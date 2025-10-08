Dubai phạt hàng chục công ty tiền điện tử để duy trì niềm tin và ổn định thị trường

Vốn được xem là "thiên đường của lĩnh vực tài sản số", nhưng Cơ quan Quản lý Tài sản Ảo Dubai (VARA) mới đây đã xử phạt 19 công ty tiền điện tử vì hoạt động không có giấy phép và vi phạm quy định quảng bá, với mức phạt lên tới 163.000 USD...

Cơ quan Quản lý Tài sản Ảo Dubai (VARA) vừa ban hành các mức phạt tài chính và lệnh đình chỉ hoạt động đối với 19 công ty tiền điện tử hoạt động không có giấy phép hợp lệ. Động thái này thể hiện nỗ lực của tiểu vương quốc trong việc tăng cường giám sát và bảo vệ nhà đầu tư trước rủi ro từ các hoạt động không được quản lý.

Theo thông báo của VARA, các công ty bị xử phạt vì cung cấp dịch vụ tiền điện tử không được phê duyệt và vi phạm quy định quảng bá – tiếp thị được ban hành từ năm 2024.

Cơ quan này đã ban hành các mức phạt tài chính và yêu cầu những đơn vị vi phạm ngừng ngay hoạt động và chấm dứt quảng bá dịch vụ không phép.

VARA cho biết mức phạt dao động từ 100.000 đến 600.000 dirham (khoảng 27.000–163.000 USD), tùy theo mức độ nghiêm trọng và phạm vi vi phạm. Đại diện cơ quan nhấn mạnh: “Việc thực thi nghiêm là yếu tố quan trọng để duy trì niềm tin và sự ổn định của thị trường tài sản số Dubai. Chỉ những doanh nghiệp tuân thủ đầy đủ quy định mới được phép hoạt động”.

Danh sách các công ty bị phạt gồm: UAEC Digital Fintech FZCO, Morpheus Software Technology FZE (vận hành dưới tên FUZE), TON DLT Foundation, GLEEC DMCC, UEEX Technology, LBK Blockchain FZCO, cùng một số cái tên khác như Triple A Technologies, Hatom Labs, Hokk Finance, Mastercoin DMC và A to Z Globe DMCC.

Đây không phải lần đầu Dubai xử lý các vi phạm tương tự. Trước đó, tháng 10 năm 2024, Dubai đã siết chặt quy định về quảng cáo tiền điện tử, yêu cầu các nội dung quảng bá phải có cảnh báo rủi ro và được VARA phê duyệt trước khi công bố. Giám đốc điều hành VARA, ông Matthew White, cho biết quy định này nhằm “thúc đẩy tính minh bạch và nâng cao trách nhiệm của các nhà cung cấp dịch vụ”.

Thời điểm đó, VARA từng phạt bảy công ty tiền điện tử với mức phạt từ 13.600 đến 27.200 USD và ra lệnh đình chỉ hoạt động.

Ông Nicholas McNicholas, người đứng đầu Bộ phận Thực thi của VARA, nói với Cointelegraph rằng cơ quan này dựa trên nhiều yếu tố để xác định mức xử phạt, bao gồm tính chất, mức độ nghiêm trọng và tác động của hành vi vi phạm.

Với các trường hợp vi phạm quy định quảng cáo, VARA sẽ xem xét phạm vi quảng bá, nhóm khách hàng mà doanh nghiệp hướng tới tại Dubai, cũng như liệu nội dung quảng cáo có gây hiểu lầm rằng công ty đã được cấp phép hay không.

Ông McNicholas cho biết toàn bộ danh sách các công ty bị xử phạt đã được công bố công khai trên trang web của VARA, đồng thời khẳng định khẳng định VARA có quy trình kháng nghị độc lập, cho phép các doanh nghiệp “được quyền khiếu nại trước khi quyết định xử phạt được ban hành”.

Dù Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất được xem là quốc gia cởi mở với tiền điện tử, VARA nhấn mạnh mục tiêu là duy trì một thị trường minh bạch, an toàn, thông qua cơ chế cấp phép và giám sát chặt chẽ, để “cân bằng giữa đổi mới và bảo vệ lợi ích của tất cả các bên liên quan”.

Cơ quan này cũng cảnh báo người dân và nhà đầu tư nên thận trọng khi giao dịch với các doanh nghiệp chưa được cấp phép, vì điều đó có thể kéo theo rủi ro pháp lý, tài chính và uy tín nghiêm trọng. VARA nhấn mạnh, chỉ những tổ chức được cấp phép mới được phép cung cấp dịch vụ tài sản số tại hoặc từ Dubai.

Tháng 8 vừa qua, VARA đã ký kết hợp tác với Cơ quan Chứng khoán và Hàng hóa (SCA) của UAE nhằm thống nhất khung pháp lý cho thị trường tiền điện tử trên phạm vi cả nước.

Sự phối hợp này giúp loại bỏ khác biệt giữa quy định cấp liên bang và cấp tiểu vương quốc, hướng tới cơ chế giám sát nhất quán cho tất cả nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo.

Khi được hỏi liệu việc xử phạt mới đây có liên quan đến hợp tác này hay không, VARA cho biết họ “luôn phối hợp chặt chẽ với SCA và sẽ thực hiện các biện pháp chung khi cần thiết.