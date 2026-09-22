Ngân hàng thu phí thẻ: Đâu là căn cứ tính?

Điện thoại báo tài khoản vừa bị trừ 600.000 đồng. Nội dung: Phí thường niên thẻ. Với khoản phí chỉ xuất hiện một lần trong năm, phản ứng đầu tiên của nhiều người có thể là: “Tại sao dùng thẻ lại mất từng này tiền?”
Câu hỏi càng dễ nảy sinh trong bối cảnh người dùng đã quen dần với những chiến dịch “0 đồng” như miễn phí chuyển tiền, miễn phí mở thẻ... khi tổ chức tài chính kích cầu một sản phẩm.
Trên thực tế, miễn phí và thu phí hiện cùng tồn tại theo chính sách khác nhau giữa từng ngân hàng và sản phẩm. Có ngân hàng thu phí quản lý tài khoản nếu số dư bình quân không đạt ngưỡng; có ngân hàng miễn theo gói hoặc phân khúc. Với thẻ, mức phí cũng trải từ 0 đồng đến cả triệu đồng mỗi năm.
Biểu phí công khai của các ngân hàng cho thấy biên độ chênh lệch khá rộng.
Tại ACB, phí thường niên thẻ tín dụng trải từ vài trăm nghìn đồng ở một số dòng phổ thông lên 1,9 triệu đồng với Visa Signature; riêng Visa Infinite dành cho phân khúc khách hàng ưu tiên có mức phí niêm yết 19,9 triệu đồng/năm. Techcombank công bố mức phí thường niên 599.000 đồng với Everyday, 899.000 đồng với Style, 1,499 triệu đồng với Visa Signature và đến 25 triệu/năm với dòng thẻ Infinite.
Với VIB One Card, phí thường niên thẻ chính hiện ở mức 999.000 đồng cho hạng Gold, 1,999 triệu đồng với Platinum và 2,999 triệu đồng với Signature. Hay với HSBC Việt Nam, hiện niêm yết phí thường niên 385.000 đồng với LiveFree – có chính sách miễn khi đáp ứng điều kiện chi tiêu, trong khi TravelOne là 1,65 triệu đồng/năm.
Như vậy, không có một “giá chung” cho việc sử dụng thẻ. Mức phí được phân hóa theo loại và hạng thẻ, phân khúc khách hàng, cấu trúc dịch vụ – quyền lợi cũng như chính sách giá của từng ngân hàng. Một sản phẩm có phí niêm yết vẫn có thể được miễn hoặc hoàn phí khi khách hàng đáp ứng điều kiện sử dụng.
Với thẻ tín dụng, giá trị đặc thù là khả năng chi trước – trả sau trong hạn mức ngân hàng cấp, có khả năng miễn lãi tới 45 ngày. Trong thời gian thẻ hoạt động, ngân hàng duy trì hạn mức, xử lý giao dịch, sao kê, thanh toán, bảo mật và hỗ trợ chủ thẻ; tùy sản phẩm khách hàng nhận được các quyền lợi như hoàn tiền, tích điểm hay ưu đãi dịch vụ khi đáp ứng điều kiện.
Với thẻ ghi nợ, khách hàng có thể sử dụng dòng tiền của mình thông qua mạng lưới hạ tầng thanh toán từ ATM, POS đến thanh toán trực tuyến, không tiếp xúc hoặc giao dịch quốc tế, cùng hệ thống xử lý, xác thực và bảo mật.
Vì vậy, phí thường niên không đơn thuần là phí cho chiếc thẻ vật lý. Đây là một cấu phần trong cách ngân hàng định giá việc duy trì dịch vụ thẻ trong cả năm.
Quay trở lại mức phí cần trả khi nhận thông báo. Một lần bị trừ 600.000 đồng dễ tạo cảm giác “đắt đỏ”. Nhưng đặt trong 12 tháng sử dụng, con số này tương đương 50.000 đồng/tháng, hay khoảng 1.640 đồng/ngày.
