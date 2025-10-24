Nghệ An trực tiếp giao 43.000 biên chế giáo viên cho các trường học

UBND tỉnh Nghệ An vừa giao hơn 43.000 biên chế viên chức trực tiếp cho các trường học, nhằm giúp cơ sở chủ động bố trí, tuyển dụng và sử dụng nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu thực tế...

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 3235/QĐ-UBND về việc giao biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc UBND xã, phường trong năm 2025. Đây là lần đầu tiên việc giao biên chế được thực hiện trực tiếp đến từng nhà trường thay vì qua cấp trung gian như trước đây.

Theo quyết định, tổng số biên chế viên chức được giao là 43.094 người, phân bổ cho hơn 1.346 trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở tại 130 xã, phường trên toàn tỉnh.

Cách làm mới này được xem là bước chuyển quan trọng, giúp các trường chủ động hơn trong công tác tuyển dụng, bố trí, sử dụng và chi trả chế độ cho đội ngũ giáo viên, nhân viên theo đúng quy định.

Cùng với việc giao biên chế, UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương xây dựng cơ cấu, tiêu chuẩn, chức danh, vị trí việc làm và số lượng tuyển dụng phù hợp với thực tế từng địa phương. Việc chi trả lương, phụ cấp cho giáo viên và nhân viên các cấp học phải được đảm bảo theo đúng chỉ tiêu biên chế và nằm trong dự toán ngân sách được phân bổ.

Đáng chú ý, trong tổng số biên chế được giao năm nay, tỉnh Nghệ An dành dự phòng 21 chỉ tiêu để tuyển dụng giáo viên tiếng Anh cho các trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học tại các xã vùng cao như: Bảo Nam, Mường Ải, Mỹ Lý 1, Mỹ Lý 2, Na Loi, Đoọc Mạy, Na Ngoi 2, Phà Đánh, Lưu Kiền, Cắm Muộn 2, Quang Phong 2, Bình Chuẩn, Nậm Cắn 2, Tam Quang 1, Thông Thụ 2, Tri Lễ 4.

Ngoài ra, biên chế cũng sẽ được bổ sung cho một số trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS gồm: Hữu Kiệm, Nậm Típ, Nga My, Yên Thắng, cùng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH và THCS Phà Đánh, nhằm đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập ngày càng tăng của học sinh vùng đặc biệt khó khăn.

Tình trạng thiếu – thừa cục bộ giữa các vùng, các trường vẫn diễn ra phổ biến, đặc biệt tại khu vực miền núi và vùng sâu.

Từ đầu năm 2025, cùng với số biên chế hiện có, Nghệ An được Trung ương bổ sung thêm 1.031 chỉ tiêu biên chế cho tất cả các bậc học. Tuy vậy, theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo, dù đã được giao thêm chỉ tiêu, công tác tuyển dụng mới vẫn gặp không ít khó khăn do toàn ngành đang triển khai kế hoạch tinh giản hơn 1.000 biên chế.

Theo kế hoạch, trong tháng 10 này, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An sẽ rà soát, bổ sung và tuyển dụng thêm để đảm bảo đủ giáo viên cho các trường học, đặc biệt là những khu vực đang thiếu nghiêm trọng.

Theo thống kê mới nhất của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, đến đầu năm học 2025–2026, toàn ngành vẫn thiếu hơn 4.000 giáo viên. Tỷ lệ bình quân hiện nay chỉ đạt: Cấp THCS: 1,62 giáo viên/lớp (nếu trừ 1 định biên đoàn đội/trường thì chỉ còn 1,56); Cấp tiểu học: 1,36 giáo viên/lớp (trừ định biên đoàn đội còn 1,32); Cấp mầm non: 1,87 giáo viên/nhóm, lớp.

Tình trạng thiếu – thừa cục bộ giữa các vùng, các trường vẫn diễn ra phổ biến, đặc biệt tại khu vực miền núi và vùng sâu. Để khắc phục, từ đầu năm học này, Nghệ An đã luân chuyển và biệt phái hơn 800 giáo viên đến các trường còn thiếu, đồng thời tăng cường 82 giáo viên tiếng Anh dạy trực tuyến cho các trường vùng cao.