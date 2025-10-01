Nghiên cứu đề xuất quy định màu nền biển nhận diện xe năng lượng xanh và gắn mã QR vào hệ thống đăng ký, thu phí

Thành phố Hà Nội giao Công an Thành phố nghiên cứu, đề xuất một số cơ chế, chính sách, thể chế, chế tài để hỗ trợ cho phát triển hạ tầng giao thông “xanh”, trình HĐND, UBND Thành phố ban hành theo thẩm quyền; trong đó có quy định về màu nền biển kiểm soát phương tiện để nhận diện các phương tiện sử dụng năng lượng xanh và gắn mã QR tích hợp xe xanh vào hệ thống đăng ký và thu phí ETC để camera kiểm tra, giám sát và sàng lọc…

Ngày 30/9/2025, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đã ký ban hành Kế hoạch số 267/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 12/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ cấp bách, quyết liệt ngăn chặn, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường.

Một trong những nội dung quan trọng được nêu ra trong kế hoạch, thành phố yêu cầu rà soát và xây dựng cơ chế, chính sách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và phát triển hệ thống giao thông “xanh”.

XÂY DỰNG LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI, TIẾN TỚI DỪNG PHƯƠNG TIỆN NHIÊN LIỆU HÓA THẠCH TRONG VÙNG PHÁT THẢI THẤP

Cụ thể, Sở Xây dựng được giao chủ trì tham mưu cho UBND Thành phố trình HĐND Thành phố xem xét, thông qua Nghị quyết về các chính sách ưu đãi, hỗ trợ trong quý IV/2025.

Thứ nhất, cơ chế, chính sách hỗ trợ, ưu đãi cho doanh nghiệp phát triển hạ tầng phục vụ thực hiện chuyển đổi “xanh”; cụ thể theo lĩnh vực: sản xuất, lắp ráp phương tiện sử dụng năng lượng sạch, xanh và đầu tư trạm/trụ sạc điện, điểm đổi pin...

Thứ hai, các cơ chế, chính sách, lộ trình khuyến khích, hỗ trợ người dân chuyển đổi từ phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch, xanh hoặc sử dụng phương tiện công cộng (phân loại cách thức hỗ trợ đối với từng đối tượng cụ thể).

Có các cơ chế, chính sách, lộ trình khuyến khích, hỗ trợ người dân chuyển đổi từ phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch, xanh hoặc sử dụng phương tiện công cộng. Ảnh minh họa.

Thứ ba, chính sách tăng giá dịch vụ trông giữ phương tiện trong khu vực trung tâm đối với phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch (có thực hiện theo lộ trình từ quý IV/2025 và điều chỉnh hàng năm cho phù hợp với thực tế).

Thứ tư, nghiên cứu ban hành giá dịch vụ thoát nước, xử lý nước thải và có cơ chế sử dụng nguồn kinh phí này chủ yếu để đầu tư xây dựng, vận hành hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung; đề xuất theo lộ trình nâng giá dịch vụ thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn Thành phố.

Thứ năm, xây dựng kế hoạch tổng thể, lộ trình chuyển đổi, tiến tới dừng lưu thông phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch, phương tiện giao thông gây ô nhiễm môi trường trong vùng phát thải thấp (trước mắt xem xét nghiên cứu áp dụng cho khu vực trong Vành đai 1 và mở rộng phạm vi theo lộ trình được ban hành); xây dựng hệ thống giao thông “xanh” cho thành phố; bảo đảm khả thi, phù hợp với thực tế và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân.

Sở Xây dựng cũng được yêu cầu nghiên cứu, đề xuất một số cơ chế, chính sách, thể chế, chế tài để hỗ trợ cho phát triển hạ tầng giao thông “xanh”, trình HĐND, UBND Thành phố ban hành theo thẩm quyền. Đó là các chính sách, thể chế, chế tài để các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận tải (taxi; grab...) chuyển đổi phương tiện; xây dựng định mức kinh tế- kỹ thuật và đơn giá vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sử dụng năng lượng điện (áp dụng cho xe buýt điện trung bình và nhỏ).

Sở phối hợp với các Sở, ngành có liên quan thực hiện rà soát tổng thể và đề xuất xây dựng và trình UBND Thành phố ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng cho thủ đô liên quan đến việc chuyển đổi phương tiện giao thông “xanh” bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành…

CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH DOANH NGHIỆP KINH DOANH TRẠM XĂNG ĐẦU TƯ BỔ SUNG CÁC TRẠM/TRỤ SẠC ĐIỆN

Liên quan đến vấn đề này, Sở Công Thương chủ trì nghiên cứu, đề xuất một số cơ chế, chính sách, thể chế, chế tài để hỗ trợ cho phát triển hạ tầng giao thông “xanh”, trình HĐND, UBND Thành phố ban hành theo thẩm quyền. Cụ thể đó là các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đang kinh doanh các trạm xăng, dầu hiện có chuyển đổi hoặc đầu tư bổ sung các trạm/trụ sạc điện, các điểm đổi pin (đặc biệt là các vị trí xung quanh và trong Vành đai 1; mở rộng phạm vi theo lộ trình được ban hành).

