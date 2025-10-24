Nghệ An trực tiếp giao 43.000 biên chế giáo viên cho các trường học

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 24/10/2025
Nguyễn Thuấn
24/10/2025, 09:04
UBND tỉnh Nghệ An vừa giao hơn 43.000 biên chế viên chức trực tiếp cho các trường học, nhằm giúp cơ sở chủ động bố trí, tuyển dụng và sử dụng nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu thực tế...
Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 3235/QĐ-UBND về việc giao biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc UBND xã, phường trong năm 2025. Đây là lần đầu tiên việc giao biên chế được thực hiện trực tiếp đến từng nhà trường thay vì qua cấp trung gian như trước đây.
Theo quyết định, tổng số biên chế viên chức được giao là 43.094 người, phân bổ cho hơn 1.346 trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở tại 130 xã, phường trên toàn tỉnh.
Cách làm mới này được xem là bước chuyển quan trọng, giúp các trường chủ động hơn trong công tác tuyển dụng, bố trí, sử dụng và chi trả chế độ cho đội ngũ giáo viên, nhân viên theo đúng quy định.
Cùng với việc giao biên chế, UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương xây dựng cơ cấu, tiêu chuẩn, chức danh, vị trí việc làm và số lượng tuyển dụng phù hợp với thực tế từng địa phương. Việc chi trả lương, phụ cấp cho giáo viên và nhân viên các cấp học phải được đảm bảo theo đúng chỉ tiêu biên chế và nằm trong dự toán ngân sách được phân bổ.
Đáng chú ý, trong tổng số biên chế được giao năm nay, tỉnh Nghệ An dành dự phòng 21 chỉ tiêu để tuyển dụng giáo viên tiếng Anh cho các trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học tại các xã vùng cao như: Bảo Nam, Mường Ải, Mỹ Lý 1, Mỹ Lý 2, Na Loi, Đoọc Mạy, Na Ngoi 2, Phà Đánh, Lưu Kiền, Cắm Muộn 2, Quang Phong 2, Bình Chuẩn, Nậm Cắn 2, Tam Quang 1, Thông Thụ 2, Tri Lễ 4.
Ngoài ra, biên chế cũng sẽ được bổ sung cho một số trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS gồm: Hữu Kiệm, Nậm Típ, Nga My, Yên Thắng, cùng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH và THCS Phà Đánh, nhằm đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập ngày càng tăng của học sinh vùng đặc biệt khó khăn.
Từ đầu năm 2025, cùng với số biên chế hiện có, Nghệ An được Trung ương bổ sung thêm 1.031 chỉ tiêu biên chế cho tất cả các bậc học. Tuy vậy, theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo, dù đã được giao thêm chỉ tiêu, công tác tuyển dụng mới vẫn gặp không ít khó khăn do toàn ngành đang triển khai kế hoạch tinh giản hơn 1.000 biên chế.
Theo kế hoạch, trong tháng 10 này, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An sẽ rà soát, bổ sung và tuyển dụng thêm để đảm bảo đủ giáo viên cho các trường học, đặc biệt là những khu vực đang thiếu nghiêm trọng.
Theo thống kê mới nhất của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, đến đầu năm học 2025–2026, toàn ngành vẫn thiếu hơn 4.000 giáo viên. Tỷ lệ bình quân hiện nay chỉ đạt: Cấp THCS: 1,62 giáo viên/lớp (nếu trừ 1 định biên đoàn đội/trường thì chỉ còn 1,56); Cấp tiểu học: 1,36 giáo viên/lớp (trừ định biên đoàn đội còn 1,32); Cấp mầm non: 1,87 giáo viên/nhóm, lớp.
Tình trạng thiếu – thừa cục bộ giữa các vùng, các trường vẫn diễn ra phổ biến, đặc biệt tại khu vực miền núi và vùng sâu. Để khắc phục, từ đầu năm học này, Nghệ An đã luân chuyển và biệt phái hơn 800 giáo viên đến các trường còn thiếu, đồng thời tăng cường 82 giáo viên tiếng Anh dạy trực tuyến cho các trường vùng cao.
Bộ Nội vụ hiện đang triển khai nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định quy định về vị trí việc làm công chức. Trong đó, Chính phủ sẽ ban hành danh mục vị trí việc làm công chức để thực hiện thống nhất trong cơ quan nhà nước từ Trung ương đến cấp xã...
Nhu cầu tuyển dụng khu vực Bình Dương (cũ) dự kiến có mức tăng cao nhất từ 8.000 - 11.000 vị trí việc làm, chủ yếu ở các ngành dệt may, da giày, gỗ, điện tử, cơ khí… Với đặc thù là “công xưởng công nghiệp” hàng nghìn doanh nghiệp nên đây cũng là giai đoạn cao điểm sản xuất cuối năm...
Việc này giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí, thực hiện hồ sơ trực tuyến mọi lúc, mọi nơi, minh bạch quy trình xử lý và hình thành cơ sở dữ liệu phục vụ đơn giản hóa thủ tục hành chính sau này...
Ngày 22/10, thông tin từ Đại sứ quán Anh tại Hà Nội cho biết Vương quốc Anh đã công bố lệnh trừng phạt với một mạng lưới toàn cầu trị giá hàng tỷ bảng Anh có liên quan đến việc điều hành các trung tâm lừa đảo, nơi tra tấn và bóc lột lao động bị mua bán…
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn làm rõ một số nội dung về đối tượng áp dụng; cách xác định thời gian, tiền lương hưởng chính sách; thời gian chi trả chế độ đối với cán bộ công đoàn chuyên trách nghỉ việc do sắp xếp bộ máy...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: