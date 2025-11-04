Nghĩa tình Petrovietnam: Bền bỉ đồng hành, sẻ chia với những mảnh đời khó khăn

Trong nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) không chỉ khẳng định vai trò trụ cột bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia mà còn bền bỉ đồng hành, sẻ chia cùng đồng bào gặp khó khăn do thiên tai, người nghèo, người yếu thế trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Với vị thế của doanh nghiệp hàng đầu đất nước, một doanh nghiệp “dân tộc” vì lợi ích quốc gia, Petrovietnam luôn coi việc đồng hành, sẻ chia với đồng bào gặp khó khăn do thiên tai, người nghèo, người yếu thế là trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Tinh thần ấy được thể chế hóa bằng các chương trình an sinh xã hội dài hạn, cơ chế huy động nội lực của Tập đoàn và các đơn vị thành viên, bảo đảm mỗi đồng hỗ trợ đều đến đúng người, đúng nhu cầu và tạo hiệu ứng bền vững.

Từ những căn nhà Đại đoàn kết khang trang, những cây cầu dân sinh vững chãi, học bổng nâng bước đến trường, đến các chương trình y tế cộng đồng, hỗ trợ khẩn cấp khi thiên tai, Petrovietnam luôn hiện diện bằng trách nhiệm và trái tim, hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào “Vì người nghèo” do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các địa phương và đoàn thể phát động.

Những năm qua, Petrovietnam và các đơn vị thành viên duy trì nhiều chương trình vì cộng đồng trên phạm vi cả nước như: Hỗ trợ phòng học, trạm y tế vùng khó; cấp học bổng và thiết bị học tập; tài trợ khám chữa bệnh, nước sạch; hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo… Những công trình an sinh của Petrovietnam góp phần giảm nghèo đa chiều, thu hẹp chênh lệch vùng miền, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương.

Năm 2025 diễn ra trong bối cảnh nhiều địa phương trên cả nước liên tiếp hứng chịu thiên tai nghiêm trọng. Đặc biệt, các cơn bão số 10, 11 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh thành khu vực miền Bắc, miền Trung.

Trước tình hình đó, Petrovietnam đã chủ động phát động quyên góp từ cán bộ công nhân viên trong toàn Tập đoàn bằng cách tổ chức một ngày làm thêm vào đầu tháng 11, đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, người lao động Petrovietnam thể hiện trách nhiệm xã hội từ chính giá trị lao động của mình. Số tiền làm thêm sẽ được chuyển vào Quỹ Tương trợ Dầu khí của Tập đoàn để sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng, góp phần hỗ trợ kịp thời, giúp đỡ bà con nhanh chóng ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Đồng thời, đoàn hỗ trợ của Tập đoàn đã lập tức triển khai hoạt động trực tiếp thăm hỏi, động viên và hỗ trợ đồng bào đang chịu nhiều ảnh hưởng của đợt mưa lũ. Petrovietnam đã dành 70 tỷ đồng cùng hàng chục nghìn phần quà, nhu yếu phẩm để giúp đỡ bà con nhân dân các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung bộ khắc phục hậu quả trong đợt bão lũ vừa qua.

Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam Đỗ Chí Thanh trao ủng hộ 10 tỷ đồng cho quỹ “Vì người nghèo” thành phố Hà Nội.

Tại Hà Nội, Petrovietnam đã chung tay cùng các cấp chính quyền, tổ chức nhiều hoạt động giúp đồng bào khắc phục hậu quả do bão lũ vừa qua. Song song với đó, Petrovietnam bằng những hành động thiết thực cụ thể trao sinh kế, tạo giá đỡ an sinh, giúp người nghèo tạo Thủ đô có cuộc sống tốt hơn và cơ hội thay đổi cuộc đời, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững của thành phố.

Liên tục trong nhiều năm, Tập đoàn đã dành hàng chục tỷ đồng mỗi năm để đóng góp, hỗ trợ, đồng hành cùng nhân dân thành phố Hà Nội trong các chương trình an sinh khác nhau về y tế, giáo dục, văn hóa, phòng chống dịch Covid-19, khắc phục hậu quả thiên tai, đặc biệt là các chương trình hỗ trợ, ủng hộ “Vì người nghèo”. Đến nay, Petrovietnam đã dành ra gần 130 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh trên địa bàn thành phố.

Mới đây nhất, tại chương trình “Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2025” do UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức, Petrovietnam đã kịp thời hưởng ứng, ủng hộ tại chương trình 10 tỷ đồng. Đây là tấm lòng, tình cảm, sự sẻ chia của gần 6 vạn người lao động Petrovietnam hướng tới những mảnh đời khó khăn, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đồng thời, đây không chỉ là hoạt động ủng hộ nguồn lực trước mắt, mà còn là cam kết đồng hành dài hạn của Tập đoàn với Hà Nội nói riêng, các địa phương trên cả nước nói chung trong mục tiêu giảm nghèo đa chiều, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh văn minh - hiện đại.

Người lao động PVEP – đơn vị thành viên Petrovietnam thăm hỏi bà con xã Trung Giã (Hà Nội) sau khắc phục trận lụt hồi tháng 10/2025.

Trong 5 năm gần đây, với tình cảm và trách nhiệm của mình, Petrovietnam đã dành số tiền gần 5.600 tỉ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, khẳng định Petrovietnam không chỉ là một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tốt, mà từ kết quả sản xuất kinh doanh tốt đã tạo ra nguồn lực để thực hiện trách nhiệm với cộng đồng, với nhân dân.

Bước vào giai đoạn mới, Petrovietnam tiếp tục đồng hành cùng các chương trình “Vì người nghèo”, các chương trình an sinh xã hội, ưu tiên những vùng còn khó khăn, những vùng biên giới, hải đảo xa xôi. Tập đoàn và các đơn vị thành viên sẽ tiếp tục phối hợp khảo sát nhu cầu thực tế ở từng địa bàn, mở rộng mô hình hỗ trợ sinh kế, có nhiều hoạt động an sinh xã hội đa dạng, thiết thực, kết nối doanh nghiệp với địa phương, thúc đẩy các dự án an sinh theo hướng “trao cần câu hơn trao con cá”, giúp người dân còn khó khăn vươn lên.

Thông qua những hoạt động đầy ý nghĩa này, các cán bộ, người lao động toàn Tập đoàn sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động thiện nguyện, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái – một trong những giá trị cốt lõi làm nên bản sắc của những người Petrovietnam trong kỷ nguyên mới. “Nghĩa tình Petrovietnam” không chỉ là khẩu hiệu – đó là hành động, là trái tim, là sợi dây kết nối con người trong mái nhà chung Petrovietnam.