Khoảng 1,06 triệu lao động thất nghiệp trong năm 2025

Thứ Tư, 07/01/2026
Thu Hằng
07/01/2026, 09:20
Trong năm 2025, cả nước có khoảng 1,06 triệu người thất nghiệp trong độ tuổi lao động, tăng 2,8 nghìn người so với năm trước, theo số liệu của Cục Thống kê…
Dữ liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) về tình hình dân số, lao động, việc làm quý 4 và năm 2025, cho thấy số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý 4 năm qua khoảng 1,07 triệu người, tăng 13,1 nghìn người so với quý trước và tăng 16,7 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.
Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý 4/2025 là 2,22%, giảm 0,01 điểm phần trăm so với quý trước và tương đương tỷ lệ cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động của khu vực thành thị tiếp tục duy trì dưới mức 3%.
Cục Thống kê cho rằng số doanh nghiệp gia nhập thị trường cao hơn số doanh nghiệp rút lui, và tình hình xuất nhập khẩu, du lịch tiếp tục khởi sắc góp phần làm giảm tỷ lệ thất nghiệp cả nước trong quý này.
Tính chung năm 2025, cả nước có khoảng 1,06 triệu người thất nghiệp trong độ tuổi lao động, tăng 2,8 nghìn người so với năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động năm 2025 là 2,22%, giảm 0,02 điểm phần trăm so với năm trước.
Như vậy, tình hình thất nghiệp năm nay ở Việt Nam cải thiện hơn so với năm trước, tuy nhiên vẫn dao động quanh mức 2,2% như thời kỳ trước dịch Covid-19 xuất hiện.
Bên cạnh đó, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên từ 15-24 tuổi trong quý 4/2025 vẫn ở mức cao, 9,04%, cao hơn đáng kể so với tỷ thất nghiệp chung. So với quý trước và cùng kỳ năm trước, tỷ lệ này tăng tương ứng là 0,06 điểm phần trăm và 1,1 điểm phần trăm.
Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên khu vực thành thị là 11,12%, cao hơn 3,31 điểm phần trăm so với khu vực nông thôn. So với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ này đều tăng ở khu vực thành thị và khu vực nông thôn (tăng tương ứng 2,1 điểm phần trăm và 0,4 điểm phần trăm).
Cục Thống kê cho biết trong quý 4/2025, các hoạt động kinh tế chủ yếu của nước ta tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng, thể hiện qua kết quả tương đối tích cực của thương mại quốc tế, tiến độ giải ngân đầu tư công, sản xuất công nghiệp và sự ổn định kinh tế vĩ mô.
Trong bối cảnh đó, thị trường lao động nhìn chung ổn định, song vẫn xuất hiện một số dấu hiệu cần theo dõi, khi tình trạng thiếu việc làm của người lao động có xu hướng tăng nhẹ so với quý trước và cùng kỳ năm trước, dù mức tăng này khá thấp.
Cụ thể, số người thiếu việc làm trong độ tuổi lao động quý 4/2025 khoảng 784,1 nghìn người, tăng 88,3 nghìn người so với quý trước và tăng 19,4 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.
Tính chung năm 2025, số người thiếu việc làm trong độ tuổi là 772,5 nghìn người, giảm 81,3 nghìn người so với năm trước, tương ứng với tỷ lệ thiếu việc làm là 1,65%, giảm 0,2 điểm phần trăm, phản ánh xu hướng ổn định của thị trường lao động trong bối cảnh nền kinh tế duy trì mục tiêu tăng trưởng. Tỷ lệ thiếu việc làm ở khu vực thành thị thấp hơn khu vực nông thôn (tương ứng là 1,25% và 1,93%).
Đáng chú ý, trong quý 4/2025, có khoảng 1,4 triệu thanh niên từ 15-24 tuổi không có việc làm và không tham gia học tập, đào tạo (chiếm 10,2% tổng số thanh niên), giảm 169,2 nghìn người so với quý trước và tăng 124,3 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.
Tỷ lệ thanh niên không có việc làm và không tham gia học tập, đào tạo ở khu vực nông thôn cao hơn khu vực thành thị, 11,7% so với 8% và ở nữ thanh niên cao hơn so với nam thanh niên, 12,1% so với 8,3%.
Theo Cục Thống kê, tỷ lệ thất nghiệp thanh niên và tỷ lệ thanh niên không có việc làm, không tham gia học tập, đào tạo ở Việt Nam vẫn duy trì ở mức cao, phản ánh những khó khăn của thanh niên trong quá trình tìm kiếm việc làm.
Do đó, cần chú trọng hơn công tác định hướng và phân luồng thanh niên nhằm định hướng sớm con đường học tập và nghề nghiệp phù hợp với năng lực cá nhân và nhu cầu của thị trường lao động, đồng thời cần tăng cường sự liên kết chặt chẽ giữa nhà trường và doanh nghiệp.
Các giải pháp này sẽ giúp thanh niên, đặc biệt là sinh viên mới tốt nghiệp cao đẳng, đại học nâng cao cơ hội tìm được việc làm phù hợp với ngành nghề được đào tạo, qua đó sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực và góp phần cân bằng cung – cầu lao động.
