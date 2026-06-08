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Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 700 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị bán nhiều nhất?

Thu Minh

08/06/2026, 22:55

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 672,1 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì bán ròng 720,2 tỷ đồng.

VnEconomy

Kết thúc phiên giao dịch ngày 08/06/2026, chỉ số VN-Index giảm 2,63%, đóng cửa ở mức 1.790,53 điểm với giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 15.959,7 tỷ đồng, tăng 30,5% và chiếm 83,8% tổng giá trị giao dịch.

Tổng giá trị giao dịch trên 3 sàn đạt 20.361,4 tỷ đồng, tăng 33,7% so với phiên liền trước. Trong đó, giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 17.211,1 tỷ đồng, tăng 29,2% so với phiên liền trước, tăng 13,5% so với trung bình 5 phiên và giảm 14,8% so với trung bình 20 phiên.

Xét theo ngành, các nhóm ngành điều chỉnh trên diện rộng, đa số ghi nhận thanh khoản gia tăng, ngoại trừ các nhóm Hàng không, Công nghệ thông tin và Khí đốt với thanh khoản giảm nhẹ.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 672,1 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì bán ròng 720,2 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nhà đầu tư nước ngoài là nhóm Hàng cá nhân và Gia dụng, Xây dựng và Vật liệu. Top mua ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài gồm các mã: VCB, ACB, STB, NVL, PNJ, KDH, VNM, GMD, FRT, BAF.

Phía bán ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài gồm các mã: FPT, VHM, MSN, VIC, VPB, TCB, VIX, SSI, HPG.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 352,4 tỷ đồng, trong đó mua ròng khớp lệnh 360,1 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, nhà đầu tư cá nhân mua ròng 11/18 ngành, chủ yếu là ngành Dịch vụ tài chính. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VHM, MSN, FPT, HCM, VIC, SHB, SSI, VND, STB, MBB.

Ở chiều bán ròng khớp lệnh, nhà đầu tư cá nhân bán ròng 7/18 ngành, chủ yếu là nhóm Ngân hàng và Bán lẻ. Top bán ròng gồm: VCB, ACB, KDC, TPB, VIB, GEE, OCB, MWG, HDB.

Tự doanh bán ròng 81,5 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh bán ròng 89,8 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối tự doanh mua ròng 8/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Bất động sản và Hóa chất. Top mua ròng khớp lệnh của khối tự doanh trong phiên hôm nay gồm: VCB, VPB, VIC, VHM, DCM, POW, GEX, SHB, LPB, BID.

Top bán ròng là nhóm Thực phẩm và Đồ uống. Top cổ phiếu được bán ròng gồm: MSN, HPG, MWG, VCG, STB, VIB, MBB, EIB, TCB, E1VFVN30.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 400,6 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì mua ròng 449,9 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tổ chức trong nước bán ròng 8/18 ngành, trong đó giá trị lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top bán ròng gồm: HCM, VCB, ACB, STB, VHM, VND, DCM, GMD, KDH, CII.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng gồm: HPG, FPT, VIB, VPB, TCB, MWG, VIX, KDC, TPB, MSN.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 3.150,3 tỷ đồng, tăng 65,1%, chiếm 15,5% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay, giao dịch thỏa thuận đáng chú ý tại cổ phiếu MSN với hơn 9,4 triệu cổ phiếu, tương đương 700,7 tỷ đồng được trao tay giữa các nhà đầu tư cá nhân trong nước.

Tỷ trọng dòng tiền tăng ở các nhóm Chứng khoán, Thực phẩm, Thép, Bán lẻ, Thiết bị điện, Hóa chất, Viễn thông và Hàng cá nhân; trong khi giảm ở các nhóm Ngân hàng, Bất động sản, Công nghệ thông tin, Xây dựng và Vật liệu, Dầu khí, Hàng không và Khí đốt.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhóm vốn hóa nhỏ VNSML.

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