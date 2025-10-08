Thứ Tư, 08/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Dubai phạt hàng chục công ty tiền điện tử để duy trì niềm tin và ổn định thị trường

Hạ Chi

08/10/2025, 14:29

Vốn được xem là "thiên đường của lĩnh vực tài sản số", nhưng Cơ quan Quản lý Tài sản Ảo Dubai (VARA) mới đây đã xử phạt 19 công ty tiền điện tử vì hoạt động không có giấy phép và vi phạm quy định quảng bá, với mức phạt lên tới 163.000 USD...

Một số doanh nghiệp vi phạm đã chủ động phối hợp khắc phục sai phạm.
Một số doanh nghiệp vi phạm đã chủ động phối hợp khắc phục sai phạm.

Cơ quan Quản lý Tài sản Ảo Dubai (VARA) vừa ban hành các mức phạt tài chính và lệnh đình chỉ hoạt động đối với 19 công ty tiền điện tử hoạt động không có giấy phép hợp lệ. Động thái này thể hiện nỗ lực của tiểu vương quốc trong việc tăng cường giám sát và bảo vệ nhà đầu tư trước rủi ro từ các hoạt động không được quản lý.

Theo thông báo của VARA, các công ty bị xử phạt vì cung cấp dịch vụ tiền điện tử không được phê duyệt và vi phạm quy định quảng bá – tiếp thị được ban hành từ năm 2024.

Cơ quan này đã ban hành các mức phạt tài chính và yêu cầu những đơn vị vi phạm ngừng ngay hoạt động và chấm dứt quảng bá dịch vụ không phép.

VARA cho biết mức phạt dao động từ 100.000 đến 600.000 dirham (khoảng 27.000–163.000 USD), tùy theo mức độ nghiêm trọng và phạm vi vi phạm. Đại diện cơ quan nhấn mạnh: “Việc thực thi nghiêm là yếu tố quan trọng để duy trì niềm tin và sự ổn định của thị trường tài sản số Dubai. Chỉ những doanh nghiệp tuân thủ đầy đủ quy định mới được phép hoạt động”.

Danh sách các công ty bị phạt gồm: UAEC Digital Fintech FZCO, Morpheus Software Technology FZE (vận hành dưới tên FUZE), TON DLT Foundation, GLEEC DMCC, UEEX Technology, LBK Blockchain FZCO, cùng một số cái tên khác như Triple A Technologies, Hatom Labs, Hokk Finance, Mastercoin DMC và A to Z Globe DMCC.

Đây không phải lần đầu Dubai xử lý các vi phạm tương tự. Trước đó, tháng 10 năm 2024, Dubai đã siết chặt quy định về quảng cáo tiền điện tử, yêu cầu các nội dung quảng bá phải có cảnh báo rủi ro và được VARA phê duyệt trước khi công bố. Giám đốc điều hành VARA, ông Matthew White, cho biết quy định này nhằm “thúc đẩy tính minh bạch và nâng cao trách nhiệm của các nhà cung cấp dịch vụ”. 

Thời điểm đó, VARA từng phạt bảy công ty tiền điện tử với mức phạt từ 13.600 đến 27.200 USD và ra lệnh đình chỉ hoạt động.

Ông Nicholas McNicholas, người đứng đầu Bộ phận Thực thi của VARA, nói với Cointelegraph rằng cơ quan này dựa trên nhiều yếu tố để xác định mức xử phạt, bao gồm tính chất, mức độ nghiêm trọng và tác động của hành vi vi phạm.

Với các trường hợp vi phạm quy định quảng cáo, VARA sẽ xem xét phạm vi quảng bá, nhóm khách hàng mà doanh nghiệp hướng tới tại Dubai, cũng như liệu nội dung quảng cáo có gây hiểu lầm rằng công ty đã được cấp phép hay không.

Ông McNicholas cho biết toàn bộ danh sách các công ty bị xử phạt đã được công bố công khai trên trang web của VARA, đồng thời khẳng định khẳng định VARA có quy trình kháng nghị độc lập, cho phép các doanh nghiệp “được quyền khiếu nại trước khi quyết định xử phạt được ban hành”.

Dù Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất được xem là quốc gia cởi mở với tiền điện tử, VARA nhấn mạnh mục tiêu là duy trì một thị trường minh bạch, an toàn, thông qua cơ chế cấp phép và giám sát chặt chẽ, để “cân bằng giữa đổi mới và bảo vệ lợi ích của tất cả các bên liên quan”. 

Cơ quan này cũng cảnh báo người dân và nhà đầu tư nên thận trọng khi giao dịch với các doanh nghiệp chưa được cấp phép, vì điều đó có thể kéo theo rủi ro pháp lý, tài chính và uy tín nghiêm trọng. VARA nhấn mạnh, chỉ những tổ chức được cấp phép mới được phép cung cấp dịch vụ tài sản số tại hoặc từ Dubai.

