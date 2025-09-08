Thứ Hai, 08/09/2025

Kinh tế xanh

Dự kiến 2.300 tỷ đồng xây dựng Trung tâm đào tạo và phát triển nhân lực năng lượng xanh

Hoàng Anh

08/09/2025, 14:26

Đây là dự án trọng điểm mang tầm chiến lược, không chỉ góp phần giải quyết bài toán thiếu hụt nhân lực chất lượng cao cho ngành năng lượng tái tạo, mà còn mở ra một hướng đi mới trong tiến trình phát triển kinh tế xanh, tăng trưởng bền vững...

Gia Lai là một trong những tỉnh có nhiều tiềm năng về phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam.
Gia Lai là một trong những tỉnh có nhiều tiềm năng về phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai vừa cho biết tỉnh này đang xúc tiến hình thành Trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực năng lượng tái tạo tại xã Phù Mỹ Đông có quy mô diện tích hơn 23 ha, với tổng vốn đầu tư dự kiến 2.300 tỷ đồng.

Theo đó, Trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực năng lượng tái tạo sẽ được xây dựng với hệ thống hạ tầng đồng bộ và hiện đại, bao gồm: xưởng sản xuất hydrogen xanh, trung tâm điều trị oxy cao áp, khu đào tạo trong nhà và ngoài khơi, tháp luyện tập, khu lưu trú thấp tầng và cao tầng, hệ thống turbine gió, trang trại năng lượng mặt trời cùng nhiều hạng mục phụ trợ khác.

Ngoài ra, còn có khu thể dục thể thao, sân đáp trực thăng, bãi đỗ xe, đảm bảo môi trường đào tạo – nghiên cứu – sinh hoạt khép kín cho học viên và giảng viên.

Với quy mô tiếp nhận khoảng 400 học viên/khóa và đội ngũ hơn 117 giảng viên, cán bộ chuyên môn, dự án được kỳ vọng trở thành cơ sở đào tạo hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng xanh tại Việt Nam.

Trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực năng lượng tái tạo còn có thể trở thành điểm đến đào tạo quốc tế, thu hút học viên từ Lào, Campuchia, Myanmar và các quốc gia lân cận, nâng cao vị thế của Gia Lai trên bản đồ hợp tác đào tạo nhân lực năng lượng xanh.
Trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực năng lượng tái tạo còn có thể trở thành điểm đến đào tạo quốc tế, thu hút học viên từ Lào, Campuchia, Myanmar và các quốc gia lân cận, nâng cao vị thế của Gia Lai trên bản đồ hợp tác đào tạo nhân lực năng lượng xanh.

Xã Phù Mỹ Đông là địa phương sở hữu nhiều lợi thế tự nhiên hiếm có. Tốc độ gió tại đây ổn định, nguồn bức xạ mặt trời dồi dào, rất phù hợp để phát triển năng lượng tái tạo. Không những vậy, khu vực còn có quỹ đất rộng, địa hình thoáng đãng, hạ tầng giao thông kết nối thuận lợi, tạo điều kiện thu hút những dự án quy mô lớn.

Đặc biệt, nguồn lao động trẻ, cần cù là một trong những điểm mạnh để hình thành trung tâm đào tạo nhân lực tại chỗ, giảm sự phụ thuộc vào chuyên gia nước ngoài, tiết kiệm chi phí và nâng cao năng lực tự chủ cho các doanh nghiệp.

Việc hình thành dư án tại xã Phù Mỹ Đông sẽ trực tiếp tạo việc làm cho hàng trăm lao động trong giai đoạn xây dựng và vận hành, đồng thời tạo ra nhiều cơ hội việc làm gián tiếp trong các ngành dịch vụ, thương mại, lưu trú, vận tải. 

Trong tương lai, Trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực năng lượng tái tạo còn có thể trở thành điểm đến đào tạo quốc tế, thu hút học viên từ Lào, Campuchia, Myanmar và các quốc gia lân cận, nâng cao vị thế của Gia Lai trên bản đồ hợp tác đào tạo nhân lực năng lượng xanh.

Với định hướng phát triển rõ ràng, sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh cùng tiềm năng sẵn có, Phù Mỹ Đông đang đứng trước cơ hội bứt phá mạnh mẽ. Sự hình thành Trung tâm đào tạo nhân lực năng lượng tái tạo chỉ là bước khởi đầu, hứa hẹn sẽ kéo theo nhiều dự án lớn khác trong lĩnh vực năng lượng, công nghiệp phụ trợ, dịch vụ – thương mại.

Điều này không chỉ nâng tầm vị thế kinh tế – xã hội của Phù Mỹ Đông, mà còn giúp địa phương từng bước trở thành xã dẫn đầu của tỉnh Gia Lai trong thu hút đầu tư, phát triển bền vững và xây dựng mô hình xã nông thôn mới kiểu mẫu gắn với năng lượng xanh, công nghệ cao.

Trong bối cảnh thế giới đang chuyển dịch mạnh mẽ sang năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, việc hình thành Dự án sẽ góp phần khẳng định vai trò tiên phong của Gia Lai trong tiến trình phát triển năng lượng sạch, phát triển xanh, bền vững.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Gia Lai khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra hồi tháng 7/2025, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê duyệt bổ sung danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Nghị quyết bổ sung danh mục 52 khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án năng lượng tái tạo. Tổng cộng công suất của 52 dự án năng lượng tái tạo là hơn 2.073 MW.

Cụ thể, 52 dự án năng lượng tái tạo được bổ sung vào danh mục các khu đất sẽ thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trong giai đoạn 2025- 2026 với tiến độ thực hiện tổ chức đấu thầu trong vòng 12 tháng kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư. Trong đó có 5 dự án thủy điện, 13 dự án điện mặt trời, 32 dự án điện gió và 2 dự án điện sinh khối.

Diễn đàn năng lượng Việt Nam 2025: Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới

13:28, 02/04/2025

Diễn đàn năng lượng Việt Nam 2025: Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới

Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam

07:33, 01/04/2025

Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam

Chuyển đổi sang các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới là con đường tất yếu

09:30, 29/07/2025

Chuyển đổi sang các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới là con đường tất yếu

