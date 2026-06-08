Mất mốc 1800, các công ty chứng khoán nhận định gì?

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 9/6/2026

Kết phiên ngày 8/6, VN-Index giảm 48,37 điểm, tương đương 2,63% xuống mốc 1.790,53 điểm. Ngược chiều, Hnx-Index tăng 4,57 điểm, tương đương 1,56% lên 298,36 điểm.

Điều chỉnh mạnh sẽ còn tiếp diễn trong các phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Ảnh hưởng bởi thị trường chứng khoán toàn cầu, áp lực rung rũ, điều chỉnh mạnh sẽ còn tiếp diễn trong các phiên tới. Phiên giảm mạnh hôm nay đã khiến chỉ số đánh mất vùng hỗ trợ hội tụ của đường trung bình động 50 và 100 phiên, tương ứng vùng hỗ trợ quanh 1800 điểm. Chỉ số có thể sẽ cần kiểm định lại đường MA200 tương ứng vùng 1740-1760 điểm.

Nhà đầu tư duy trì tỷ trọng tiền mặt/cổ phiếu ở mức tối thiểu 50% trong giai đoạn này. Tập trung quản trị rủi ro cho các vị thế đang nắm giữ bằng các lệnh chặn lãi (trailing stop).

Các hoạt động mua trading nên chờ phản ứng cân bằng của thị trường hoặc chờ thị trường chiết khấu về MA200”.

Trong những phiên tới, nhà đầu tư cần giao dịch cẩn trọng, chờ biên độ dao động của thị trường thu hẹp và ổn định lại

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index hôm nay giảm hơn 48 điểm và đóng cửa tại mốc 1790,53 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 18/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Bất động sản giảm mạnh nhất, theo sau là ngành Bảo hiểm, Hóa chất… Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên hai sàn HSX, UPCOM trong khi mua ròng trên sàn HNX. VN-Index đã giảm xuống bên dưới ngưỡng SMA50. Trong những phiên tới, nhà đầu tư cần giao dịch cẩn trọng, chờ biên độ dao động của thị trường thu hẹp và ổn định lại”.

Xu hướng VN-Index trở nên tiêu cực hơn khi không giữ được vùng hỗ trợ 1800 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Ngắn hạn sau khi VN-Index tích lũy kém tích cực trong biên độ hẹp quanh 1800 điểm - 1850 điểm. Xu hướng VN-Index trở nên tiêu cực hơn khi không giữ được vùng hỗ trợ 1800 điểm. VN-Index có thể phục hồi kiểm tra lại vùng kháng cự 1800 điểm trong những phiên đến. Và với áp lực hiện nay VN-Index vẫn có thể chịu áp lực điều chỉnh về quanh 1750 điểm, tương ứng vùng giá trung bình 200 phiên hiện nay.

Như đã phân tích nhận định trong những báo cáo trước. Hầu hết các nhóm ngành đều có xu hướng giá ngắn trung hạn tích lũy hoặc suy giảm. Đồng thời thanh khoản chỉ gia tăng khi giá giảm mạnh và thanh khoản giảm khi phục hồi. Tâm lý nhà đầu tư kém lạc quan, dẫn đến áp lực bán ngắn hạn. Điều này tiếp diễn trong phiên hôm nay với áp lực bán gia tăng mạnh hơn, tâm lý nhà đầu tư bi quan hơn. Hiện tại chúng tôi cho rằng, vùng vốn hóa tương đối hợp lý của toàn thị trường là khoảng 75%/GDP 2025, tương ứng VN-Index trong vùng 1700 điểm - 1750 điểm. Nhà đầu tư nên hạn chế bán tháo trong những phiên đến nếu thị trường tiếp tục điều chỉnh và khi các chỉ số đi vào trạng thái quá bán ngắn hạn.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Sau khi phá vỡ hỗ trợ mạnh tại 1800 - 1810, chỉ số có thể tiếp tục kiểm định lại hỗ trợ tại vùng 1750 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 48,4 điểm (-2,6%), đóng cửa tại mức 1790,5 điểm. Chỉ số mở gap giảm điểm từ đầu phiên sáng với áp lực chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu Vingroup (VIC và VHM) và sau đó lan ra các nhóm cổ phiếu lớn khác như Ngân hàng, Chứng khoán, ... Thanh khoản trong phiên chiều có phần gia tăng so với phiên sáng khi chỉ số bắt đầu giảm xuống dưới mốc 1800 điểm.

