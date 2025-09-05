Thanh Hóa công bố tình huống khẩn cấp tại Sơn Điện và Linh Sơn

Do ảnh hưởng của bão số 5 gây mưa lớn kéo dài cuối tháng 8, nhiều địa bàn ở Thanh Hóa xuất hiện lũ quét, sạt lở đất với mức độ nguy hiểm cao. Trước tình hình này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã liên tiếp ban hành các quyết định công bố tình huống khẩn cấp tại xã Sơn Điện và Linh Sơn, đồng thời triển khai nhiều biện pháp cấp bách nhằm bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản và ổn định đời sống cho người dân.

Ngày 5/9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 2980/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại bản Xa Mang, xã Sơn Điện, sau khi địa phương này chịu thiệt hại nặng do bão số 5 gây ra.

Do ảnh hưởng của bão số 5, từ ngày 25 đến 26/8, trên địa bàn xã Sơn Điện xuất hiện mưa lớn kéo dài. Đến chiều 26/8, tại bản Xa Mang đã xảy ra trận lũ quét kèm sạt lở đất, gây thiệt hại nặng nề về nhà ở, tài sản, sản xuất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng.

Ngay sau thiên tai, Ủy ban Nhân dân xã Sơn Điện đã tổ chức di dời khẩn cấp 34 hộ với 171 nhân khẩu đến nơi an toàn. Thống kê cho thấy, trận lũ quét đã làm 7 ngôi nhà bị đổ sập (31 nhân khẩu), 27 hộ khác với 140 nhân khẩu phải sơ tán do nguy cơ sạt lở. Một phòng học bị sập, điểm trường mầm non Xa Mang cũng đứng trước nguy cơ cao bị đất đá vùi lấp. Ngoài ra, 3 ha lúa của người dân bị hư hỏng hoàn toàn.

Trước tình hình trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và tình hình sạt lở; thông tin, cảnh báo rộng rãi để người dân chủ động ứng phó; tổ chức cắm biển cảnh báo, khoanh vùng, lập rào chắn và bố trí lực lượng trực gác 24/24 giờ. Các hộ dân đang sơ tán tuyệt đối không được trở về nhà khi chưa đảm bảo an toàn. Đồng thời, địa phương phải cung cấp lương thực, thực phẩm, nước uống, quần áo và các nhu yếu phẩm thiết yếu, không để người dân đói, rét hay thiếu chỗ ở.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao các sở Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo cùng các đơn vị liên quan hỗ trợ xã Sơn Điện khắc phục hậu quả trước mắt, nhất là về an sinh và giáo dục. Về lâu dài, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì tìm vị trí xây dựng khu tái định cư cho 34 hộ dân, hoàn thành đưa người dân đến nơi ở mới trong năm 2025.

Trước đó, ngày 3/9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 2965/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp sạt lở đất tại đồi Phòng Không, thôn Nguyễn Trãi, xã Linh Sơn.

Xã Linh Sơn đã tổ chức phong tỏa khu vực nguy hiểm phía dưới chân đồi Phòng Không.

Do ảnh hưởng của bão số 5, vào lúc 22 giờ ngày 25/8, tại khu vực đồi Phòng Không đã xuất hiện vết nứt lớn dài khoảng 280m, rộng 0,4m, cao 40m. Đất đá dưới chân đồi sạt lở tràn vào nhà dân, trong khi phía trên sườn đồi vẫn còn khối lượng lớn đất đá có nguy cơ tiếp tục vùi lấp. Trước tình hình khẩn cấp, chính quyền xã Linh Sơn đã tổ chức di dời khẩn cấp 16 hộ dân với 54 nhân khẩu sinh sống ngay dưới chân đồi.

Diễn biến sạt lở tại khu vực này được đánh giá còn phức tạp, khó lường, đặc biệt trong điều kiện mưa lũ tiếp diễn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu chính quyền địa phương khẩn trương lập rào chắn, cắm biển cảnh báo, tuyên truyền để người dân không đi vào khu vực nguy hiểm. Đồng thời, xây dựng phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, thực hiện các biện pháp gia cố nhằm hạn chế sạt lở, cung cấp đầy đủ lương thực, thực phẩm cho người dân phải di dời.

Về giải pháp lâu dài, Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn được giao khảo sát, đánh giá mức độ sạt lở, lập hồ sơ phương án xử lý và báo cáo cấp có thẩm quyền để được hỗ trợ kinh phí. Sở Tài chính chủ trì nghiên cứu hồ sơ, tham mưu cho tỉnh xem xét hỗ trợ trong thời hạn 20 ngày. Các sở Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan phối hợp hướng dẫn địa phương triển khai xử lý, đảm bảo nhanh chóng và đúng quy định.