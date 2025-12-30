Hà Nội giải tỏa 75 "chợ cóc" trước ngày 30/1/2026

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Ba, 30/12/2025
Song Hoàng
30/12/2025, 18:17
Theo Kế hoạch số 373/KH-UBND UBND thành phố Hà Nội, trước ngày 30/1/2026, thành phố sẽ hoàn thành giải toả 75 "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát thuộc nhóm 1, tức nhóm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, “điểm nóng” ảnh hưởng đến an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị gây bức xúc dư luận...
Cụ thể, trên cơ sở rà soát, đánh giá đặc điểm, tình hình hoạt động, các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn, thành phố Hà Nội phân loại chợ thành 4 nhóm.
Nhóm 1, các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, “điểm nóng” ảnh hưởng đến an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị gây bức xúc dư luận. Theo lộ trình, nhóm 1 sẽ hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/1/2026.
Nhóm 2, các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát có dưới 50 hộ kinh doanh. Theo lộ trình, nhóm 2 sẽ hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/6/2026.
Nhóm 3, các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát hoạt động có từ 50-100 hộ kinh doanh. Theo lộ trình, nhóm này sẽ hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/12/2026.
Nhóm 4, các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát trên 100 hộ kinh doanh, tồn tại lâu dài, có tính chất phức tạp. Nhóm 4 sẽ hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/6/2027.
Chi tiết 75 điểm thuộc nhóm 1, tức nhóm hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/1/2026, như sau: Phường Hà Đông và xã Đa Phúc là một trong những khu vực tập trung nhiều nhất với 8 điểm trong danh sách hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/1/2026. Trong đó, phường Hà Đông có cả chợ tự phát và chợ cóc nằm rải rác ở các vị trí như khu nghĩa trang Hà Trì, vỉa hè Khu đô thị Văn Khê, hay khu đất đấu giá Ngô Thì Nhậm, vỉa hè đường Nguyễn Thái Học...
Về vị trí kinh doanh, các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát đa số thuộc nhóm lấn chiếm lòng đường và vỉa hè, một số điểm nằm trong ngõ hoặc các khu vực khác. Về quy mô, có những “chợ cóc”, điểm kinh doanh có trên 100 hộ đang kinh doanh.
Để đảm bảo đời sống dân sinh cho các tiểu thương bị giải tỏa, thành phố Hà Nội yêu cầu UBND các xã, phường xây dựng phương án chi tiết để bố trí sắp xếp các hộ tiểu thương kinh doanh tại "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát vào kinh doanh tại các chợ còn điểm kinh doanh trống.
Ngoài ra, các UBND xã, phường ưu tiên đầu tư phát triển chợ tại khu vực khó khăn, đặc biệt các xã, phường còn thiếu chợ để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân; đồng thời tạo mặt bằng, bố trí các tiểu thương bị giải tỏa vào kinh doanh tại chợ đúng quy định.
