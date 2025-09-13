Thứ Hai, 15/09/2025

Trang chủ Dân sinh

Nghệ An kỷ niệm 995 năm danh xưng, 95 năm Xô viết và đón Bằng Di tích quốc gia đặc biệt

Nguyễn Thuấn

13/09/2025, 09:00

Tối 12/9, tại thành phố Vinh, Nghệ An long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An (1030-2025), 95 năm Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930-2/9/2025) và đón Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt những địa điểm ghi dấu phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính trao Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt “Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930-1931) tại Nghệ An” cho lãnh đạo tỉnh Nghệ An
Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính trao Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt “Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930-1931) tại Nghệ An” cho lãnh đạo tỉnh Nghệ An

Sự kiện nhằm khẳng định giá trị lịch sử, truyền thống văn hiến, cách mạng và bản sắc văn hóa Nghệ An trong suốt chiều dài 995 năm kể từ khi danh xưng Nghệ An được ghi nhận trong sử sách. Đây cũng là dịp tri ân, tôn vinh các thế hệ tiền nhân đã có nhiều cống hiến, hy sinh trong công cuộc dựng nước và giữ nước, đặc biệt là phong trào đấu tranh Xô viết Nghệ Tĩnh 1930-1931 – biểu tượng sáng ngời của tinh thần yêu nước, ý chí quật cường và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ôn lại lịch sử hào hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh nhấn mạnh: Gần 10 thế kỷ dưới danh xưng Nghệ An, mảnh đất này đã chứng kiến và góp mặt trong mọi bước chuyển mình của dân tộc. Trong thời đại Hồ Chí Minh, tinh thần kiên trung, bất khuất của người dân xứ Nghệ đã làm nên Xô viết Nghệ Tĩnh lừng lẫy, trở thành hậu phương vững chắc trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, gắn liền với những địa danh lịch sử như Bến Thủy, Cầu Cấm, Truông Bồn…

Thân nhân các anh hùng liệt sỹ Xô Viết tham dự chương trình
Thân nhân các anh hùng liệt sỹ Xô Viết tham dự chương trình

Phát huy truyền thống, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Nghệ An đã đoàn kết vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tựu toàn diện, giữ vững tốc độ tăng trưởng cao. Trên chặng đường mới, Nghệ An đặt quyết tâm thực hiện di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh: trở thành tỉnh khá của cả nước, bằng tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khơi dậy mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã trao Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt đối với những địa điểm gắn liền với phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh. Quần thể này gồm 9 điểm di tích thành phần, trong đó có Ngã ba Bến Thủy, Đình Võ Liệt, Nơi giặc Pháp tàn sát cuộc đấu tranh ngày 12/9/1930, Mộ các liệt sỹ Xô viết Nghệ Tĩnh hy sinh ngày 7/11/1930, Nơi xử bắn 72 chiến sỹ Xô viết Nghệ Tĩnh, Đình Tám Mái, Đình Trung, Đình Lương Sơn và Cơ sở cách mạng thời kỳ Xô viết Nghệ Tĩnh năm 1931 tại nhà cụ Vi Văn Khang.

Nhân dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cũng giới thiệu show trải nghiệm đêm “Lửa Xô Viết” tại Bảo tàng Nghệ An – Xô Viết Nghệ Tĩnh. Chương trình tái hiện lịch sử bằng ánh sáng và công nghệ 3D mapping, được xem là sản phẩm công nghiệp văn hóa ứng dụng công nghệ số 4.0 đầu tiên tại Nghệ An và khu vực miền Trung.

“Lửa Xô Viết” được mở cửa vào tối thứ Bảy hằng tuần, trở thành điểm đến mới về đêm tại Nghệ An, mang đến trải nghiệm văn hóa sáng tạo, hiện đại cho người dân và du khách, đồng thời góp phần lan tỏa những giá trị lịch sử to lớn của phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh.

