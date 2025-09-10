Nghệ An, Thanh Hóa khẩn cấp di dời dân và trường học vì sạt lở
Nguyễn Thuấn
10/09/2025, 14:28
Nhiều hộ gia đình tại xã Mường Xén (Nghệ An) và Trường Trung học cơ sở Dân tộc bán trú Mường Lý (Thanh Hóa) vừa được chính quyền khẩn trương di dời để đảm bảo an toàn, sau khi xảy ra tình trạng sạt lở, sụt lún nghiêm trọng do ảnh hưởng mưa bão...
Tại Nghệ An, ngày 9/9/2025, ông Lô Đình Thụ, Chủ tịch UBND xã Mường
Xén, xác nhận chính quyền đã cử lực lượng kiểm tra, theo dõi tình trạng
sụt lún nền nhà và hỗ trợ di dời các hộ dân đến nơi an toàn.
Tại các bản Sơn Hà, Sơn Thành, Huồi Giảng 1, nhiều hộ liên
tiếp phát hiện nền nhà nứt toác, xi măng bong tróc, một số nơi lún sâu, nền bị
vỡ vụn. Lo lắng nguy cơ sập đổ, người dân báo cáo chính quyền để kịp thời xử
lý.
Qua kiểm tra, có 6 hộ bị ảnh hưởng, nguyên nhân bước đầu được xác định do mưa lớn kéo dài khiến
nền đất yếu, cộng thêm đặc điểm địa chất không ổn định. Nếu không xử lý kịp thời,
nguy cơ sụp đổ công trình là rất lớn.
Tại Thanh Hóa, trong ngày 9/9, ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Thanh Hóa, đã ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên
tai gây sạt lở đất tại Trường Trung học cơ sở Dân tộc bán trú Mường Lý, xã Mường
Lý.
Từ ngày 24 đến 28/8, bão Kajiki đã gây ra
nhiều sự cố sạt lở trong khuôn viên nhà trường và nhà công vụ của Tổ công tác
Liên ngành - Đội Liên ngành số 3. Một phần tuyến kè xây đá hộc bị ảnh hưởng,
dãy nhà công vụ và các hạng mục phụ trợ khác hư hỏng. Đặc biệt, khu nhà hành
chính quản trị 2 tầng và một số công trình đang xây dựng cũng bị sạt lở, nứt tường.
Những sự cố này đe dọa tính mạng và tài sản của 469 học
sinh, 20 giáo viên, 4 hộ dân (16 nhân khẩu) sinh sống gần khu vực, cùng 16 cán
bộ, chiến sĩ tổ công tác liên ngành, đồng thời ảnh hưởng đến an toàn công trình
trường học, trụ sở và quốc lộ 16.
Trước tình hình cấp bách, UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ
đạo địa phương triển khai biện pháp khẩn cấp: đảm bảo an toàn cho người và tài
sản, tổ chức trực ban thường xuyên, lắp đặt rào chắn, cảnh báo nguy hiểm và cấm
người vào khu vực sạt lở, đặc biệt khi có mưa lũ.
UBND xã Mường Lý được yêu cầu khẩn trương xây dựng
phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, chủ động sơ tán giáo viên và thực
hiện biện pháp gia cố. Về lâu dài, địa phương phải phối hợp với các đơn vị
chuyên môn khảo sát, đánh giá nguyên nhân, đưa ra giải pháp khắc phục bảo đảm kỹ
thuật và ổn định.
Đối với hạng mục nhà hành chính quản trị 2 tầng bị tường chắn
đổ sập, chủ đầu tư phải thuê đơn vị kiểm định chất lượng công trình trước khi
tiếp tục thi công. Sở Tài chính được giao phối hợp nghiên cứu phương án xử lý,
tham mưu cấp kinh phí hỗ trợ khắc phục sạt lở.
Cùng với đó, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng vừa công bố tình huống khẩn cấp sạt lở đất
tại đồi Pú Kắng, thôn Hai Huân, xã Thanh Phong do ảnh hưởng bão số 5. Đêm 25/8,
mái taluy dương tuyến đường từ thôn Tân Phong đi thôn Hai Huân (rộng 3,5m) bị sạt
lở, hình thành hai cung sạt lớn dài 30m và 50m, đất đá tràn xuống nền đường.
Khu vực này có độ dốc lớn, kết cấu đất bở rời, nguy cơ tiếp tục sạt khi mưa lũ.
Sự cố đe dọa trực tiếp 5 hộ dân với 27 nhân khẩu sống dưới
chân taluy và gây mất an toàn giao thông. UBND xã Thanh Phong đã khẩn trương dọn
đất, thông tuyến và được giao tiếp tục giám sát, lập rào chắn, cắm biển cảnh
báo, tuyên truyền người dân phòng tránh, đồng thời sẵn sàng sơ tán dân theo
phương châm “4 tại chỗ”.
UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu xã Thanh Phong khẩn trương khảo sát, đánh
giá mức độ sạt lở, lập phương án xử lý, báo cáo xin hỗ trợ kinh phí. Sở Nông
nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng phải cho ý kiến trong vòng 15 ngày; Sở Tài
chính phối hợp nghiên cứu, tham mưu hỗ trợ kinh phí, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh
trong 20 ngày.
