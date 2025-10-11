Thứ Bảy, 11/10/2025

Trang chủ Doanh nghiệp

Nghệ An lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo “đòn bẩy” cho sức bật kinh tế

Nguyễn Thuấn

11/10/2025, 09:45

Hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo vùng Bắc Trung Bộ, Nghệ An đang tích cực hoàn thiện chính sách, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp.

Các đại biểu tham gia phiên thảo luận giải pháp, chính sách thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo
Các đại biểu tham gia phiên thảo luận giải pháp, chính sách thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo

Chiều 10/10, trong khuôn khổ Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo Nghệ An mở rộng năm 2025, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo – động lực phát triển kinh tế Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ”.

Những năm gần đây, Nghệ An đạt nhiều kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội. Hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hiện đại với các dự án lớn như cao tốc Bắc – Nam, cảng nước sâu Cửa Lò, sân bay quốc tế Vinh, đường ven biển và các khu công nghiệp VSIP, WHA, Hoàng Mai, Đông Hồi... Nhờ đó, tỉnh liên tục nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), với tổng vốn đăng ký giai đoạn 2022–2024 đạt hơn 4,8 tỷ USD.

Cùng với phát triển công nghiệp, Nghệ An đặc biệt chú trọng thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, coi đây là động lực mới cho tăng trưởng xanh và bền vững. Trước bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tỉnh xác định đổi mới sáng tạo là “chìa khóa vàng” nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo vùng Bắc Trung Bộ.

Tỉnh tập trung triển khai ba định hướng chiến lược: phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp toàn diện; thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Nghệ An làm đầu mối kết nối tri thức, công nghệ và doanh nghiệp; khuyến khích ý tưởng sáng tạo từ nhà trường, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và cộng đồng. Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong quản lý, xây dựng chính quyền phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ phát biểu tại diễn đàn
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ phát biểu tại diễn đàn

Tại diễn đàn, các chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp đã hiến kế nhiều giải pháp. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quý Linh đề xuất gắn phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XX. Tiến sỹ Nguyễn Văn Trúc (Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghiệp) đề cập việc kết nối, khai thác nguồn lực hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp. Ông Bùi Xuân Sinh, Giám đốc VCCI Nghệ An – Hà Tĩnh – Quảng Bình, nêu giải pháp liên kết doanh nghiệp, và ông Đàm Quang Thắng, Chủ tịch VSMA, đề xuất phát huy lợi thế địa phương gắn với chuyển đổi số.

Ở phiên thảo luận thứ hai, lãnh đạo các doanh nghiệp, startup chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tế. Ông Trần Vĩnh Quý – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nhân trẻ Nghệ An – nhấn mạnh vai trò hỗ trợ startup trong tiếp cận vốn, mở rộng thị trường. Ông Trần Văn Lê – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Cơ điện Phương Linh chia sẻ bài học khởi nghiệp của doanh nghiệp miền Trung. Đại diện startup, bà Nguyễn Thị Châu – Giải Nhì Chương trình Phát triển Dự án Khởi nghiệp Quốc gia 2024 - nêu một số đề xuất hỗ trợ thực chất hơn cho doanh nghiệp trẻ.

Các đại biểu tham gia phiên thảo luận thứ 2: Thu hút nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp
Các đại biểu tham gia phiên thảo luận thứ 2: Thu hút nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp

Tỉnh Nghệ An cam kết hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, tạo điều kiện để các ý tưởng được thương mại hóa và phát triển bền vững; ưu tiên hỗ trợ các dự án gắn với bài toán thực tiễn, ứng dụng công nghệ mới, khai thác lợi thế bản địa. Lãnh đạo tỉnh khẳng định sẽ luôn đồng hành, tạo môi trường thuận lợi để khởi nghiệp sáng tạo thực sự trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của Nghệ An và vùng Bắc Trung Bộ.

đổi mới sáng tạo hệ sinh thái khởi nghiệp Khởi nghiệp sáng tạo kinh tế - xã hội nghệ an

Hà Tĩnh kích hoạt “năng lượng mới” cho khu vực kinh tế tư nhân

Hà Tĩnh kích hoạt “năng lượng mới” cho khu vực kinh tế tư nhân

Bước vào giai đoạn 2025 – 2030, Hà Tĩnh xác định khu vực kinh tế tư nhân là trụ cột quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Với định hướng cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, phát triển công nghiệp hiện đại, dịch vụ chất lượng cao và nông nghiệp thông minh, địa phương đang mở ra một chu kỳ phát triển mới mang tính đột phá.

Thủ tướng kêu gọi “3 tiên phong, 2 lớn mạnh” để công – tư cùng kiến quốc

Thủ tướng kêu gọi “3 tiên phong, 2 lớn mạnh” để công – tư cùng kiến quốc

Qua thông điệp “3 tiên phong”, “2 lớn mạnh”, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi gắm niềm tin và kỳ vọng lớn lao vào khối kinh tế tư nhân trong việc cùng hợp tác với Nhà nước kiến tạo một Việt Nam phát triển và hùng cường…

Hơn 2.400 tỷ đồng bồi thường bảo hiểm sau bão số 10 và số 11

Hơn 2.400 tỷ đồng bồi thường bảo hiểm sau bão số 10 và số 11

Theo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), tính đến ngày 10/10, các doanh nghiệp bảo hiểm ghi nhận hơn 3.750 vụ tổn thất do bão số 10 và bão số 11 gây ra với tổng thiệt hại khoảng 2.419 tỷ đồng. Phần lớn tập trung ở nghiệp vụ bảo hiểm tài sản kỹ thuật và xe cơ giới…

Hàng loạt mặt hàng vàng, bạc được miễn thuế xuất khẩu từ ngày 10/10

Hàng loạt mặt hàng vàng, bạc được miễn thuế xuất khẩu từ ngày 10/10

Từ ngày 10/10/2025, thuế xuất khẩu đối với nhiều mặt hàng vàng trang sức và kỹ nghệ được giảm về 0%. Đây là nội dung quan trọng trong Nghị định 260/2025/NĐ-CP, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí, thúc đẩy xuất khẩu và chuyển hóa vàng tích trữ thành sản phẩm có giá trị...

UBND thành phố Đà Nẵng và Grab Việt Nam hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số

UBND thành phố Đà Nẵng và Grab Việt Nam hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số

Thỏa thuận hợp tác trong vòng năm năm cùng đồng hành trong lộ trình xây dựng thành phố thông minh và phát triển kinh tế số…

