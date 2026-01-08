Gần 63% dân số Việt Nam trong độ tuổi lao động

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Năm, 08/01/2026
Nhật Dương
08/01/2026, 12:01
Năm 2025, dân số của Việt Nam tăng thêm khoảng 1 triệu người so với năm 2024, đạt mức 102,3 triệu người. Số người trong độ tuổi lao động (15-59 tuổi) chiếm gần 63% tổng dân số, Việt Nam hiện đang trong giai đoạn cơ cấu “dân số vàng”, theo Cục Thống kê…
Theo dữ liệu của Cục Thống kê, trong cơ cấu dân số Việt Nam năm 2025, nam giới chiếm 51 triệu người (49,9%), nữ giới là 51,3 triệu người (chiếm 50,1%). Dân số sống ở khu vực nông thôn, với 62,9 triệu người, chiếm 61,4%; còn lại ở khu vực thành thị, với trên 39 triệu người, chiếm 38,6%.
Do mức sinh có xu hướng giảm trong những năm gần đây, kết hợp với tuổi thọ dân số ngày càng tăng, tỷ trọng nhóm dân số trẻ (từ 0-14 tuổi) tiếp tục giảm từ 23,5% năm 2024, xuống còn 22,8% năm 2025. Ngược lại, tỷ trọng nhóm dân số già (từ 60 tuổi trở lên) tăng từ 14% lên 14,5%.
Mặc dù vậy, hiện nhóm dân số trong độ tuổi lao động (15- 59 tuổi) vẫn duy trì ở mức cao, khoảng 62,7%, cho thấy Việt Nam hiện đang trong giai đoạn cơ cấu “dân số vàng”.
Cục Thống kê đánh giá, quy mô dân số của Việt Nam năm 2025 tiếp tục tăng nhưng tốc độ tăng có xu hướng chậm lại. Mức sinh và mức chết tăng nhẹ so với năm trước. Tuy nhiên, trong xu thế dài hạn (5-10 năm), mức sinh vẫn có xu hướng giảm trong khi mức chết duy trì ở mức thấp, dao động quanh 6‰.
Mặc dù Việt Nam hiện đang trong giai đoạn “cơ cấu dân số vàng”, song quá trình già hóa dân số và tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn là những thách thức lớn trong thời gian tới.
Năm 2025, tổng tỷ suất sinh (TFR) của Việt Nam là 1,93 con/phụ nữ, tăng nhẹ so với năm 2024 (1,91 con/phụ nữ), nhưng xét trong giai đoạn từ năm 2020 đến nay, mức sinh vẫn đang có xu hướng giảm và dự báo sẽ tiếp tục xu hướng này trong những năm tới.
Mức tử vong của dân số Việt Nam tiếp tục duy trì ở mức thấp. Tỷ suất chết thô năm 2025 là 6,1‰, tăng nhẹ so với năm 2024 (5.6‰); tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh (IMR) là 11,2‰, giảm nhẹ so với năm trước (11,3‰); tuổi thọ trung bình năm 2025 là 74,7 tuổi, tương đương năm 2024.
Tỷ số giới tính khi sinh (SRB) của Việt Nam năm 2025 là 110 bé trai trên 100 bé gái, giảm nhẹ so với năm 2024 (111,4). Tuy nhiên, đây là vẫn là mức cao so với mức cân bằng tự nhiên (khoảng 105 bé trai/100 bé gái), phản ánh tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở nước ta vẫn ở mức cao.
Cục Thống kê cho rằng cần tiếp tục triển khai đồng bộ và hiệu quả hơn các giải pháp, nhằm thực hiện mục tiêu của Chiến lược Dân số Việt Nam. Theo đó, đến năm 2030, tỷ số giới tính khi sinh giảm xuống dưới 109 bé trai/100 bé gái sinh ra sống.
Còn theo Bộ Y tế, trong bối cảnh phát triển kinh tế – xã hội hiện nay, xu hướng kết hôn muộn, sinh ít con, thậm chí không sinh con đang gia tăng, làm mức sinh giảm dưới mức sinh thay thế và đẩy nhanh quá trình già hóa dân số.
Thực trạng này chịu tác động tổng hợp của nhiều yếu tố như áp lực về việc làm, thu nhập, chi phí sinh hoạt, nuôi dạy con, nhà ở, cũng như yêu cầu phát triển sự nghiệp cá nhân, đặc biệt đối với lực lượng lao động trẻ và phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ.
Nhận thức rõ những thách thức nêu trên, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Dân số tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV vào ngày 10/12/2025, tạo cơ sở pháp lý quan trọng, thống nhất và lâu dài cho việc hoạch định và triển khai chính sách dân số quốc gia trong giai đoạn mới.
Luật Dân số xác định rõ mục tiêu duy trì mức sinh thay thế, đồng thời chủ động thích ứng với già hóa dân số, gắn với nâng cao chất lượng dân số và phát triển bền vững đất nước.
Luật đã quy định khung chính sách tổng thể, trong đó Nhà nước triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp về giáo dục, chăm sóc sức khỏe, nhà ở và an sinh xã hội nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết hôn, sinh con và sinh đủ hai con.
Một số chính sách định hướng quan trọng bao gồm: Điều chỉnh thời gian nghỉ thai sản khi sinh con thứ hai; hỗ trợ tài chính đối với một số nhóm đối tượng, địa phương có mức sinh thấp; ưu tiên tiếp cận nhà ở xã hội cho các gia đình sinh đủ hai con theo quy định của pháp luật.
Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai Luật Dân số một cách đồng bộ, hiệu quả; đồng thời tiếp tục theo dõi, đánh giá thực tiễn để kịp thời tham mưu Chính phủ hoàn thiện các chính sách cụ thể, phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của từng giai đoạn. Qua đó, góp phần tháo gỡ những rào cản đối với việc kết hôn, sinh con, duy trì mức sinh hợp lý và chủ động thích ứng với quá trình già hóa dân số của nước ta.
Theo quy định mới, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng của người lao động tối đa không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng. Vì vậy, với việc tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2026, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa cũng sẽ tăng theo...
Mức tiền lương làm căn cứ tính đóng các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc được xác định theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 1/1/2026. TP.HCM áp dụng lương tối thiểu theo vùng I, II, III, tương ứng lần lượt là 5,31, 4,73 và 4,14 triệu đồng/tháng…
Theo Điều 4 Thông tư số 152/2025/TT-BTС hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh có doanh thu hằng năm từ 500 triệu đồng trở xuống không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân nhưng vẫn phải sử dụng sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ (mẫu số S1a-HKD) để ghi chép doanh thu...
Tỉnh Thanh Hóa sẽ tặng quà bằng tiền mặt với mức 1.000.000 đồng/người cho người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hằng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động, đại diện thân nhân liệt sĩ...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: