Thế hệ trẻ logistics định hình chuỗi cung ứng xanh trong kỷ nguyên AI

Trong bối cảnh ngành logistics toàn cầu đang trải qua một giai đoạn chuyển mình sâu sắc, chịu tác động mạnh mẽ từ địa chính trị, chuyển đổi xanh và đặc biệt là sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo (AI), vai trò của thế hệ trẻ chưa bao giờ trở nên quan trọng như hiện nay...

Sự kiện Phiên Tài năng trẻ logistics (YLP) – Định hình tương lai ngành trong kỷ nguyên AI diễn ra trong khuôn khổ Đại hội FIATA Thế giới 2025 tại Hà Nội, đã trở thành một diễn đàn mạnh mẽ, truyền đi thông điệp: thế hệ kế cận chính là lực lượng định hình một ngành logistics không chỉ thông minh hơn mà còn bền vững và nhân văn hơn.

XÂY DỰNG NGÀNH LOGISTICS LẤY CON NGƯỜI LÀM TRUNG TÂM

Giải thưởng Tài năng Trẻ Logistics (YLP Award) sau 27 năm hình thành, không chỉ là sân chơi tôn vinh tri thức và sáng tạo, mà còn là minh chứng cho niềm tin vững chắc của Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận Vận tải Quốc tế (FIATA) vào thế hệ kế cận.

Các thí sinh xuất sắc từ các khu vực chia sẻ về những giải pháp đổi mới trong ngành logistics.

Ông Thomas Sim, Phó Chủ tịch FIATA, khẳng định: “Các bạn trẻ không chỉ là tương lai – các bạn là lực lượng hiện tại đang định hình logistics toàn cầu”. Tinh thần này hoàn toàn phù hợp với xu hướng chuyển đổi xanh đang trở thành trọng tâm của mọi chuỗi cung ứng. Việc Việt Nam đăng cai tổ chức YLP 2025 cũng là một lời cam kết trong việc xây dựng một ngành logistics lấy con người làm trung tâm.

Theo ông Thomas Sim, mặc dù AI là một động lực chuyển đổi lớn, nhưng AI sẽ không thay thế chúng ta – những nhà logistics. Nhưng những nhà logistics đón nhận AI sẽ là những người định hình tương lai. AI cần được nhìn nhận như một công cụ kích hoạt tiềm năng con người, giúp hệ thống logistics trở nên thông minh hơn, bền vững hơn và nhân văn hơn.

Chính vì lẽ đó, Cuộc thi YLP được tổ chức không chỉ để khuyến khích đổi mới, mà còn là minh chứng cho niềm tin rằng con người vẫn là trung tâm của mọi chuyển đổi trong kỷ nguyên công nghệ. Sức mạnh đổi mới của ngành logistics toàn cầu sẽ đến từ thế hệ trẻ – những người dám thách thức lối mòn và làm chủ công nghệ mà không quên giá trị con người.

Tại vòng chung kết YLP 2025, bốn đội thi xuất sắc nhất của Việt Nam đã trình bày những dự án thể hiện tư duy chiến lược và khả năng sáng tạo giải pháp thực tiễn. Những ý tưởng nổi bật của họ đã phản ánh cách thế hệ trẻ tiếp cận các vấn đề toàn cầu, từ logistics xanh, chuyển đổi số chuỗi cung ứng đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

YLP 2025 đã trở thành diễn đàn để thế hệ trẻ Việt Nam khẳng định vị thế và thể hiện trách nhiệm trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành logistics quốc gia và khu vực.

SÁNG KIẾN ĐỘT PHÁ: TỪ BLOCKCHAIN ĐẾN TÁI SỬ DỤNG CONTAINER

Phiên trình bày của các thí sinh xuất sắc từ các khu vực đã mang đến những câu chuyện thực tế đầy kịch tính và sáng tạo, phác họa "bức tranh" đa chiều về những thách thức và giải pháp đổi mới trong ngành logistics toàn cầu. Điều này cho thấy tầm nhìn của thế hệ trẻ không chỉ dừng lại ở các vấn đề truyền thống mà còn mở rộng sang các giải pháp mang tính bền vững cao.

Ông Abdelaziz Ilzeen, Hiệp hội Giao nhận Vận tải Marốc (AFFM), người chiến thắng khu vực châu Phi và Trung Đông, đã trình bày về tiềm năng của số hóa, đặc biệt là blockchain, trong việc biến đổi logistics, thúc đẩy tính bền vững và khả năng truy xuất nguồn gốc trong chuỗi cung ứng phức tạp.

