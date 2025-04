Nghệ An rốt ráo gỡ vướng giải phóng mặt bằng dự án giao thông hơn 500 tỷ đồng

Theo thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An cho biết dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn Vinh - Nam Đàn có tổng chiều dài tuyến gần 11km, tổng mức đầu tư dự kiến 500 tỷ đồng, bằng nguồn vốn trung hạn của Trung ương. Trong đó, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng là hơn 166 tỷ đồng; chi phí xây dựng và thiết bị hơn 258 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án gần 3,8 tỷ đồng; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng hơn 17 tỷ đồng; chi phí khác hơn 7,4 tỷ đồng và chi phí dự phòng gần 47 tỷ đồng.

Đến nay dự án đã phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng chi trả tiền và giải phóng mặt bằng được 4,55/10,7km, đạt 42,53% cơ bản hoàn thành đất nông nghiệp, còn lại 6,15 km/525 hộ, UBND huyện Nam Đàn đang tiếp tục triển khai thực hiện. Dự kiến tái định cư 37 hộ.

Về hạ tầng kỹ thuật, đường điện chiếu sáng, đã triển khai di dời 10,0/21,0km, đang tiếp tục triển khai thi công; đã triển khai di dời 10,5/21,0km cây xanh, đang tiếp tục triển khai thi công. Cáp viễn thông Viettel, VNPT, triển khai theo hình thức cuốn chiếu, phối hợp với Nhà thầu thi công, thi công đến đâu, vướng mắc di dời đến đó, đã triển khai di dời 4,0/10,7km…

Theo Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn Nguyễn Hồng Sơn, việc di dời hạ tầng phục vụ giải phóng mặt bằng có vướng mắc do điện chiếu sáng, điện trung hạ thế, cây xanh liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều chủ quản lý. Phạm vi thi công đang vướng hệ thống cấp nước sinh hoạt của Công ty Cổ phần cấp nước Nghệ An, chưa phối hợp để di dời ra khỏi phạm vi giải phóng mặt bằng, do đó Nhà thầu gặp khó khăn trong quá trình thi công, xảy ra các sự cố ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn huyện Nam Đàn…

Đoàn công tác của Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn làm Trưởng đoàn đi kiểm tra tình hình thực hiện Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn Vinh – Nam Đàn.

Để gỡ “nút thắt” cho dự án trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền yêu cầu huyện Nam Đàn kiện toàn lại Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng của huyện, phân công các cán bộ có năng lực phụ trách từng địa bàn các xã để tập trung chỉ đạo thực hiện.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung hoàn thiện hồ sơ, kiểm kê, công khai hồ sơ đầy đủ, minh bạch; cùng với huyện và các đơn vị liên quan rà soát lại các hộ không ảnh hưởng thì bàn giao mặt bằng trước ngày 30/4/2025, tập trung bàn giao dứt điểm hồ sơ đền bù cho các hộ có đất còn lại chưa chi trả. Đối với các hộ đất ở tập trung xác định nguồn gốc, rà soát hoàn thiện hồ sơ trước ngày 10/5/2025; đối với các hộ bị ảnh hưởng đất vườn, lập hồ sơ xác nhận diện tích xong trước ngày 15/5/2025…

UBND huyện Nam Đàn tiếp tục đôn đốc các đơn vị chủ quản thực hiện công tác di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy định; hoàn thiện các thủ tục có liên quan đến nguồn kinh phí thực hiện di dời các hạng mục điện chiếu sáng, cây xanh theo quy định. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng tái định cư để kịp thời giao đất cho các hộ dân, xong trước ngày 20/5/2025.

Công ty Cổ phần cấp nước Nghệ An cử cán bộ đầu mối có đủ thẩm quyền để kịp thời phối hợp xử lý khi xảy ra sự cố ảnh hưởng đến đường ống nước; sớm có kế hoạch khẩn trương di dời các đoạn đường ống nằm trong phạm vi GPMB ra khỏi phạm vi của dự án.

Ban quản lý dự án 85 phối hợp với UBND huyện Nam Đàn để kiểm tra, rà soát trên toàn tuyến đối với các đoạn không phải thực hiện giải phóng mặt bằng, tiếp nhận mặt bằng thi công dự án kịp thời. Phối hợp với Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện Nam Đàn để báo cáo chi tiết các khối lượng đã thực hiện, các khó khăn vướng mắc, đồng thời tổng hợp báo cáo về UBND tỉnh, Sở Xây dựng để theo dõi, tham mưu báo cáo kịp thời.

UBND huyện Nam Đàn tập trung chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các vị trí đã được bàn giao mặt bằng, tránh trường hợp các hộ tái lấn chiếm ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Quá trình triển khai thi công đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, sản xuất nông nghiệp và việc đi lại của nhân dân được thuận lợi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các đơn vị thực hiện dứt điểm, hoàn thành dự án trước ngày 20/6/2025.