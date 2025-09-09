Thêm nhiều cộng đồng dân cư Nghệ An được hưởng lợi qua giảm phát thải khí nhà kính từ rừng

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa
ban hành Quyết định số 2840/QĐ-UBND phê duyệt danh sách 19 cộng
đồng thuộc 2 xã Mường Lống và Huồi Tụ được hưởng lợi trong năm 2025 từ nguồn
thu Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA).
Trong đó, xã Mường Lống có 8 cộng
đồng dân cư, gồm: Long Kèo, Mường Lống 1, Mường Lống 2, Sa Lầy, Thăm Hang, Thăm
Hốc, Thăm Lực, Trung Tâm. Xã Huồi Tụ có 11 cộng đồng dân cư, gồm: Huồi Đun, Huồi
Khả, Huồi Khe, Huồi Lê, Huồi Mũ, Huồi Ức 2, Na Ni, Ngã Ba, Phà Bún, Phà Xắc,
Trung Tâm.
UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Nông
nghiệp và Môi trường hướng dẫn Tổng đội Thanh niên xung phong 8 lập kế hoạch
tài chính năm 2025 theo quy định. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng chủ trì phối hợp
với các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng nguồn thu, đồng
thời công khai danh sách đối tượng hưởng lợi tại địa phương.
Tỉnh này yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, Quỹ Bảo vệ và Phát
triển rừng, Tổng đội Thanh niên xung phong 8, UBND xã Mường Lống và UBND xã Huồi Tụ chịu
trách nhiệm toàn diện về số liệu, danh sách, cũng như công tác thẩm định, đề xuất
phê duyệt đối tượng hưởng lợi từ ERPA.
Trước đó, UBND tỉnh Nghệ An đã
ban hành Quyết định số 42/2025/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung mức khoán bảo vệ rừng từ
nguồn thu ERPA, nâng từ 500.000 đồng/ha/năm lên 800.000 đồng/ha/năm. Việc điều
chỉnh này nhằm bảo đảm lợi ích hài hòa cho người dân tham gia bảo vệ rừng, tăng
động lực gắn bó với rừng, đồng thời giảm áp lực cho lực lượng chuyên trách
trong công tác tuần tra, quản lý và phòng chống vi phạm lâm luật.
Thỏa thuận chi trả giảm phát thải
khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ (ERPA) được ký kết vào tháng 10/2020 giữa Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Ngân hàng Tái thiết và Phát triển quốc tế
(IBRD) – đơn vị nhận ủy thác của Quỹ Đối tác carbon lâm nghiệp (FCPF).
Theo thỏa thuận, Việt Nam sẽ chuyển
nhượng 10,3 triệu tấn CO2 và có thể bổ sung tối đa 5 triệu tấn CO2 tại 6 tỉnh Bắc
Trung Bộ giai đoạn 2018 - 2025, với tổng giá trị 51,5 triệu USD.