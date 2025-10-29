Nghệ An có 268.700 lao động nông thôn tham gia hợp tác xã

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Trong giai đoạn 2021–2025, toàn Nghệ An thành lập mới 200 hợp tác xã, gồm 160 hợp tác xã nông nghiệp, 35 hợp tác xã dịch vụ thương mại và 5 hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp. Bình quân mỗi năm, có khoảng 40 hợp tác xã được thành lập...
Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án “Tiếp tục đổi mới, phát triển Hợp tác xã giai đoạn 2021–2025” và Chương trình xúc tiến thương mại gắn với Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã giai đoạn 2020–2025.
Sau 5 năm triển khai, khu vực kinh tế hợp tác và các loại hình hợp tác xã của Nghệ An đã phát triển mạnh ở nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, dịch vụ, du lịch, tiểu thủ công nghiệp, mở rộng ra cả khu vực miền núi, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội.
Trong giai đoạn 2021–2025, toàn Nghệ An thành lập mới 200 hợp tác xã, gồm 160 hợp tác xã nông nghiệp, 35 hợp tác xã dịch vụ thương mại và 5 hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp. Bình quân mỗi năm, có khoảng 40 hợp tác xã được thành lập, bảo đảm 100% xã, phường đều có hợp tác xã hoạt động.
Lực lượng lao động nông thôn tham gia hợp tác xã đạt 268.700 người, thu nhập bình quân của lao động thường xuyên khoảng 5,5 triệu đồng mỗi tháng.
Nghệ An đã hỗ trợ xây dựng 91 hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị, 9 hợp tác xã mở cửa hàng nông sản sạch và 5 hợp tác xã đầu tư cơ sở hạ tầng sản xuất. Tỷ lệ hợp tác xã hoạt động hiệu quả đạt 61,8%, trong đó 278 hợp tác xã đã liên kết sản xuất – kinh doanh theo chuỗi giá trị.
Tuy đạt nhiều kết quả tích cực, song quy mô của phần lớn hợp tác xã còn nhỏ, năng lực ứng dụng khoa học kỹ thuật, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu và chuyển đổi số còn hạn chế. Việc tiếp cận đất đai, vốn tín dụng vẫn gặp nhiều khó khăn, một số cơ chế chính sách chưa được tháo gỡ kịp thời.
Trong khuôn khổ Chương trình xúc tiến thương mại giai đoạn 2020–2025, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành và địa phương tổ chức 43 hoạt động xúc tiến, bao gồm 6 hội nghị gắn với diễn đàn kinh tế khu vực hợp tác, 4 Hội chợ Xanh, 5 phiên chợ quê và tham gia 28 lượt hội chợ, xúc tiến thương mại ngoài tỉnh.
Những hoạt động này đã góp phần giúp hợp tác xã quảng bá, tiêu thụ sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền, mở rộng thị trường và cơ hội xuất khẩu.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ đánh giá cao kết quả đạt được, đồng thời đề nghị các sở, ngành, địa phương và Liên minh Hợp tác xã tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 20 của Trung ương, Luật Hợp tác xã năm 2023 và Chiến lược phát triển kinh tế tập thể đến năm 2030.
Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cũng sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ hợp tác xã về vốn, đất đai, tín dụng, khoa học công nghệ và xúc tiến thương mại, tạo điều kiện để khu vực kinh tế tập thể phát triển bền vững và thực chất.
Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế tập thể.
