Trang chủ Thế giới

CEO ngân hàng lớn nhất Mỹ được trả thù lao 43 triệu USD trong năm 2025

Bình Minh

23/01/2026, 18:01

Dưới sự điều hành của ông Dimon, JPMorgan Chase đạt lợi nhuận ròng cả năm 57 tỷ USD trong năm 2025...

CEO Jamie Dimon của JPMorgan Chase - Ảnh: Bloomberg.
CEO Jamie Dimon của JPMorgan Chase - Ảnh: Bloomberg.

CEO Jamie Dimon của ngân hàng JPMorgan Chase được trả thù lao 43 triệu USD trong năm 2025, gói lương thưởng lớn kỷ lục của nhà điều hành lâu năm này và tăng 10% so với năm trước.

Trong một tài liệu công bố thông tin vào ngày 22/1, JPMorgan Chase - nhà băng lớn nhất Mỹ về giá trị tài sản - cho biết ông Dimon nhận được khoản lương cơ bản 1,5 triệu USD và khoản thưởng 41,5 triệu USD. Trong khoản thưởng này, có 5 triệu USD là thưởng tiền mặt và 36,5 triệu USD là thưởng cổ phiếu.

Trước đó, trong năm 2024, ông Dimon - 69 tuổi và giữ cương vị CEO của JPMorgan Chase từ năm 2006 - được trả 39 triệu USD, tờ báo Financial Times cho biết.

Dưới sự điều hành của ông Dimon, JPMorgan Chase đạt lợi nhuận ròng cả năm 57 tỷ USD trong năm 2025, giảm 2% so với năm 2024 nhưng vẫn là năm thứ hai liên tiếp ngân hàng này lãi hơn 1 tỷ USD mỗi tuần. Cũng trong năm ngoái, giá cổ phiếu JPMorgan Chase ghi nhận mức tăng 34%.

Theo ước tính của tạp chí Forbes, ông Dimon hiện sở hữu khối tài sản ròng 2,8 tỷ USD, trong đó phần lớn là cổ phiếu JPMorgan Chase.

Khi đưa ra quyết định tăng thù lao năm 2025 cho ông Dimon, hội đồng quản trị JPMorgan Chase đã đề cập đến doanh thu kỷ lục trong năm ngoái và môi trường cạnh tranh khốc liệt hơn trước.

Ông Dimon thường là một trong những nhà điều hành được trả cao nhất trong lĩnh vực ngân hàng ở Mỹ và trên toàn cầu. Việc ai sẽ là người thay thế ông Dimon khi ông về hưu đang là một câu hỏi được đặt ra ở Phố Wall, dù ông nói chưa có kế hoạch rời vị trí CEO.

Hiện có 3 nhà điều hành của JPMorgan Chase được coi là ứng cử viên sáng giá để kế nhiệm ông Dimon, gồm ông Douglas Petno và ông Troy Rorhbaugh, đồng trưởng bộ phận ngân hàng thương mại và ngân hàng đầu tư, và bà Marianne Lake - người đứng đầu bộ phận ngân hàng bán lẻ.

Thông tin về gói thù lao của ông Dimon được công bố cùng ngày khi Tổng thống Donald Trump đâm đơn kiện JPMorgan Chase và vị CEO này, đòi bồi thường ít nhất 5 tỷ USD, với cáo buộc JPMorgan Chase đóng tài khoản của ông vì lý do chính trị.

JPMorgan Chase - ngân hàng đang quản lý hơn 4 nghìn tỷ USD tài sản - nói rằng vụ kiện của ông Trump là vô căn cứ.

Mặc vụ kiện trên, ngành ngân hàng Mỹ đã hưởng lợi từ các chính sách nới lỏng giám sát của chính quyền ông Trump. Các chính sách này là một động lực đưa giá các cổ phiếu ngân hàng lớn của nước này tăng giá kể từ khi ông lên nắm quyền nhiệm kỳ thứ hai.

