Dự kiến 2.300 tỷ đồng xây dựng Trung tâm đào tạo và phát triển nhân lực năng lượng xanh

Đây là dự án trọng điểm mang tầm chiến lược, không chỉ góp phần giải quyết bài toán thiếu hụt nhân lực chất lượng cao cho ngành năng lượng tái tạo, mà còn mở ra một hướng đi mới trong tiến trình phát triển kinh tế xanh, tăng trưởng bền vững...

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai vừa cho biết tỉnh này đang xúc tiến hình thành Trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực năng lượng tái tạo tại xã Phù Mỹ Đông có quy mô diện tích hơn 23 ha, với tổng vốn đầu tư dự kiến 2.300 tỷ đồng.

Theo đó, Trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực năng lượng tái tạo sẽ được xây dựng với hệ thống hạ tầng đồng bộ và hiện đại, bao gồm: xưởng sản xuất hydrogen xanh, trung tâm điều trị oxy cao áp, khu đào tạo trong nhà và ngoài khơi, tháp luyện tập, khu lưu trú thấp tầng và cao tầng, hệ thống turbine gió, trang trại năng lượng mặt trời cùng nhiều hạng mục phụ trợ khác.

Ngoài ra, còn có khu thể dục thể thao, sân đáp trực thăng, bãi đỗ xe, đảm bảo môi trường đào tạo – nghiên cứu – sinh hoạt khép kín cho học viên và giảng viên.

Với quy mô tiếp nhận khoảng 400 học viên/khóa và đội ngũ hơn 117 giảng viên, cán bộ chuyên môn, dự án được kỳ vọng trở thành cơ sở đào tạo hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng xanh tại Việt Nam.

Trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực năng lượng tái tạo còn có thể trở thành điểm đến đào tạo quốc tế, thu hút học viên từ Lào, Campuchia, Myanmar và các quốc gia lân cận, nâng cao vị thế của Gia Lai trên bản đồ hợp tác đào tạo nhân lực năng lượng xanh.

Xã Phù Mỹ Đông là địa phương sở hữu nhiều lợi thế tự nhiên hiếm có. Tốc độ gió tại đây ổn định, nguồn bức xạ mặt trời dồi dào, rất phù hợp để phát triển năng lượng tái tạo. Không những vậy, khu vực còn có quỹ đất rộng, địa hình thoáng đãng, hạ tầng giao thông kết nối thuận lợi, tạo điều kiện thu hút những dự án quy mô lớn.

Đặc biệt, nguồn lao động trẻ, cần cù là một trong những điểm mạnh để hình thành trung tâm đào tạo nhân lực tại chỗ, giảm sự phụ thuộc vào chuyên gia nước ngoài, tiết kiệm chi phí và nâng cao năng lực tự chủ cho các doanh nghiệp.

Việc hình thành dư án tại xã Phù Mỹ Đông sẽ trực tiếp tạo việc làm cho hàng trăm lao động trong giai đoạn xây dựng và vận hành, đồng thời tạo ra nhiều cơ hội việc làm gián tiếp trong các ngành dịch vụ, thương mại, lưu trú, vận tải.

Với định hướng phát triển rõ ràng, sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh cùng tiềm năng sẵn có, Phù Mỹ Đông đang đứng trước cơ hội bứt phá mạnh mẽ. Sự hình thành Trung tâm đào tạo nhân lực năng lượng tái tạo chỉ là bước khởi đầu, hứa hẹn sẽ kéo theo nhiều dự án lớn khác trong lĩnh vực năng lượng, công nghiệp phụ trợ, dịch vụ – thương mại.

Điều này không chỉ nâng tầm vị thế kinh tế – xã hội của Phù Mỹ Đông, mà còn giúp địa phương từng bước trở thành xã dẫn đầu của tỉnh Gia Lai trong thu hút đầu tư, phát triển bền vững và xây dựng mô hình xã nông thôn mới kiểu mẫu gắn với năng lượng xanh, công nghệ cao.

Trong bối cảnh thế giới đang chuyển dịch mạnh mẽ sang năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, việc hình thành Dự án sẽ góp phần khẳng định vai trò tiên phong của Gia Lai trong tiến trình phát triển năng lượng sạch, phát triển xanh, bền vững.