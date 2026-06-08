Dự kiến trình Chính phủ 4 nghị định về cải cách thủ tục hành chính

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh yêu cầu hoàn thiện 4 nghị định về cải cách thủ tục hành chính, nhấn mạnh phải bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành và phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Chiều 8/6, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đã làm việc với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính về 04 Nghị định dự kiến trình Chính phủ trong tháng 6/2026.

Tại cuộc họp, đại diện Cục Kiểm soát thủ tục hành chính đã báo cáo về tình hình kết quả xây dựng các nghị định, bao gồm: Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2020/NĐCP ngày 08/4/2020 về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 quy định về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 63/2024/NĐ-CP ngày 10/6/2024 quy định thực hiện liên thông điện tử 02 nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất.

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh yêu cầu Cục Kiểm soát thủ tục hành chính tiếp tục rà soát, hoàn thiện các dự thảo Nghị định, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành và phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đối với công tác kiểm soát thủ tục hành chính, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị nghiên cứu giao Sở Tư pháp làm đầu mối tham mưu tại địa phương nhằm bảo đảm sự thống nhất giữa xây dựng thể chế, tổ chức thi hành pháp luật và hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính từ Trung ương đến địa phương.

Cho ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 45 về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, Thứ trưởng Bộ Tư pháp nhấn mạnh việc sửa đổi phải kế thừa kết quả từ Đề án 06 và quá trình triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, đồng thời phản ánh thực tế môi trường điện tử hiện nay đã trở thành phương thức vận hành tất yếu, không còn là mục tiêu hướng tới.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh, tư duy xây dựng Nghị định cần chuyển từ “thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử” sang “thực hiện thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu và chuyển đổi số”, trong đó môi trường điện tử chỉ là không gian vận hành.

Các nội dung sửa đổi phải đáp ứng yêu cầu của mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phù hợp với hạ tầng dữ liệu đang được hoàn thiện theo Đề án 06 và Nghị quyết 57.

Ông Nguyễn Thanh Tịnh yêu cầu việc giải quyết thủ tục hành chính phải dựa trên dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), bảo đảm nguyên tắc dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, dùng chung và tái sử dụng hiệu quả.

Đồng thời, dự thảo cần làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong kết nối, chia sẻ dữ liệu, hướng tới xây dựng nền hành chính số hiện đại, minh bạch và phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.