Với việc thị trường giảm mạnh trong phiên hôm nay, chúng tôi thay đổi quan điểm sang thận trọng với diễn biến của VN-Index trong các phiên tới. Nhịp phục hồi của nhóm Vingoup là nhóm dẫn dắt thị trường đã kết thúc, đi kèm áp lực bán tiếp diễn tại nhiều nhóm ngành sẽ kéo giảm chỉ số. Mặc dù vậy, chúng tôi nhận thấy đã có lực cầu vào cuối phiên giúp hạn chế đà giảm của chỉ số.

Ngoài ra, chúng tôi nhận thấy thường sau phiên giảm mạnh chỉ số sẽ có phiên hồi phục kỹ thuật. Về kỹ thuật, sau khi phá vỡ hỗ trợ mạnh tại 1800 - 1810, chỉ số có thể tiếp tục kiểm định lại hỗ trợ tại MA200 ngày, tương đương vùng 1750 điểm. Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư theo dõi sát diễn biến của chỉ số và có thể giảm tỷ trọng cổ phiếu trong các phiên hồi phục tiếp theo nếu có”.

Đà giảm có thể duy trì trong ngắn hạn về vùng 1750-1770 điểm

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chỉ số VN-Index tiếp tục giảm và đóng cửa quanh mức Fibo thoái lùi 38,2% tương ứng 1790 điểm. Mẫu hình nến có thân nến dài cho thấy áp lực bán vẫn đang chiếm ưu thế. Giá tiếp tục dao động dưới các đường trung bình động MA10 và MA20 nên đà giảm có thể duy trì trong ngắn hạn về vùng 1750-1770 điểm. Đồng thời, xu hướng ngắn hạn chuyển xuống mức giảm.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): nhà đầu tư nên ưu tiên cơ cấu danh mục theo hướng giảm tỷ trọng cổ phiếu ở nhịp hồi phục. Đồng thời, nhà đầu tư hạn chế mua mới khi tín hiệu tạo đáy chưa xuất hiện”.

Kỳ vọng VN-Index có thể lùi về kiểm định vùng hỗ trợ quanh mốc 1745 điểm để tìm kiếm lực cầu bắt đáy

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết thúc phiên phía trên vùng 1790 điểm với sức mạnh áp đảo của bên cung.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ báo MACD sau khi phát tín hiệu giao cắt đã tiếp tục nới rộng khoảng cách giữa hai đường tín hiệu hướng xuống, cho thấy áp lực bán vẫn chưa hề suy giảm. Cùng với đó, các chỉ báo kỹ thuật khác cũng chưa cho thấy tín hiệu tạo đáy ngắn hạn.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ báo RSI đã lùi về chạm vùng quá bán nhưng chưa cho thấy tín hiệu đảo chiều rõ nét. Tương tự, hai đường tín hiệu của chỉ báo MACD cũng phát đi tín hiệu giao cắt nhưng chưa có động lực tạo lập xu hướng đi lên. Với áp lực cung vẫn đang hiện diện, kỳ vọng chỉ số chung có thể lùi về kiểm định vùng hỗ trợ quanh mốc 1745 điểm để tìm kiếm lực cầu bắt đáy, qua đó tạo nền tảng vững chắc hơn trước khi xác nhận xu hướng cân bằng trong phiên tiếp theo.

Với bối cảnh hiện tại, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên quản trị rủi ro bằng cách cơ cấu lại các mã đã đánh mất vùng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng và chủ động hạ tỷ trọng đòn bẩy. Việc giải ngân mua mới chỉ nên được cân nhắc khi thị trường xuất hiện lực cầu tham gia đủ tốt hoặc xác nhận các tín hiệu tạo đáy ngắn hạn rõ ràng hơn”.

VN-Index vi phạm MA50 quanh 1820 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, độ rộng thị trường tiêu cực trong các phiên hồi phục trước đó đã tạo điều kiện cho áp lực bán quay lại mạnh hơn. VN-Index vi phạm MA50 quanh 1820 điểm, kéo dài giai đoạn điều chỉnh với mục tiêu tiếp theo tại vùng 1745 điểm. Các nhịp hồi phục ngắn hạn nếu xuất hiện nhiều khả năng sẽ bị cản trở quanh vùng 1800–1820 điểm”.

Nhịp giảm mở rộng hiện tại có dư địa lùi về kiểm định vùng 1740 – 1750

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“Phiên giảm mạnh vào đầu tuần kéo lùi chỉ số về dưới vùng hỗ trợ quan trọng 1800 – 1810, đồng thời cũng khiến xu hướng tăng trung hạn đối diện áp lực. Nhịp giảm mở rộng hiện tại có dư địa lùi về kiểm định vùng 1740 – 1750 – cũng là khu vực cần quan sát cho khả năng cân bằng kế tiếp”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.