Trung Quốc kêu gọi ngân hàng trong nước hạn chế nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ

Theo tiết lộ của các nguồn thạo tin với hãng tin Bloomberg, cơ quan chức năng Trung Quốc gần đây đã khuyến nghị các tổ chức tài chính trong nước hạn chế nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ, với lý do lo ngại về sự tập trung của rủi ro và biến động của thị trường

Nguồn tin nói rằng giới chức Trung Quốc đã khuyến cáo các ngân hàng hạn chế mua trái phiếu chính phủ Mỹ và yêu cầu những ngân hàng có mức độ tiếp xúc cao với tài sản này phải giảm bớt vị thế. Tuy nhiên, chỉ thị này không áp dụng đối với các khoản nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ của nhà nước Trung Quốc.

Hướng dẫn trên - được truyền đạt bằng lời tới một số ngân hàng thuộc hàng lớn nhất của Trung Quốc trong những tuần gần đây - phản ánh sự thận trọng ngày càng tăng của Bắc Kinh trước khả năng các khoản nắm giữ lớn trái phiếu chính phủ Mỹ có thể khiến các ngân hàng dễ bị ảnh hưởng bởi những biến động mạnh trên thị trường. Những lo ngại này cũng đã được các chính phủ và nhà quản lý quỹ tại các quốc gia và vùng lãnh thổ khác nêu ra trong bối cảnh cuộc tranh luận về mức độ an toàn của nợ Mỹ và vị thế của đồng USD.

Theo Bloomberg, khuyến nghị trên của Bắc Kinh có liên quan nhiều hơn việc đa dạng hóa rủi ro tài chính, thay vì là một động thái địa chính trị nào hay sự mất niềm tin căn bản vào khả năng trả nợ của Chính phủ Mỹ. Mặc dù vẫn còn những căng thẳng đáng kể giữa Bắc Kinh và Washington, mối quan hệ song phương đã ổn định sau thỏa thuận thương mại vào năm ngoái.

Sau khi thông tin này được Bloomberg đăng tải, trái phiếu kho bạc Mỹ có lúc giảm giá nhẹ trong phiên ngày thứ Hai (9/2).

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có một cuộc điện đàm vào tuần trước. Theo dự kiến, ông Trump sẽ thăm chính thức Trung Quốc sớm nhất vào tháng 4 năm nay. Nguồn thạo tin nói rằng khuyến nghị về hạn chế nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ đối với các ngân hàng Trung Quốc đã được đưa ra trước cuộc điện đàm vừa rồi giữa hai nhà lãnh đạo.

Các ngân hàng Trung Quốc nắm giữ khoảng 298 tỷ USD trái phiếu bằng đồng USD tại thời điểm tháng 9/2025 - theo dữ liệu từ Cục Quản lý ngoại hối Nhà nước Trung Quốc (SAFE). Dữ liệu không cho biết bao nhiêu trong số đó là trái phiếu kho bạc Mỹ.

Sự thận trọng của Trung Quốc xuất hiện trong bối cảnh các nhà đầu tư toàn cầu ngày càng đặt câu hỏi về kỷ luật tài khóa của Washington. Mối lo ngại này đã gia tăng khi ông Trump dường như không bận tâm với xu hướng mất giá của đồng USD và liên tục gây sức ép lên Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Tháng trước, một nhà phân tích của ngân hàng Deutsche Bank AG đã cảnh báo rằng các nhà quản lý tài sản châu Âu có thể chọn cắt giảm nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ để đáp trả mối đe dọa từ ông Trump về thuế quan và Greenland.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuần trước nói rằng bất chấp những tranh cãi về sức hấp dẫn của trái phiếu kho bạc Mỹ, trong năm ngoái, tài sản này đã mang lại hiệu suất tốt nhất kể từ năm 2020 và chứng kiến nhu cầu kỷ lục từ các nhà đầu tư nước ngoài tại các cuộc đấu giá.

Sau một đợt bán tháo ngắn hạn sau tuyên bố thuế quan đối ứng gây chấn động của Tổng thống Trump vào tháng 4/2025, trái phiếu kho bạc đã đạt hiệu suất vượt trội so với hầu hết trái phiếu chính phủ của các nước phát triển khác, khi các đợt cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đẩy lợi suất xuống thấp hơn.

Ngay cả khi một số nhà đầu tư nói về việc "rời bỏ" hoặc bán tài sản Mỹ một cách âm thầm, hầu như không có dấu hiệu hoảng loạn trên thị trường phản ánh một làn sóng bán trái phiếu kho bạc Mỹ của nhà đầu tư nước ngoài hoặc sự mất niềm tin trên diện rộng đối với tài sản trú ẩn an toàn truyền thống này. Một dấu hiệu cho thấy sự bình tĩnh trên thị trường là một thước đo về mức độ biến động của trái phiếu kho bạc đã giảm xuống mức thấp nhất trong 5 năm trở lại đây.

Lượng nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ trong tay nhà đầu tư nước đã tăng lên mức kỷ lục 9,4 nghìn tỷ USD vào tháng 11 năm ngoái, cao hơn 500 tỷ USD so với một năm trước đó - theo dữ liệu chính thức mới nhất.

Lượng nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ của nhà đầu tư nước ngoài qua các năm. Đơn vị: nghìn tỷ USD - Nguồn: Bộ Tài chính Mỹ/Bloomberg.

Tuy nhiên, tổng nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ của nhà nước và khu vực tư nhân Trung Quốc đã liên tục giảm trong thập kỷ qua. Từng là chủ nợ lớn nhất thế giới của Mỹ, Trung Quốc đã bị Nhật Bản vượt qua vào năm 2019 và tiếp đó bị Anh vượt qua vào năm ngoái. Trái phiếu kho bạc Mỹ trong dự trữ ngoại hối của Trung Quốc đã giảm gần một nửa kể từ mức đỉnh năm 2013, giảm xuống còn 683 tỷ USD vào tháng 11/2025, mức thấp nhất kể từ năm 2008.

Một số nhà phân tích cho rằng sự suy giảm thực tế có thể nhỏ hơn, vì Bắc Kinh có thể đã chuyển một số khoản nắm giữ của mình sang các tài khoản lưu ký ở châu Âu. Bỉ - nơi có các tài khoản lưu ký của Trung Quốc - đã chứng kiến lượng nắm giữ trái phiếu kho bạc tăng gấp 4 lần kể từ cuối năm 2017 lên 481 tỷ USD.