Phép chia không khiến khoản phí thấp đi, mà đặt nó trong tương quan với 365 ngày dịch vụ được duy trì: với thẻ tín dụng là khả năng sử dụng hạn mức để chi trước – hoàn trả sau; với thẻ ghi nợ là khả năng sử dụng tiền trong tài khoản qua hạ tầng thẻ và các phương thức thanh toán được hỗ trợ.
Quan trọng hơn, phí niêm yết chưa chắc là phí thực trả. Nhiều ngân hàng áp dụng chính sách miễn hoặc hoàn phí dựa trên doanh số sử dụng, phân khúc khách hàng hay điều kiện của từng chương trình.
Vì vậy, thay vì chỉ nhìn vào số tiền bị trừ, người dùng có thể xem thêm mình đang trả phí cho dòng thẻ nào, trong thời gian bao lâu, có thuộc diện được miễn – hoàn phí hay không và những quyền lợi nào đi kèm.
Khi đặt trong tổng thể quá trình sử dụng thẻ, khoản phí thường niên có thể được cân nhắc cùng những tiện ích và quyền lợi người dùng nhận được trong cả năm.
Dự thảo sửa đổi Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp đề xuất mở rộng diện miễn thuế đối với các cơ sở giáo dục, trong đó có cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận. Đề xuất này được kỳ vọng tạo thêm nguồn lực cho giáo dục, song cũng đặt ra yêu cầu xác định rõ tiêu chí để ưu đãi thuế không bị lợi dụng và bảo đảm nguồn lực được sử dụng đúng mục tiêu…
Trong quý II/2026, các doanh nghiệp đầu mối trích lập hơn 1.886 tỷ đồng vào Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, trong khi chi sử dụng hơn 873 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với đầu quý…
Ngày 22/9/2026, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện, mở ra cơ hội kết nối sâu rộng giữa 2 bên trong việc triển khai các giải pháp tài chính – ngân hàng vượt trội phục vụ nhu cầu phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.
Nửa đầu tháng 9/2026, cán cân thương mại chịu sức ép khi nhập khẩu tăng 7,16%, gần gấp ba tốc độ tăng 2,4% của xuất khẩu, đưa mức nhập siêu trong kỳ lên 2,82 tỷ USD. Khi nhập khẩu đầu vào tăng nhanh hơn xuất khẩu, vấn đề không chỉ nằm ở quy mô nhập siêu mà còn ở khả năng chuyển hóa thành sản phẩm xuất khẩu trong những tháng tiếp theo…
Từ ngày 15/9/2026, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) chính thức ra mắt 4 dòng thẻ tín dụng mới, bao gồm: PVcomBank Basic, PVcomBank Cashback, PVcomBank HealthPlus và PVcomBank EduPlus. Đây là bộ sản phẩm thẻ mang đến những lựa chọn phù hợp với nhu cầu chi tiêu hàng ngày, đồng thời bổ sung các quyền lợi chuyên biệt dành cho đội ngũ cán bộ, nhân viên trong lĩnh vực y tế và giáo dục.
Để du lịch chăm sóc sức khỏe Việt Nam không dừng lại ở tiềm năng, việc đồng bộ thể chế, tiêu chuẩn chất lượng và phát triển nguồn nhân lực chuyên sâu là yêu cầu cấp thiết. Đây là những yếu tố quan trọng để hình thành lợi thế cạnh tranh bền vững và tạo dựng bản sắc riêng cho dòng sản phẩm này…
Sau hơn nửa năm xung đột Mỹ - Iran, những kỳ vọng rằng căng thẳng sẽ sớm hạ nhiệt, eo biển Hormuz được khai thông và giá dầu trở lại vùng 70-80 USD/thùng đang gặp nhiều thách thức. Đầu tháng 9/2026, giá dầu Brent đã tiến sát 100 USD/thùng. Nhưng điều đáng chú ý không chỉ nằm ở con số này.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...