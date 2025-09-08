Thanh Hóa chi 354 tỷ đồng bảo tồn Di sản thế giới Thành nhà Hồ
Thiên Anh
08/09/2025, 15:01
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt Dự án bảo tồn, tu bổ và phục hồi một số hạng mục quan trọng thuộc Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ, với tổng mức đầu tư 354 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa được giao làm chủ đầu tư dự án...
Dự án được chia thành hai giai đoạn, triển khai trong giai đoạn 2025 – 2028.
Giai đoạn 1 (2025 – 2027) tập trung vào các hạng mục: bảo tồn khảo cổ và phỏng dựng nền móng khu Điện Hoàng Nguyên trên diện tích 9.000 m2; tu bổ, phục hồi toàn bộ hào thành phía Nam dài 1.448 m, với bề rộng đáy 47,9 m và bề rộng mặt trên 55 m, đảm bảo theo đúng quy mô, tuyến hướng gốc; tu bổ, phục hồi đường Hoàng Gia dài 615 m là tuyến trục chính Bắc – Nam của kinh đô cổ.
Ngoài ra, dự án còn triển khai chống thấm mái và tường tại các cổng thành; xây dựng 5 tuyến giao thông nội bộ; lắp đặt hệ thống chiếu sáng; trồng cây xanh cảnh quan; xây dựng nhà vệ sinh công cộng và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật khác.
Đặc biệt, đường Hoàng Gia – trục đường quan trọng nằm giữa nội thành theo quy hoạch tổng thể của các kinh đô phương Đông – sẽ được tu bổ. Hiện dấu tích tuyến đường này vẫn còn khá rõ, với các đoạn kè đá xanh và lát đá phiến nối từ cổng Nam Thành nhà Hồ theo trục Bắc – Nam. Dọc trục đường, các nhà khảo cổ đã phát hiện nhiều dấu tích kiến trúc quan trọng của kinh đô cổ, trong đó có hàng chục nền móng lớn tại khu vực A, B.
Giai đoạn 2 (2027 – 2028) sẽ phục hồi và tôn tạo các công trình trong khu vực nội thành, gồm Đông Thái Miếu, Tây Thái Miếu và cầu Nam Thành.
Mục tiêu của dự án là bảo tồn bền vững, phát huy giá trị nổi bật toàn cầu của Thành nhà Hồ, đồng thời biến nơi đây thành điểm đến du lịch trọng điểm của quốc gia và khu vực.
UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức triển khai dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình và di sản văn hóa, bảo đảm tiến độ và chất lượng. UBND xã Tây Đô có trách nhiệm thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư theo phạm vi quản lý.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu sau khi hoàn thiện dự án, UBND tỉnh Thanh Hóa gửi văn bản đến Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam. Cơ quan này sẽ làm thủ tục và gửi công hàm chính thức thông báo đến Trung tâm Di sản thế giới kèm theo hồ sơ và tài liệu liên quan bằng tiếng Anh. Đây là quy trình bắt buộc nhằm bảo đảm tính minh bạch và tuân thủ cam kết quốc tế đối với các di sản đã được UNESCO ghi danh.
Thành nhà Hồ, còn gọi là Thành Tây Đô, được xây dựng vào năm 1397 dưới triều Hồ Quý Ly. Đây từng là kinh đô, trung tâm chính trị – văn hóa – xã hội của nước Đại Ngu. Thành nổi bật với kỹ thuật xây thành bằng đá lớn – một trong những công trình hiếm có trong lịch sử kiến trúc Việt Nam và thế giới.
Trải qua hơn 600 năm tồn tại, hầu hết các công trình trong hoàng thành đã bị phá hủy, song hệ thống thành quách vẫn còn gần như nguyên vẹn. Qua nhiều đợt khai quật, các nhà khảo cổ đã phát hiện nhiều hiện vật quý, góp phần giải mã bí mật về quá trình xây dựng và tổ chức không gian kiến trúc của kinh đô cổ.
Ngày 27/6/2011, Thành nhà Hồ chính thức được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới nhờ những giá trị nổi bật về quy hoạch đô thị, kỹ thuật xây dựng và kiến trúc. Đây là di sản thế giới duy nhất ở Việt Nam thuộc loại hình thành lũy bằng đá còn tồn tại đến nay.
Với dự án bảo tồn 354 tỷ đồng vừa được phê duyệt, tỉnh Thanh Hóa kỳ vọng Thành nhà Hồ sẽ tiếp tục được gìn giữ nguyên trạng, đồng thời phát huy hiệu quả giá trị lịch sử và văn hóa để trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế.
Các khoản tiền tính đóng bảo hiểm của người lao động trong doanh nghiệp
Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của lao động trong doanh nghiệp là tiền lương tháng, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác...
Hà Nội phát sinh 9 ổ dịch sốt xuất huyết
Trong tuần qua, Hà Nôi ghi nhận 9 ổ dịch sốt xuất huyết tại: Tam Hưng, Tây Mỗ, Xuân Phương, Ba Đình, Nghĩa Đô, Chuyên Mỹ, Tây Hồ… hiện Thành phố còn 16 ổ dịch đang hoạt động...
Lifebuoy tiếp sức trẻ em Điện Biên: sạch khỏe, an toàn và tự tin trở lại trường học
Mưa lũ nghiêm trọng vừa qua tại Điện Biên đã ảnh hưởng nặng nề đến đời sống người dân, đặc biệt là các em học sinh khi năm học mới đã đến. Với hành động kịp thời và thiết thực, Lifebuoy đã mang đến sự hỗ trợ cần thiết, giúp các em sạch khỏe, an toàn và tự tin trở lại trường học.
Thủ tục hành chính mới về hưởng trợ cấp ốm đau khi tham gia bảo hiểm xã hội
Bộ Nội vụ hướng dẫn chi tiết các trường hợp người lao động được giải quyết chế độ ốm đau. Người lao động lưu ý để đảm bảo quyền lợi về bảo hiểm xã hội của bản thân...
Đưa du lịch Việt Nam đến với du khách Ấn Độ
Với mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đang tổ chức các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam ra nhiều quốc gia trên thế giới. Đặc biệt, Ấn Độ với dân số hơn 1,4 tỷ người và sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu, đang trở thành một thị trường tiềm năng cho du lịch Việt Nam…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: