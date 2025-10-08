Hàng không Việt Nam cất cánh: Từ “sân bay không giấy tờ” đến siêu dự án Long Thành

Với việc số hóa quy trình vận hành qua sáng kiến “sân bay không giấy tờ” và xây dựng hạ tầng trọng điểm với siêu dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, hàng không Việt Nam đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành một trung tâm hàng không tiên tiến và năng động nhất khu vực Đông Nam Á…

Chia sẻ tại tọa đàm “Doanh nghiệp trong kỷ nguyên số: Dấu ấn kiến tạo và hội nhập toàn cầu” diễn ra chiều ngày 8/10, ông Phạm Quang Hiếu, Phó Trưởng ban Kỹ thuật công nghệ môi trường, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV), cho biết trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, ACV đang chủ động “đi tắt, đón đầu”, đặt mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia tiên phong trong khu vực về quy trình hàng không số thông qua ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID.

“Theo kế hoạch, từ đầu tháng 12 tới, hành khách tại các sân bay do ACV quản lý có thể sử dụng VNeID để xác thực danh tính thay cho việc xuất trình Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hay vé máy bay. Công nghệ này giúp hành khách trải nghiệm quy trình bay liền mạch từ đặt vé, làm thủ tục, kiểm tra an ninh đến lên máy bay thông qua xác thực tự động sinh trắc học (khuôn mặt, vân tay) liên kết với VNeID”, ông Hiếu nói.

Việc tích hợp này, không chỉ rút ngắn đáng kể thời gian làm thủ tục, giảm ùn tắc trong giờ cao điểm, mà còn nâng cao độ chính xác và an ninh hàng không, gần như loại bỏ nguy cơ giả mạo danh tính. Việt Nam nhờ đó đang sánh bước cùng các quốc gia tiên tiến như Singapore, Hàn Quốc hay Hà Lan trong hành trình xây dựng hệ thống hàng không thông minh.

Tuy vậy, quá trình này đi kèm không ít thách thức, từ việc bảo mật dữ liệu cá nhân, yêu cầu hạ tầng công nghệ đồng bộ, đến việc thay đổi thói quen của người dùng.

Toàn cảnh tọa đàm “Doanh nghiệp trong kỷ nguyên số: Dấu ấn kiến tạo và hội nhập toàn cầu” diễn ra chiều ngày 8/10.

Do vậy, để đảm bảo triển khai suôn sẻ, ACV đã tích cực tái bố trí các quầy tự phục vụ, nâng cấp hệ thống thiết bị sinh trắc học và tổ chức huấn luyện chuyên sâu cho đội ngũ nhân viên.

“Ứng dụng VNeID không chỉ là một bước tiến kỹ thuật cho ngành hàng không, mà còn là một cú hích mạnh mẽ cho chương trình chuyển đổi số quốc gia, giúp tối ưu nguồn lực và mở đường cho việc tích hợp nhiều dịch vụ công khác trong tương lai”, ông Hiếu khẳng định.

Song song với cuộc cách mạng số hóa, ACV cũng đang dồn lực phát triển hạ tầng trọng điểm với dự án có tổng mức đầu tư lớn nhất lịch sử ngành hàng không – Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

“Long Thành không chỉ là công trình hạ tầng trọng điểm mà còn là đòn bẩy chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, du lịch và logistics. Thống kê cho thấy, mỗi 1% tăng trưởng hàng không có thể kéo theo 0,5-1% tăng trưởng GDP”, đại diện ACV nhấn mạnh.

Với mục tiêu trở thành trung tâm trung chuyển hàng không tầm khu vực, Long Thành được quy hoạch với quy mô ấn tượng. Trong đó, giai đoạn 1 của dự án, dự kiến được bàn giao và đưa vào khai thác từ ngày 19/12/2025, sẽ có công suất phục vụ 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Khi hoàn thiện toàn bộ, sân bay sẽ đạt công suất 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa.

Dù có vị trí chiến lược và nhiều tiềm năng phát triển song theo ông Phạm Quang Hiếu, thành công của Long Thành phụ thuộc rất lớn vào việc hoàn thành đồng bộ các dự án hạ tầng kết nối như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Vành đai 3 TP.HCM và tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành để tránh nguy cơ “cô lập” sân bay.

Do vậy, cùng với định hướng xây dựng Long Thành trở thành một sân bay xanh và thông minh, áp dụng công nghệ tự động hóa, tiết kiệm năng lượng và các giải pháp giảm phát thải carbon… Long Thành cũng được định hình là một “thành phố sân bay” với hệ sinh thái dịch vụ gồm trung tâm thương mại, khách sạn, hội nghị và logistics được quy hoạch đồng bộ.

Đặc biệt, để cạnh tranh với các trung tâm trung chuyển lớn trong khu vực như Changi (Singapore) hay Suvarnabhumi (Thái Lan), ACV đang tập trung thu hút các hãng hàng không trung chuyển hàng đầu thế giới như Singapore Airlines, Cathay Pacific, Emirates... và đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực đạt chuẩn quốc tế.