Chính sách bình ổn giá hoặc ưu đãi giá bán/sạc điện tại các trạm/trụ sạc điện hoặc điểm đổi pin để hỗ trợ người dân sử dụng phương tiện khi chuyển đổi (phương tiện cá nhân và phương tiện vận tải hành khách công cộng) theo lộ trình được ban hành; Chính sách kiểm soát giá bán phương tiện sử dụng năng lượng sạch, xanh trên địa bàn để bảo đảm bình ổn giá, hỗ trợ người dân trong mua, bán phương tiện theo từng đối tượng.

Các trạm sạc điện xuất hiện gần các trạm xăng dầu. Ảnh minh họa.

Sở Công Thương cũng phối hợp với các sở, ngành có liên quan thực hiện rà soát, trình UBND Thành phố xem xét hoặc kiến nghị các cơ quan Trung ương xem xét ban hành quy định tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về hệ thống trạm/trụ sạc điện; đầu trạm/trụ sạc điện cho các loại phương tiện sử dụng năng lượng điện, bảo đảm quy chuẩn, tiêu chuẩn dùng chung đối với các loại phương tiện giao thông “xanh” trên địa bàn.

Quy định giá hoặc khung giá bán/sạc điện cho các phương tiện sử dụng năng lượng điện (phương tiện cá nhân và phương tiện vận tải hành khách công cộng) làm cơ sở để Thành phố ban hành chính sách cụ thể.

Kế hoạch giao Công an Thành phố chủ trì tham mưu UBND Thành phố trình HĐND Thành phố xem xét, thông qua Nghị quyết về các chính sách ưu đãi, hỗ trợ, mức thu phí đăng ký phương tiện.

Cụ thể là chính sách hỗ trợ phí đăng ký, lệ phí cấp biển số phương tiện giao thông cho người dân khi mua mới phương tiện sử dụng năng lượng sạch, xanh để thực hiện chuyển đổi phương tiện theo lộ trình được ban hành. Quy định phí, lệ phí đăng ký, cấp biển số phương tiện sử dụng năng lượng sạch, xanh và tiết kiệm năng lượng.

Trong quý IV/2025, Công an Thành phố hoàn thành nghiên cứu, đề xuất một số cơ chế, chính sách, thể chế, chế tài để hỗ trợ cho phát triển hạ tầng giao thông “xanh”, trình HĐND, UBND Thành phố ban hành theo thẩm quyền, quy định lộ trình dừng cấp mới đăng ký xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch trên địa bàn Thành phố (theo kế hoạch, lộ trình được phố ban hành);

Cùng với đó là quy định về màu nền biển kiểm soát phương tiện để nhận diện các phương tiện sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh và gắn mã QR tích hợp xe xanh vào hệ thống đăng ký và thu phí giao thông điện tử ETC để hệ thống camera kiểm tra, giám sát và sàng lọc.

Nghiên cứu, đề xuất các yêu cầu kỹ thuật, quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy có liên quan theo thẩm quyền; ban hành hướng dẫn kỹ thuật, điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy theo quy mô, vị trí lắp đặt trạm/trụ sạc điện. Ban hành hướng dẫn kỹ thuật, điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy cho các khu chung cư, trường hợp khu công cộng có bố trí điểm lắp đặt trạm/trụ sạc điện, điểm đổi pin…

Công an thành phố phối hợp với Sở Tư pháp rà soát, báo cáo UBND Thành phố kiến nghị các cơ quan Trung ương những nội dung vượt thẩm quyền: đề xuất ban hành chế tài xử lý vi phạm hành chính đối với phương tiện không phù hợp đi vào khu vực cấm hoặc hạn chế hoạt động của Thành phố (bổ sung Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe).

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tham mưu cho UBND Thành phố trình HĐND Thành phố xem xét, thông qua các chính sách về bảo vệ môi trường, phục vụ hoạt động phát triển hệ thống giao thông “xanh” trong đó có chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho các hoạt động thu hồi, tái chế và xử lý chất thải từ quá trình chuyển đổi phương tiện giao thông (thải bỏ hoặc thu hồi và xử lý ắc quy thải, pin thải, phương tiện sử dụng năng lượng hóa thạch...).

Thành phố giao Sở Tài chính chủ trì nghiên cứu, xây dựng và trình HĐND, UBND Thành phố ban hành theo thẩm quyền các cơ chế, chính sách liên quan đến tài liệu phục vụ phát triển hệ thống giao thông “xanh” như quy trình, thủ tục cho vay, đầu mục các công việc cho vay bảo đảm các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và các doanh nghiệp phát triển hạ tầng phục vụ phương tiện sử dụng năng lượng sạch, xanh dễ dàng tiếp cận vốn;

Bên cạnh đó là phương án bố trí, sử dụng các địa điểm là tài sản công để đầu tư các trạm/trụ sạc điện hoặc điểm đổi pin (đặc biệt các vị trí xung quanh và trong Vành đai 1; mở rộng phạm vi theo lộ trình được ban hành).