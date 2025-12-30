Bộ Nội vụ trình Bộ Chính trị chính sách tổng thể về tiền lương trong quý 3/2026

Trong năm 2026, Bộ Nội vụ sẽ trình cấp có thẩm quyền đề xuất chính sách tổng thể về tiền lương, hoàn thành trình Bộ Chính trị xem xét, cho ý kiến trong quý 3/2026...

Theo báo cáo mới nhất của Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội - Bộ Nội vụ, đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ trong năm 2026 về thực hiện chế độ, chính sách tiền lương trong khu vực công.

ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LƯƠNG VÀ TRỢ CẤP NGÀY CÀNG TĂNG

Theo Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội, thời gian qua, cải cách chính sách tiền lương đã được quan tâm giải quyết, đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang tiếp tục được cải thiện, góp phần ổn định chính trị xã hội.

Tuy nhiên, kết quả đến nay vẫn chưa đạt được các mục tiêu đề ra như: Đối tượng hưởng lương và trợ cấp ngày càng tăng, tổng quỹ lương và trợ cấp ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi ngân sách nhưng các mức lương tính theo chế độ còn thấp. Đặc biệt, sau khi sau sắp xếp tổ chức bộ máy, chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc, nhiệm vụ, đặc biệt là cấp xã tăng lên rất nhiều.

Để góp phần nâng cao tiền lương, thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, bảo đảm ổn định xã hội, Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện chính sách tiền lương, phụ cấp cho phù hợp với bộ máy tổ chức mới, từ đó, tạo động lực nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Bám sát chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Cục đã tham mưu và báo cáo Lãnh đạo Bộ Nội vụ để tham mưu Ban Chỉ đạo của Chính phủ sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp ban hành 3 văn bản hướng dẫn chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sau sắp xếp bộ máy đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng thời, căn cứ Kết luận số 186-KL/TW; Kết luận số 195 KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Cục đã tham mưu Bộ xây dựng Đề án tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang sau sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, trình Đảng ủy Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị.

Trên cơ sở đó, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 206/KL-TW về tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang sau sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

“Đây là căn cứ quan trọng để hoàn thiện chế độ, chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức sau sắp xếp tổ chức bộ máy. Đồng thời, bổ sung các chế độ chính sách nhằm hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, tạo niềm tin, phấn khởi sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước”, báo cáo của Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội nêu.

Bên cạnh đó, xây dựng trình các cấp có thẩm quyền ban hành về Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 204/2004/NĐ-CP và 2 thông tư sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực để thực hiện từ ngày 1/1/2026.

SẼ SỬA ĐỔI CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG, PHỤ CẤP

Trong năm 2026, Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội nhận định rằng công tác triển khai chế độ chính sách tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm.

Tiếp tục quan tâm thực hiện chế độ tiền lương, phụ cấp với công chức, viên chức trong năm 2026. Ảnh minh họa: Duy Nguyễn.

Một trong những nội dung quan trọng là phối hợp của Đảng ủy Bộ Nội vụ với Ban Chính sách chiến lược Trung ương, Đảng ủy Quốc hội và các cơ quan có liên quan thực hiện triển khai sơ kết Nghị quyết số 27 NQ/TW.

Trong đó có việc đánh giá sự phù hợp, tính khả thi và đề xuất việc thực hiện 5 bảng lương và 9 chế độ phụ cấp mới của khu vực công cho phù hợp để trình Trung ương xem xét sau năm 2026, khi Bộ Chính trị ban hành và triển khai thực hiện hệ thống Danh mục vị trí việc làm trong hệ thống chính trị.

Đây là cơ sở để báo cáo tới các cấp thẩm quyền đề xuất chính sách tổng thể về tiền lương, hoàn thành trình Bộ Chính trị xem xét, cho ý kiến trong quý 3/2026.

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Chính trị đối với chính sách tổng thể về tiền lương, Chính phủ sẽ nghiên cứu, đề xuất Quốc hội lộ trình cải cách chính sách tiền lương cho phù hợp.

Ngoài ra, năm 2026 cũng là năm triển khai nhiều nội dung về chế độ, chính sách của công chức, viên chức, người lao động trong khu vực công như: Xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 76/2019/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Xây dựng Thông tư hướng dẫn mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Thông tư hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường già yếu đã nghỉ việc.

Ngoài ra, trong năm 2026, Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội cũng sẽ thực hiện khảo sát và kiểm tra chính sách tiền lương khu vực công tại các tỉnh, thành phố…