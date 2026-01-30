Ngành game Việt chuẩn bị đón nhiều chính sách thuận lợi mới

"Chúng tôi đang dựa trên hai ‘pháp bảo’ quan trọng là Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hoá Việt Nam và Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam để xây dựng những chính sách mới cho ngành game"...

Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) thông tin tại Ngày hội Game Việt Nam – Vietnam GameVerse 2026 do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử phối hợp với Báo VnExpress, Công ty Cổ phần Dịch vụ trực tuyến FPT và Liên minh Game Việt Nam ngày 29/1.

Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, cho biết Bộ Chính trị đã ban hành các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó xác định ngành game là một trong những lĩnh vực cần được ưu tiên đầu tư, phát triển.

Theo ông Lê Quang Tự Do, đây là thời điểm chín muồi để ngành game Việt Nam bứt phá lên một tầm cao mới. Hiện doanh thu của ngành đạt khoảng 650 triệu USD, và mục tiêu đến năm 2030 là chạm mốc 1 tỷ USD.

“Tôi tin rằng mục tiêu này hoàn toàn có thể đạt được”, ông nhấn mạnh.

Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, cho rằng nếu tính đầy đủ tiềm lực hiện có, ngành game Việt Nam thậm chí đã có thể tiệm cận con số này, với điều kiện thu hút được các nhà phát triển game thuần Việt đang đặt trụ sở tại Singapore, Hong Kong hay Dubai quay trở về trong nước.

“Chúng tôi đang nỗ lực để kéo được họ về Việt Nam, đưa họ trở thành các công ty của Việt Nam. Dĩ nhiên, điều quan trọng nhất là các chính sách về thuế, về quản lý của chúng ta phải hấp dẫn như những quốc gia mà các doanh nghiệp đang lựa chọn đặt trụ sở. Chúng tôi đang dựa trên hai ‘pháp bảo’ quan trọng là Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hoá Việt Nam và Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam để xây dựng những chính sách mới cho ngành game”, ông Lê Quang Tự Do chia sẻ.

Song song với chính sách, đào tạo nguồn nhân lực được xác định là điều kiện bắt buộc để ngành game phát triển bền vững. Theo ông, một mảnh ghép quan trọng đã được hoàn thiện trong những năm gần đây là sự tham gia của các cơ sở đào tạo. Trong đó, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã triển khai chương trình đào tạo cử nhân, kỹ sư chuyên sâu cho ngành game trong hai năm qua.

Bên cạnh đó, trong Chương trình mục tiêu quốc gia đã được Quốc hội phê duyệt cho giai đoạn 10 năm tới, Nhà nước sẽ triển khai các dự án phát triển game phục vụ giáo dục, quảng bá văn hóa và lịch sử dân tộc. Riêng lĩnh vực này, mỗi năm sẽ đặt hàng xây dựng từ 1–3 trò chơi, đồng thời khuyến khích các địa phương tham gia với chỉ tiêu tương tự. Ngân sách Nhà nước đóng vai trò “vốn mồi” để tạo động lực, cùng với sự chung tay đầu tư của các doanh nghiệp có tâm huyết và khát vọng phát triển game về lịch sử, văn hóa Việt Nam.

Theo ông Lê Quang Tự Do, không khí làm game Việt, đặc biệt là game lịch sử, đang ngày càng sôi động. Nhiều cá nhân, doanh nghiệp thể hiện rõ niềm đam mê và tinh thần dấn thân, tiêu biểu như Việt Legacy với dự án game về “Hào khí Đông A”, tái hiện thời kỳ nhà Trần kháng chiến chống quân Nguyên – Mông. Các doanh nghiệp lớn như VNG, VTC, Gamota cũng đang đầu tư mạnh mẽ vào các sản phẩm game do người Việt phát triển, mang đậm bản sắc văn hóa Việt.

Nhà nước sẽ đóng vai trò kiến tạo chính sách, trong khi cộng đồng doanh nghiệp cùng chung tay lan tỏa nhiệt huyết, không chỉ với game lịch sử – văn hóa mà còn với các sản phẩm game thuần Việt hướng tới thị trường toàn cầu.

Bước sang năm tổ chức thứ tư, Vietnam GameVerse 2026 mang chủ đề “Cùng nhau vươn ra biển lớn – Do local, go global”, thể hiện rõ định hướng phát triển bền vững của ngành game Việt Nam: lấy nội lực trong nước làm nền tảng, từ đó kết nối, hội nhập và vươn ra thị trường quốc tế.

Với chủ đề này, Vietnam GameVerse 2026 hướng đến việc lan tỏa câu chuyện ngành game Việt: từ sáng tạo nội dung, phát triển sản phẩm, xây dựng cộng đồng cho tới xuất khẩu trí tuệ và thương hiệu Việt ra thế giới. Người tham dự sẽ có cơ hội trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ, công nghệ mới; kết nối, giao lưu cùng chuyên gia, nhà phát hành, đội tuyển esports và các đơn vị hàng đầu trong ngành game.

Đáng chú ý, Ban Tổ chức cho biết phối hợp cùng các nhà phát hành lần đầu đưa các giải đấu Esports chuyên nghiệp vào khuôn khổ chương trình, nổi bật là Giải đấu Cúp Thể thao điện tử các quốc gia Đông Nam Á, quy tụ những đội tuyển hàng đầu khu vực tranh tài ở nhiều bộ môn hấp dẫn.