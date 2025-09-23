Nghệ An tạo việc làm cho hơn 230.000 lao động trong 5 năm
Nguyễn Thuấn
23/09/2025, 09:26
Dù chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh và biến động kinh tế, Nghệ An vẫn vượt chỉ tiêu giải quyết việc làm giai đoạn 2021–2025 và tiếp tục dẫn đầu cả nước về xuất khẩu lao động...
Chiều 22/9, UBND tỉnh Nghệ An tổ
chức Hội nghị tổng kết Đề án giải quyết việc làm giai đoạn 2021–2025. Theo báo
cáo tại hội nghị, 5 năm qua Nghệ An đã giải quyết việc làm cho 230.763 lao động,
đạt 109,88% kế hoạch. Con số này cao hơn 22% so với giai đoạn 2016–2020. Đáng
chú ý, tỉnh đã phối hợp đưa 98.427 người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài,
tiếp tục đứng đầu cả nước về xuất khẩu lao động.
Song song với đó, công tác đào tạo
nghề cũng tỉnh này được đẩy mạnh. Hơn 330.000 lượt lao động được đào tạo, tỷ lệ có việc
làm sau đào tạo đạt trên 81%. Việc gắn kết giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
với doanh nghiệp đã giúp người học dễ dàng tiếp cận công việc phù hợp, nâng cao
chất lượng nguồn nhân lực.
Sự cải thiện môi trường đầu tư
cũng là điểm nhấn của Nghệ An. Trong giai đoạn 2021–2025, toàn tỉnh Nghệ An có gần 10.000 doanh
nghiệp mới được thành lập, góp phần tạo thêm hàng vạn việc làm ổn định. Thu nhập
bình quân người lao động trong doanh nghiệp đạt 7,05 triệu đồng/tháng. Nhờ đó,
tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng lên 71,5%, tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị
giảm xuống dưới 3%.
Dù vậy, công tác giải quyết việc
làm vẫn còn nhiều khó khăn. Chất lượng nhân lực chưa đồng đều, thiếu lao động
tay nghề cao, một số ngành và địa phương còn lúng túng trong triển khai. Thu nhập
của người lao động nhìn chung vẫn thấp hơn mức trung bình cả nước.
Nghệ An đặt mục tiêu giai đoạn
2026 – 2030 sẽ giải quyết việc làm cho hơn 230.000 lao động, bình quân mỗi năm
khoảng 46.000 – 47.000 người. Trong đó, 135.000 việc làm trong tỉnh, 18.500 việc
làm ngoài tỉnh và khoảng 80.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài.
Đến cuối năm 2030, tỷ lệ lao động
qua đào tạo của tỉnh phấn đấu đạt 77%, trong đó có văn bằng, chứng chỉ đạt
37,8%. Với khu vực đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, mục tiêu là 70% lao động
qua đào tạo, có văn bằng, chứng chỉ đạt 31,5%. Nghệ An cũng kỳ vọng nâng tỷ lệ
lao động tìm việc thông qua hệ thống Trung tâm Dịch vụ việc làm lên mức 70% vào
năm 2030.
Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền cho biết hiện Nghệ An có hơn 17.215 doanh nghiệp
với khoảng 400.000 lao động. Riêng các khu công nghiệp lớn như VSIP, WHA, Hoàng
Mai I, Hoàng Mai II, Đông Hồi… đang có nhu cầu lao động ngày càng lớn, mở ra
nhiều cơ hội việc làm trong tương lai.
Để đạt mục tiêu giai đoạn
2026 – 2030, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh cần sự quyết liệt hơn từ các cấp,
ngành, địa phương và doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp giữ vai trò động lực.
Việc chấp hành nghiêm chính sách pháp luật về lao động, cải thiện điều kiện làm
việc, nâng cao thu nhập, phúc lợi sẽ tạo môi trường làm việc bền vững, ổn định
cho người lao động.
Ngoài ra, tỉnh sẽ tiếp tục khuyến
khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế tập thể và làng nghề để
tạo việc làm tại chỗ; chú trọng công tác đào tạo theo đơn đặt hàng, gắn đào tạo
với địa chỉ việc làm; mở rộng thị trường xuất khẩu lao động, ưu tiên các thị
trường có thu nhập cao, an toàn.
Hội nghị cũng thống nhất cần nâng
cao chất lượng dự báo và thông tin thị trường lao động; phát huy hiệu quả hoạt
động của Trung tâm Dịch vụ việc làm; tăng cường gắn kết đào tạo với nhu cầu tuyển
dụng. Các sở, ngành, địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ khó khăn, nhất
là ở khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Với những kết quả đã đạt được
cùng định hướng rõ ràng cho giai đoạn 2026–2030, Nghệ An đang từng bước xây dựng
một thị trường lao động hiện đại, ổn định, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế –
xã hội và hội nhập quốc tế.
