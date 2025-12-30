Thứ Ba, 30/12/2025

Trang chủ Dân sinh

Tăng mức trợ cấp hằng tháng với thanh niên xung phong

Phúc Minh

30/12/2025, 18:16

Mức trợ cấp hằng tháng đối với thanh niên xung phong được điều chỉnh bằng 2 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội, tăng từ 540.000 đồng lên 1.000.000 đồng/tháng...

Người có công với cách mạng. Ảnh: Mạnh Dũng.
Người có công với cách mạng. Ảnh: Mạnh Dũng.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 344/2025/NĐ-CP điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến và thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 – 1975. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2026.

Nghị định 344/2025/NĐ-CP nêu rõ đối tượng điều chỉnh mức trợ cấp bao gồm: Thanh niên xung phong đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến; thanh niên xung phong đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Nghị định số 112/2017/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975.

Mức trợ cấp hằng tháng sau điều chỉnh bằng 2 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội theo quy định hiện hành. Mức trợ cấp hằng tháng này được áp dụng từ ngày 1/7/2025.

Hiện mức chuẩn trợ giúp xã hội đang áp dụng là 500.000 đồng/tháng. Như vậy, từ ngày 1/7/2025, mức trợ cấp hằng tháng đối với thanh niên xung phong sẽ tăng từ 540.000 đồng/tháng lên 1 triệu đồng/tháng.

Trường hợp thanh niên xung phong quy định trên đã từ trần kể từ ngày 1/7/2025 nhưng chưa được điều chỉnh trợ cấp theo Nghị định này, thì người tổ chức mai táng được truy lĩnh khoản tiền chênh lệch do điều chỉnh trợ cấp kể từ ngày 1/7/2025 đến tháng thanh niên xung phong từ trần.

Theo Bộ Nội vụ, với trợ cấp hằng tháng còn thấp như hiện nay, thì việc điều chỉnh nâng mức trợ cấp đối với hai nhóm đối tượng thanh niên xung phong theo Quyết định số 40 và Nghị định số 112 là hết sức cần thiết, góp phần đảm bảo cuộc sống, giảm bớt khó khăn đối với lực lượng thanh niên xung phong, những người đã cống hiến tuổi thanh xuân cho hai cuộc kháng chiến của Tổ quốc, nay đã tuổi cao, sức yếu, lại rơi vào hoàn cảnh cô đơn, không nơi nương tựa.

Việc điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với thanh niên xung phong theo sự điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội, nhằm đảm bảo trợ cấp đối với thanh niên xung phong được điều chỉnh tự động, kịp thời mỗi khi Chính phủ điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội, mà không cần phải ban hành Nghị định riêng về điều chỉnh trợ cấp đối với thanh niên xung phong.

Cục Người có công (Bộ Nội vụ) cũng cho biết chế độ trợ cấp ưu đãi đối với người có công trong những năm qua được thực hiện đúng theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, và bám sát lộ trình cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công.

Hàng năm, ngân sách Nhà nước dành sự ưu tiên đặc biệt, bố trí nguồn kinh phí đảm bảo chi thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của người có công.

Từ khóa:

mức trợ cấp xã hội người có công thanh niên xung phong trợ cấp hằng tháng

