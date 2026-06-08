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EVN nói gì về chênh lệch lợi nhuận trên báo cáo tài chính năm 2025?

Lan Anh

08/06/2026, 06:59

Trước những băn khoăn về chênh lệch lợi nhuận trong năm 2025, EVN đã đưa ra lý giải về cách ghi nhận số liệu trên báo cáo tài chính. Đồng thời, Tập đoàn cũng cung cấp thêm thông tin về số dư tiền gửi và nhu cầu vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh…

EVN lí giải về chênh lệch lợi nhuận trên báo cáo tài chính năm 2025
EVN lí giải về chênh lệch lợi nhuận trên báo cáo tài chính năm 2025

Những số liệu trong báo cáo tài chính năm 2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang thu hút sự chú ý, đặc biệt là sự chênh lệch giữa kết quả kinh doanh của Công ty mẹ và toàn Tập đoàn.

Cụ thể, theo báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán, Công ty mẹ-EVN ghi nhận lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt 39.762 tỷ đồng. Dù vậy, đến cuối năm, đơn vị này vẫn còn lỗ lũy kế 5.611 tỷ đồng.

Trong khi đó, báo cáo tài chính hợp nhất toàn tập đoàn ghi nhận lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt 51.881 tỷ đồng, tăng gấp 6,3 lần so với năm trước và không còn lỗ lũy kế. Trong số này, phần lợi nhuận thuộc về Công ty mẹ EVN là 50.511 tỷ đồng.

Giải thích về sự chênh lệch này, EVN cho biết báo cáo hợp nhất được xây dựng trên cơ sở cộng gộp kết quả hoạt động của Công ty mẹ cùng với phần lợi nhuận từ các công ty con và đơn vị liên kết theo tỷ lệ sở hữu vốn thay vì chỉ phản ánh riêng hoạt động của Công ty mẹ. Vì vậy, số liệu giữa hai loại báo cáo có sự khác biệt nhất định.

"Báo cáo hợp nhất được xây dựng trên cơ sở cộng gộp kết quả hoạt động của Công ty mẹ cùng với phần lợi nhuận từ các công ty con và đơn vị liên kết theo tỷ lệ sở hữu vốn. Do đó, số liệu giữa hai loại báo cáo có sự khác biệt nhất định"

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

Do đó, Tập đoàn EVN cho rằng việc đánh giá hiệu quả hoạt động cần tách bạch rõ ràng giữa báo cáo riêng và báo cáo hợp nhất để đảm bảo tính chính xác trong quá trình phân tích..

Theo EVN, việc lập báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ - EVN và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật và chuẩn mực kế toán hiện hành, đồng thời được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

Liên quan đến tổng số dư tiền gửi ngân hàng (bao gồm tiền, tương đương tiền, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn) khoảng 152.000 tỷ đồng vào cuối năm 2025, EVN cho biết đây là số liệu hợp nhất của toàn bộ các đơn vị trong tập đoàn, bao gồm các lĩnh vực phát điện, truyền tải điện, phân phối điện và dịch vụ phụ trợ.

Dù ghi nhận số dư tiền gửi ngân hàng lên tới khoảng 152.000 tỷ đồng vào cuối năm 2025 nhưng EVN cho biết áp lực thanh toán của tập đoàn vẫn ở mức cao.

Nếu đặt trong tương quan với tổng dư nợ ngắn hạn hơn 227.000 tỷ đồng, nguồn tiền này vẫn chưa đủ để đáp ứng ngay các nghĩa vụ thanh toán cho các nhà cung cấp nhiên liệu (than, dầu, khí) cũng như phải chi hơn 118.000 tỷ đồng cho nhiên liệu và mua điện từ các nhà máy ngoài tập đoàn, đồng thời còn nghĩa vụ trả hơn 47.000 tỷ đồng nợ vay đến hạn.

Theo EVN, thực tế này phản ánh áp lực vốn lớn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển tại Tập đoàn. Vì vậy, việc đánh giá số dư tiền gửi cần đặt trong mối quan hệ tổng thể với các khoản nợ phải trả.

Tập đoàn nhấn mạnh việc duy trì lượng tiền gửi là cần thiết nhằm đảm bảo dòng tiền phục vụ hoạt động thường xuyên.

Theo đó, các đơn vị phát điện cần có số dư tiền lớn để mở Thư tín dụng (L/C) thanh toán cho các đơn vị cung cấp nhiên liệu trong nước hoặc nhập khẩu, trong khi Công ty mẹ EVN phải đảm bảo thanh toán định kỳ hằng tháng cho các nhà đầu tư bên ngoài bán điện cho EVN.

Song song, với dư nợ vay ở mức cao, đặc biệt là nợ ngắn hạn khoảng 47.000 tỷ đồng, đòi hỏi EVN phải đảm bảo khả năng sẵn sàng trả nợ vay, đảm bảo tín nhiệm tín dụng.

Trong bối cảnh nhu cầu đầu tư vào các dự án nguồn điện và lưới điện trọng điểm tiếp tục gia tăng, EVN cho biết sẽ chủ động cân đối nguồn lực tài chính, bao gồm cả việc dự phòng vốn trong trường hợp giải ngân tín dụng chậm, nhằm đảm bảo tiến độ các dự án đã được giao.

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