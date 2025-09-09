Thêm nhiều cộng đồng dân cư Nghệ An được hưởng lợi qua giảm phát thải khí nhà kính từ rừng

19 cộng đồng cư dân ở Nghệ An được hưởng lợi từ nguồn thu Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA). Đây là một trong những bước triển khai cụ thể nhằm bảo đảm lợi ích cho người dân tham gia bảo vệ rừng, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên rừng trên địa bàn...

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 2840/QĐ-UBND phê duyệt danh sách 19 cộng đồng thuộc 2 xã Mường Lống và Huồi Tụ được hưởng lợi trong năm 2025 từ nguồn thu Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA).

Trong đó, xã Mường Lống có 8 cộng đồng dân cư, gồm: Long Kèo, Mường Lống 1, Mường Lống 2, Sa Lầy, Thăm Hang, Thăm Hốc, Thăm Lực, Trung Tâm. Xã Huồi Tụ có 11 cộng đồng dân cư, gồm: Huồi Đun, Huồi Khả, Huồi Khe, Huồi Lê, Huồi Mũ, Huồi Ức 2, Na Ni, Ngã Ba, Phà Bún, Phà Xắc, Trung Tâm.

UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn Tổng đội Thanh niên xung phong 8 lập kế hoạch tài chính năm 2025 theo quy định. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng nguồn thu, đồng thời công khai danh sách đối tượng hưởng lợi tại địa phương.

Tỉnh này yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng, Tổng đội Thanh niên xung phong 8, UBND xã Mường Lống và UBND xã Huồi Tụ chịu trách nhiệm toàn diện về số liệu, danh sách, cũng như công tác thẩm định, đề xuất phê duyệt đối tượng hưởng lợi từ ERPA.

Trước đó, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 42/2025/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung mức khoán bảo vệ rừng từ nguồn thu ERPA, nâng từ 500.000 đồng/ha/năm lên 800.000 đồng/ha/năm. Việc điều chỉnh này nhằm bảo đảm lợi ích hài hòa cho người dân tham gia bảo vệ rừng, tăng động lực gắn bó với rừng, đồng thời giảm áp lực cho lực lượng chuyên trách trong công tác tuần tra, quản lý và phòng chống vi phạm lâm luật.

Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ (ERPA) được ký kết vào tháng 10/2020 giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Ngân hàng Tái thiết và Phát triển quốc tế (IBRD) – đơn vị nhận ủy thác của Quỹ Đối tác carbon lâm nghiệp (FCPF).

Theo thỏa thuận, Việt Nam sẽ chuyển nhượng 10,3 triệu tấn CO2 và có thể bổ sung tối đa 5 triệu tấn CO2 tại 6 tỉnh Bắc Trung Bộ giai đoạn 2018 - 2025, với tổng giá trị 51,5 triệu USD.