Tháng 8 vừa qua, VARA đã ký kết hợp tác với Cơ quan Chứng khoán và Hàng hóa (SCA) của UAE nhằm thống nhất khung pháp lý cho thị trường tiền điện tử trên phạm vi cả nước.

Sự phối hợp này giúp loại bỏ khác biệt giữa quy định cấp liên bang và cấp tiểu vương quốc, hướng tới cơ chế giám sát nhất quán cho tất cả nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo.

Khi được hỏi liệu việc xử phạt mới đây có liên quan đến hợp tác này hay không, VARA cho biết họ “luôn phối hợp chặt chẽ với SCA và sẽ thực hiện các biện pháp chung khi cần thiết.

Thu nhập trung bình của một lập trình viên tiền điện tử cao đến mức nào?

07:14, 30/09/2025

Thu nhập trung bình của một lập trình viên tiền điện tử cao đến mức nào?

Giá trị thị trường tiền điện tử của Việt Nam vượt 220 tỷ USD, đứng thứ ba khu vực châu Á

07:18, 26/09/2025

Giá trị thị trường tiền điện tử của Việt Nam vượt 220 tỷ USD, đứng thứ ba khu vực châu Á

Việt Nam xếp thứ tư thế giới về Chỉ số chấp nhận tiền điện tử

08:13, 04/09/2025

Việt Nam xếp thứ tư thế giới về Chỉ số chấp nhận tiền điện tử

Từ khóa:

Dubai kinh tế số nhà đầu tư tài sản số tiền điện tử VARA

Đọc thêm

Tìm kiếm đại diện Việt Nam tham dự các cuộc thi an ninh mạng quốc tế

Tìm kiếm đại diện Việt Nam tham dự các cuộc thi an ninh mạng quốc tế

Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA) phát động Cuộc thi Sinh viên An ninh mạng năm 2025, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo, phối hợp cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05)...

CEO AMD Lisa Su: Đến lúc giới công nghệ phải

CEO AMD Lisa Su: Đến lúc giới công nghệ phải "nghĩ lớn hơn" về AI

Sau thỏa thuận hợp tác trị giá hàng tỷ USD với OpenAI, Giám đốc điều hành AMD Lisa Su cho rằng đã đến lúc giới công nghệ phải “nghĩ lớn hơn” về trí tuệ nhân tạo (AI)…

Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia: Mở đường cho hạ tầng số và công nghệ tương lai

Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia: Mở đường cho hạ tầng số và công nghệ tương lai

Trong bối cảnh công nghệ thông tin di động 5G, 6G, vệ tinh LEO, Wi-Fi 6E/7 và Internet vạn vật (IoT) đang phát triển mạnh mẽ, việc quy hoạch lại tài nguyên vô tuyến mang ý nghĩa quyết định, giúp Việt Nam chủ động định vị trong cuộc cạnh tranh công nghệ toàn cầu…

2/3 người trưởng thành Đông Nam Á đã bị lừa đảo, tổng thiệt hại lên tới 23,6 tỷ USD

2/3 người trưởng thành Đông Nam Á đã bị lừa đảo, tổng thiệt hại lên tới 23,6 tỷ USD

Hiện trạng lừa đảo đặc biệt là qua các kênh kỹ thuật số đã tạo ra "cơn khủng hoảng lớn" cho các quốc gia Đông Nam Á trong năm 2025 khi tỉ lệ gần hai phần ba số người trưởng thành trong khu vực đã "dính bẫy", với mức tổng thiệt hại lên tới 23,6 tỷ USD...

Dự báo quy mô thị trường stablecoin tới năm 2030

Dự báo quy mô thị trường stablecoin tới năm 2030

Đồ thị thông tin dưới đây sử dụng số liệu từ báo cáo của Citigroup thể hiện quy mô thị trường stablecoin từ năm 2020 đến nay và dự báo tới năm 2030...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

eMagazine

Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Multimedia

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Thế giới

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thủ tướng Canada nêu ý tưởng "đầu tư 1 nghìn tỷ USD vào Mỹ"

Thế giới

2

CEO AMD Lisa Su: Đến lúc giới công nghệ phải "nghĩ lớn hơn" về AI

Kinh tế số

3

TP. Hồ Chí Minh có 838 công trình, dự án còn vướng mắc

Bất động sản

4

TP. Hồ Chí Minh dự kiến hoàn thành 7 dự án nhà ở xã hội vào cuối năm 2025

Bất động sản

5

Thuế tỉnh Quảng Trị công khai 91 đơn vị nợ thuế hơn 1.550 tỷ đồng

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy