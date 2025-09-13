Nghệ An kỷ niệm 995 năm danh xưng, 95 năm Xô viết và đón Bằng Di tích quốc gia đặc biệt
Nguyễn Thuấn
13/09/2025, 09:00
Tối 12/9, tại thành phố Vinh, Nghệ An long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An (1030-2025), 95 năm Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930-2/9/2025) và đón Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt những địa điểm ghi dấu phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh.
Sự kiện nhằm khẳng định giá trị lịch sử, truyền thống văn hiến, cách mạng
và bản sắc văn hóa Nghệ An trong suốt chiều dài 995 năm kể từ khi danh xưng Nghệ
An được ghi nhận trong sử sách. Đây cũng là dịp tri ân, tôn vinh các thế hệ tiền
nhân đã có nhiều cống hiến, hy sinh trong công cuộc dựng nước và giữ nước, đặc
biệt là phong trào đấu tranh Xô viết Nghệ Tĩnh 1930-1931 – biểu tượng sáng ngời
của tinh thần yêu nước, ý chí quật cường và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản
Việt Nam.
Ôn lại lịch sử hào hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Lê Hồng
Vinh nhấn mạnh: Gần 10 thế kỷ dưới danh xưng Nghệ An, mảnh đất này đã chứng kiến
và góp mặt trong mọi bước chuyển mình của dân tộc. Trong thời đại Hồ Chí Minh,
tinh thần kiên trung, bất khuất của người dân xứ Nghệ đã làm nên Xô viết Nghệ
Tĩnh lừng lẫy, trở thành hậu phương vững chắc trong hai cuộc kháng chiến chống
Pháp, chống Mỹ, gắn liền với những địa danh lịch sử như Bến Thủy, Cầu Cấm,
Truông Bồn…
Phát huy truyền thống, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân
Nghệ An đã đoàn kết vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tựu toàn diện, giữ
vững tốc độ tăng trưởng cao. Trên chặng đường mới, Nghệ An đặt quyết tâm thực
hiện di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh: trở thành tỉnh khá của cả nước, bằng
tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khơi dậy mạnh mẽ các phong trào thi đua
yêu nước.
Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã trao Bằng xếp hạng
Di tích Quốc gia đặc biệt đối với những địa điểm gắn liền với phong trào Xô viết
Nghệ Tĩnh. Quần thể này gồm 9 điểm di tích thành phần, trong đó có Ngã ba Bến
Thủy, Đình Võ Liệt, Nơi giặc Pháp tàn sát cuộc đấu tranh ngày 12/9/1930, Mộ các
liệt sỹ Xô viết Nghệ Tĩnh hy sinh ngày 7/11/1930, Nơi xử bắn 72 chiến sỹ Xô viết
Nghệ Tĩnh, Đình Tám Mái, Đình Trung, Đình Lương Sơn và Cơ sở cách mạng thời kỳ
Xô viết Nghệ Tĩnh năm 1931 tại nhà cụ Vi Văn Khang.
Nhân dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cũng giới thiệu
show trải nghiệm đêm “Lửa Xô Viết” tại Bảo tàng Nghệ An – Xô Viết Nghệ
Tĩnh. Chương trình tái hiện lịch sử bằng ánh sáng và công nghệ 3D mapping, được
xem là sản phẩm công nghiệp văn hóa ứng dụng công nghệ số 4.0 đầu tiên tại Nghệ
An và khu vực miền Trung.
“Lửa Xô Viết” được mở cửa vào tối thứ Bảy hằng tuần, trở thành điểm đến
mới về đêm tại Nghệ An, mang đến trải nghiệm văn hóa sáng tạo, hiện đại cho người
dân và du khách, đồng thời góp phần lan tỏa những giá trị lịch sử to lớn của
phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh.
Sớm gỡ vướng về tính tiền khi chuyển mục đích sử dụng đất để giảm áp lực tài chính
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú vừa chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định độc lập Nghị quyết tháo gỡ, xử lý vướng mắc liên quan đến tính tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở. Theo đó, Hội đồng tán thành sự cần thiết việc sớm ban hành chính sách để giảm gánh nặng cho người dân…
Hà Nội đề xuất miễn phí dịch vụ cấp cứu ngoại viện
Theo đề xuất của UBND TP. Hà Nội, ngân sách thành phố sẽ hỗ trợ toàn bộ nguồn kinh phí cho người bệnh khi sử dụng dịch vụ cấp cứu ngoại viện, thay vì họ phải tự chi trả như hiện nay...
Mở bán vé tàu Tết Bính Ngọ 2026 từ ngày 20/9
Từ 8h00 ngày 20/9/2025 ngành đường sắt sẽ bán vé tàu Tết Đoan Ngọ trên tất cả các kênh bán vé...
Dệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 121 xã, phường của Phú Thọ. Đã có trên 11.100 hộ có lợn mắc bệnh; trên 104.700 con lợn ốm, chết phải tiêu hủy, với tổng trọng lượng trên 6.090 tấn...
Dự kiến sửa đổi danh mục địa bàn hưởng phụ cấp
Bộ Nội vụ dự kiến sửa đổi danh mục địa bàn hưởng phụ cấp, theo hướng xã mới được hình thành từ các xã cũ có cùng mức phụ cấp, thì giữ nguyên theo mức của xã cũ. Đặc biệt, không kết hợp việc rà soát phụ cấp để bổ sung mới, hoặc điều chỉnh tăng mức phụ cấp của xã mới...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: