao gồm: Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định
số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một
cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia; Nghị
định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2020/NĐCP ngày 08/4/2020
về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày
08/6/2010 quy định về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định sửa đổi, bổ
sung Nghị định 63/2024/NĐ-CP ngày 10/6/2024 quy định thực hiện liên thông điện
tử 02 nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo
hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải
quyết mai táng phí, tử tuất.
Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh
yêu cầu Cục Kiểm soát thủ tục hành chính tiếp tục rà soát, hoàn thiện các dự thảo
Nghị định, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành và
phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Đối với công tác kiểm soát thủ tục hành chính, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đề
nghị nghiên cứu giao Sở Tư pháp làm đầu mối tham mưu tại địa phương nhằm bảo đảm
sự thống nhất giữa xây dựng thể chế, tổ chức thi hành pháp luật và hoạt động kiểm
soát thủ tục hành chính từ Trung ương đến địa phương.
Cho ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một
số điều của Nghị định 45 về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử,
Thứ trưởng Bộ Tư pháp nhấn mạnh việc sửa đổi phải kế thừa kết quả từ Đề án 06 và quá trình
triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, đồng thời phản ánh thực tế môi trường điện tử hiện
nay đã trở thành phương thức vận hành tất yếu, không còn là mục tiêu hướng tới.
Theo Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh, tư duy xây dựng Nghị định cần chuyển từ “thực
hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử” sang “thực hiện thủ tục hành chính
dựa trên dữ liệu và chuyển đổi số”, trong đó môi trường điện tử chỉ là không
gian vận hành.
Các nội dung sửa đổi phải đáp ứng yêu cầu của mô hình chính quyền
địa phương hai cấp, phù hợp với hạ tầng dữ liệu đang được hoàn thiện theo Đề án
06 và Nghị quyết 57.
Ông Nguyễn Thanh Tịnh yêu cầu việc giải quyết thủ tục hành chính phải dựa
trên dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), bảo đảm nguyên tắc dữ liệu
“đúng, đủ, sạch, sống”, dùng chung và tái sử dụng hiệu quả.
Đồng thời, dự thảo
cần làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong kết nối, chia sẻ dữ liệu,
hướng tới xây dựng nền hành chính số hiện đại, minh bạch và phục vụ người dân,
doanh nghiệp tốt hơn.