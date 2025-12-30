Doanh nghiệp Đồng Nai chuẩn bị cho tăng lương tối thiểu từ ngày 1/1/2026

Hiện nay, phần lớn doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất việc xây dựng phương án điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng. Một số doanh nghiệp không phải xây dựng phương án điều chỉnh do đang áp dụng mức lương cơ bản thấp nhất vẫn cao hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định mới...

Theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP, từ ngày 1/1/2026, mức lương tối thiểu vùng tăng bình quân khoảng 7,2% so với năm 2025. Cụ thể, mức tăng dao động từ 250.000 đồng đến 350.000 đồng/tháng tùy theo từng vùng địa lý.

Tỉnh Đồng Nai, với vị thế là một trong những thủ phủ công nghiệp hàng đầu của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, hiện là nơi tập trung hàng chục khu công nghiệp, khu chế xuất với quy mô hàng triệu lao động đến từ khắp mọi miền đất nước.

Sở Nội vụ Đồng Nai cho rằng sự biến động của chính sách tiền lương tại đây không chỉ tác động trực tiếp đến đời sống của hàng triệu hộ gia đình, mà còn tạo ra những hiệu ứng lan tỏa đến thị trường lao động của cả khu vực Đông Nam Bộ.

Trước thềm thời điểm Nghị định 293/2025/NĐ-CP có hiệu lực (1/1/2026), Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan chức năng đã tiến hành khảo sát nhanh tại 200 doanh nghiệp đại diện cho các ngành nghề và thành phần kinh tế trên địa bàn.

Kết quả cho thấy 90% doanh nghiệp đã hoàn tất việc xây dựng phương án điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng. Mức tăng dự kiến phổ biến từ 7% đến 10%. Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp không chỉ tăng mức sàn mà còn điều chỉnh tăng đồng loạt cho các bậc lương cao hơn để giữ khoảng cách thâm niên hợp lý.

Tỷ lệ tăng này cao hơn hoặc bằng mức quy định của Chính phủ (7,2%), thể hiện thiện chí của doanh nghiệp trong việc chia sẻ khó khăn với người lao động.

10% doanh nghiệp không cần xây dựng phương án điều chỉnh mới. Lý do là các doanh nghiệp này (thường là các công ty công nghệ cao, FDI lớn) hiện đang áp dụng mức lương cơ bản thấp nhất vẫn cao hơn hẳn so với mức lương tối thiểu vùng mới quy định.

Ví dụ, một số doanh nghiệp đã có mức lương khởi điểm cho lao động phổ thông là 5.500.000 - 6.000.000 đồng, cao hơn mức 5.310.000 đồng của Vùng I. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này vẫn cam kết sẽ xem xét điều chỉnh định kỳ theo thỏa ước lao động tập thể vào quý 1/2026.

Tăng lương tối thiểu để cải thiện đời sống hơn cho người lao động. Ảnh minh họa: TH.

Sở Nội vụ cho biết thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, các doanh nghiệp đang tiến hành rà soát lại toàn bộ hệ thống thang, bảng lương, quy chế lương thưởng và hợp đồng lao động.

Việc rà soát đảm bảo mức lương thấp nhất của người làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng mới.

Đối với người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề, mức lương phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng. Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo công khai phương án điều chỉnh cho người lao động biết trước khi áp dụng, tránh tình trạng "tăng lương nhưng cắt phụ cấp" gây hiểu lầm và bức xúc.

Sở Nội vụ Đồng Nai nhận định, mặc dù chủ trương tăng lương là đúng đắn và nhân văn, nhưng quá trình triển khai thực tế vào đầu năm 2026 dự báo sẽ gặp phải một số thách thức đối với doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) và doanh nghiệp thâm dụng lao động.

Đơn cử như gánh nặng chi phí tài chính và nguy cơ thu hẹp sản xuất. Việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng tạo ra hiệu ứng tăng chi phí kép. Dự kiến quỹ lương tăng thêm 7-10%. Cùng với đó, các khoản đóng góp bắt buộc tính theo lương (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp - tổng cộng doanh nghiệp đóng khoảng 21,5%) và phí công đoàn (2%) cũng tăng tương ứng.

Đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa có biên lợi nhuận mỏng (chỉ từ 5-10%), việc chi phí nhân công tăng đột biến có thể "ăn mòn" toàn bộ lợi nhuận, ảnh hưởng đến dòng tiền hoạt động. Nguy cơ một số doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô sản xuất, giảm giờ làm hoặc thậm chí cắt giảm nhân sự để cân đối tài chính là hiện hữu. Đây là bài toán đánh đổi giữa "tăng lương" và "giữ việc làm".