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Hội chợ thương mại Festival Huế 2026: Quảng bá sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền

Nguyễn Thuấn

08/06/2026, 23:03

Với 240 gian hàng được bố trí thành ba khu vực chuyên biệt, Hội chợ thương mại Festival Huế năm 2026 hứa hẹn trở thành điểm nhấn kinh tế trong mùa lễ hội. Sự kiện tạo điều kiện cho doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng cơ hội hợp tác trên phạm vi toàn quốc...

Hội chợ thương mại Festival Huế năm 2026 tạo điều kiện cho doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác. Ảnh minh hoạ.
Hội chợ thương mại Festival Huế năm 2026 tạo điều kiện cho doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác. Ảnh minh hoạ.

Từ ngày 12 - 17/6/2026, tại Quảng trường Văn hóa thể thao thành phố Huế (số 1 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ), Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp thành phố Huế tổ chức Hội chợ thương mại Festival Huế năm 2026.

Đây là sự kiện thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2026, và là một trong những hoạt động nổi bật nhằm đa dạng hóa các sự kiện trong khuôn khổ Festival Huế năm 2026, được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hoạt động giao thương giữa các địa phương, doanh nghiệp khu vực miền Trung - Tây Nguyên và các tỉnh, thành trên cả nước.

Hội chợ là dịp để quảng bá các thương hiệu hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm đặc trưng của các vùng miền tới người dân, nhà đầu tư và du khách trong thời gian diễn ra Tuần lễ Festival Nghệ thuật quốc tế 2026. Thông qua các hoạt động trưng bày, giới thiệu thành tựu kinh tế - xã hội, sản phẩm nông nghiệp, đặc sản địa phương, sản phẩm OCOP và hàng thủ công mỹ nghệ, các doanh nghiệp có thêm cơ hội kết nối đối tác, chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng hợp tác đầu tư và phát triển thị trường tiêu thụ.

Theo kế hoạch, hội chợ có quy mô 240 gian hàng tiêu chuẩn, được bố trí thành ba khu vực. Trong đó, khu vực 1 gồm khoảng 50 gian hàng dành cho hoạt động trưng bày, triển lãm hàng hóa và kết nối giao thương giữa các địa phương trên cả nước. Khu vực 2 có khoảng 110 gian hàng giới thiệu sản phẩm nông sản, đặc sản, OCOP, sản phẩm làng nghề, hàng thủ công mỹ nghệ và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Khu vực 3 gồm 80 gian hàng kinh doanh thương mại - dịch vụ tổng hợp.

Ban tổ chức ưu tiên các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng và có lợi thế cạnh tranh của các địa phương. Bên cạnh đó, nhiều nhóm hàng hóa và dịch vụ khác cũng được khuyến khích tham gia như nông lâm thủy sản, thực phẩm chế biến, dệt may, giày da, vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng thiết yếu, dịch vụ ngân hàng, tài chính, viễn thông, tư vấn và xúc tiến đầu tư.

Không chỉ là không gian trưng bày và quảng bá sản phẩm, trong khuôn khổ hội chợ còn diễn ra các hội nghị, hội thảo kết nối giao thương, phiên kết nối cung cầu và các hoạt động hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, góp phần tạo thêm cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp và địa phương.

Thông qua sự kiện, thành phố Huế cũng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tạo điều kiện để người tiêu dùng tiếp cận các sản phẩm uy tín, chất lượng từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Đây cũng là giải pháp thiết thực nhằm mở rộng thị trường, thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển nhanh và bền vững.

Để bảo đảm chất lượng hội chợ, UBND thành phố Huế yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ trong công tác tổ chức. Các sản phẩm tham gia trưng bày, kinh doanh phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm và đủ điều kiện lưu thông theo quy định của pháp luật. Các gian hàng được yêu cầu bố trí văn minh, thẩm mỹ, phục vụ chuyên nghiệp nhằm tạo ấn tượng tốt đẹp đối với người dân và du khách.

UBND thành phố Huế cũng giao Sở Công Thương tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động xúc tiến thương mại, kiểm soát chất lượng hàng hóa trưng bày tại hội chợ; kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và nâng cao uy tín của Hội chợ thương mại Festival Huế năm 2026.

Các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức xúc tiến thương mại và cơ quan xúc tiến đầu tư - thương mại - du lịch các tỉnh, thành phố khi tham gia hội chợ sẽ được Nhà nước hỗ trợ chi phí gian hàng theo quy định, qua đó khuyến khích sự tham gia rộng rãi của cộng đồng doanh nghiệp trên cả nước.

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Từ khóa:

đặc sản địa phương hỗ trợ doanh nghiệp Hội chợ thương mại Festival Huế 2026 kết nối giao thương Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam sản phẩm OCOP sự kiện xúc tiến thương mại thành phố Huế

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