Khởi đầu từ câu chuyện thực tế về sự chậm trễ kéo dài hơn một năm do thủ tục giấy tờ, sự cố hàng hải và thiếu minh bạch, ông đã đưa ra giải pháp blockchain – một sổ cái kỹ thuật số an toàn, minh bạch, có khả năng ghi lại mọi giao dịch, tài liệu và cột mốc.

Đặc biệt, ông Abdelaziz đã mở rộng khái niệm "logistics xanh" bằng cách xem xét tác động môi trường của thủ tục giấy tờ (tài liệu chuyển phát nhanh) và hoạt động cảng không hiệu quả. "Logistics xanh không chỉ là về khả năng truy xuất nguồn gốc, mà còn về sự công bằng và khả năng hiển thị, giúp giảm lượng khí thải carbon và đẩy nhanh quá trình khử carbon của chuỗi cung ứng. Logistics của ngày mai sẽ không còn được định nghĩa bởi tốc độ đơn thuần, mà bởi trách nhiệm giải trình, an ninh và khả năng thích ứng”, ông Abdelaziz nhấn mạnh.

Tầm nhìn về logistics xanh còn được thể hiện qua dự án độc đáo của ông Menno van Noort, người chiến thắng khu vực châu Âu. Ông đã chia sẻ về dự án một phòng thí nghiệm động vật học, với điểm nhấn là việc sử dụng các container vận chuyển sau đó được tái sử dụng làm lớp học ở Bonaire. Giải pháp này không chỉ giải quyết vấn đề vận chuyển mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với tính bền vững và giáo dục cộng đồng về rạn san hô (hệ sinh thái biển bị đe doạ từ các tác nhân gây hại như rác thải nhựa, ô nhiễm nước...).

Ngay cả trong các dự án vận chuyển hàng siêu trọng, tinh thần trách nhiệm cũng được đề cao. Bà Lingjiao Li, Hiệp hội Giao nhận Vận tải Quốc tế Trung Quốc (CIFA), người chiến thắng khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đã trình bày về việc vận chuyển một máy phát điện nặng 325 tấn đến Bosnia và Herzegovina.

Bà Lingjiao Li, CIFA chia sẻ về những kiến tạo giải pháp logistics bền vững.

Mặc dù phải chọn tuyến đường phức tạp để tiết kiệm chi phí và cắt giảm vận chuyển đường bộ 495 km, bà Lingjiao Li đã nhận ra ý nghĩa lớn hơn của công việc: “Hàng hóa chúng tôi vận chuyển không chỉ là một khối thép. Đây sẽ là nguồn điện tương lai cho hàng ngàn ngôi nhà trong khu vực đó. Đó là việc làm, an ninh năng lượng và tăng trưởng kinh tế cho Bosnia". Tầm nhìn này cho thấy logistics không chỉ là vận chuyển hàng hóa, mà là kết nối con người, nền kinh tế và cơ hội, và thế hệ trẻ đang đảm nhận sứ mệnh định hình chuỗi cung ứng toàn cầu xanh và hiệu quả hơn.

Thế hệ trẻ logistics đang chứng minh rằng họ không chỉ là những người giải quyết vấn đề, mà còn là những nhà kiến tạo giải pháp bền vững. Họ sẵn sàng thách thức những dự án tưởng chừng "bất khả thi" như việc di chuyển toàn bộ dây chuyền sản xuất xuyên lục địa của bà Montserrat Llarena, Hiệp hội Đại lý Vận tải Hàng hóa Mexico (AMACARGA), người chiến thắng khu vực Châu Mỹ, để tìm kiếm giải pháp thực sự hiệu quả dưới áp lực thời gian.

Điều này củng cố thông điệp cốt lõi: sức mạnh của ý tưởng không nên bị đánh giá thấp, bởi mọi đột phá lớn trong ngành đều bắt đầu từ những người dám tin rằng mình có thể làm tốt hơn.

Phó Chủ tịch FIATA nhấn mạnh: "Cuộc thi YLP 2025 không chỉ là một cuộc thi, mà là một hành trình lan tỏa giá trị của tri thức, sáng tạo và hợp tác xuyên biên giới, khẳng định niềm tin vào một ngành logistics được định hình bởi sự sáng tạo và cam kết bền vững của thế hệ trẻ".