Hàng không Việt Nam cất cánh: Từ “sân bay không giấy tờ” đến siêu dự án Long Thành

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 08/10/2025
Anh Nhi
08/10/2025, 23:23
Với việc số hóa quy trình vận hành qua sáng kiến “sân bay không giấy tờ” và xây dựng hạ tầng trọng điểm với siêu dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, hàng không Việt Nam đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành một trung tâm hàng không tiên tiến và năng động nhất khu vực Đông Nam Á…
Chia sẻ tại tọa đàm “Doanh nghiệp trong kỷ nguyên số: Dấu ấn kiến tạo và hội nhập toàn cầu” diễn ra chiều ngày 8/10, ông Phạm Quang Hiếu, Phó Trưởng ban Kỹ thuật công nghệ môi trường, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV), cho biết trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, ACV đang chủ động “đi tắt, đón đầu”, đặt mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia tiên phong trong khu vực về quy trình hàng không số thông qua ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID.
“Theo kế hoạch, từ đầu tháng 12 tới, hành khách tại các sân bay do ACV quản lý có thể sử dụng VNeID để xác thực danh tính thay cho việc xuất trình Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hay vé máy bay. Công nghệ này giúp hành khách trải nghiệm quy trình bay liền mạch từ đặt vé, làm thủ tục, kiểm tra an ninh đến lên máy bay thông qua xác thực tự động sinh trắc học (khuôn mặt, vân tay) liên kết với VNeID”, ông Hiếu nói.
Việc tích hợp này, không chỉ rút ngắn đáng kể thời gian làm thủ tục, giảm ùn tắc trong giờ cao điểm, mà còn nâng cao độ chính xác và an ninh hàng không, gần như loại bỏ nguy cơ giả mạo danh tính. Việt Nam nhờ đó đang sánh bước cùng các quốc gia tiên tiến như Singapore, Hàn Quốc hay Hà Lan trong hành trình xây dựng hệ thống hàng không thông minh.
Tuy vậy, quá trình này đi kèm không ít thách thức, từ việc bảo mật dữ liệu cá nhân, yêu cầu hạ tầng công nghệ đồng bộ, đến việc thay đổi thói quen của người dùng.
Do vậy, để đảm bảo triển khai suôn sẻ, ACV đã tích cực tái bố trí các quầy tự phục vụ, nâng cấp hệ thống thiết bị sinh trắc học và tổ chức huấn luyện chuyên sâu cho đội ngũ nhân viên.
“Ứng dụng VNeID không chỉ là một bước tiến kỹ thuật cho ngành hàng không, mà còn là một cú hích mạnh mẽ cho chương trình chuyển đổi số quốc gia, giúp tối ưu nguồn lực và mở đường cho việc tích hợp nhiều dịch vụ công khác trong tương lai”, ông Hiếu khẳng định.
Song song với cuộc cách mạng số hóa, ACV cũng đang dồn lực phát triển hạ tầng trọng điểm với dự án có tổng mức đầu tư lớn nhất lịch sử ngành hàng không – Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.
“Long Thành không chỉ là công trình hạ tầng trọng điểm mà còn là đòn bẩy chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, du lịch và logistics. Thống kê cho thấy, mỗi 1% tăng trưởng hàng không có thể kéo theo 0,5-1% tăng trưởng GDP”, đại diện ACV nhấn mạnh.
Với mục tiêu trở thành trung tâm trung chuyển hàng không tầm khu vực, Long Thành được quy hoạch với quy mô ấn tượng. Trong đó, giai đoạn 1 của dự án, dự kiến được bàn giao và đưa vào khai thác từ ngày 19/12/2025, sẽ có công suất phục vụ 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Khi hoàn thiện toàn bộ, sân bay sẽ đạt công suất 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa.
Dù có vị trí chiến lược và nhiều tiềm năng phát triển song theo ông Phạm Quang Hiếu, thành công của Long Thành phụ thuộc rất lớn vào việc hoàn thành đồng bộ các dự án hạ tầng kết nối như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Vành đai 3 TP.HCM và tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành để tránh nguy cơ “cô lập” sân bay.
Do vậy, cùng với định hướng xây dựng Long Thành trở thành một sân bay xanh và thông minh, áp dụng công nghệ tự động hóa, tiết kiệm năng lượng và các giải pháp giảm phát thải carbon… Long Thành cũng được định hình là một “thành phố sân bay” với hệ sinh thái dịch vụ gồm trung tâm thương mại, khách sạn, hội nghị và logistics được quy hoạch đồng bộ.
Đặc biệt, để cạnh tranh với các trung tâm trung chuyển lớn trong khu vực như Changi (Singapore) hay Suvarnabhumi (Thái Lan), ACV đang tập trung thu hút các hãng hàng không trung chuyển hàng đầu thế giới như Singapore Airlines, Cathay Pacific, Emirates... và đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực đạt chuẩn quốc tế.
14:38, 06/10/2025
Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã và đang là động lực quan trọng cho sự phát triển của Việt Nam. Tuy nhiên, câu chuyện thành công của Nhật Bản, một quốc gia vươn lên thành cường quốc kinh tế mà không phụ thuộc vào FDI, đã đặt ra một bài học kinh nghiệm quý giá: đã đến lúc Việt Nam cần chuyển mình từ thu hút FDI bằng mọi giá sang một chiến lược có chọn lọc, chất lượng và tập trung vào việc nâng cao nội lực quốc gia.
Ủng hộ việc cần sớm đầu tư, đưa vào khai thác khu bến Cái Mép Hạ và Cái Mép Hạ hạ lưu theo lộ trình quy hoạch chi tiết cảng biển được duyệt. Các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đang thẩm định hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng khu bến Cái Mép Hạ và Cái Mép Hạ hạ lưu để phê duyệt và trình cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư.
Trong chuyến thăm và làm việc tại Ninh Bình, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki khẳng định sẽ hỗ trợ, kết nối các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ sạch và thân thiện môi trường, phù hợp với định hướng phát triển bền vững của Ninh Bình trong giai đoạn mới...
Xóa lối đi tự mở là giải pháp căn cơ nhằm bảo đảm an toàn giao thông đường sắt. Nhưng nếu không làm hạ tầng thay thế như đường gom hay cầu vượt, thì rất khó có thể thuyết phục người dân tự nguyện đóng lại những lối đi đã tồn tại lâu đời và là đường đi duy nhất...
Stavian ED và Shinec vừa ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược trong việc triển khai các giải pháp nhằm giảm phát thải carbon cho các khu/cụm công nghiệp nhằm thúc đẩy tiến trình chuyển dịch năng lượng xanh, phù hợp với Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050…
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
VnEconomy Interactive
Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: