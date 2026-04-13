Thứ Hai, 13/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

"Ngừng tuyển con người"? Thung lũng Silicon đối mặt nỗi lo AI xóa sổ việc làm

Trọng Hoàng

13/04/2026, 09:25

Các lãnh đạo công nghệ tại Thung lũng Silicon đang trấn an người lao động rằng AI sẽ tạo ra cơ hội mới, nhưng đồng thời né tránh câu hỏi then chốt: trí tuệ nhân tạo sẽ lấy đi bao nhiêu việc làm. Khi ngày càng nhiều doanh nghiệp viện dẫn AI để cắt giảm nhân sự, nỗi lo về một cuộc khủng hoảng việc làm đang hiện hữu rõ nét hơn bao giờ hết...

Ngày càng nhiều công ty trực tiếp viện dẫn trí tuệ nhân tạo khi công bố cắt giảm việc làm. Ảnh: AFP/File

Tại HumanX - hội nghị công nghệ kéo dài bốn ngày ở San Francisco, quy tụ khoảng 6.500 nhà đầu tư, doanh nhân và lãnh đạo doanh nghiệp - bầu không khí được định hình ngay từ lối vào với dòng quảng cáo gây chú ý: “Ngừng tuyển con người.”

Trên sân khấu chính, bà May Habib, Giám đốc điều hành nền tảng AI Writer, cho biết các lãnh đạo doanh nghiệp trong danh sách Fortune 500 đang trải qua một “cơn hoảng loạn tập thể” trước làn sóng AI.

Nỗi lo này không phải vô căn cứ. Ngày càng nhiều công ty trực tiếp nhắc đến AI khi công bố cắt giảm nhân sự. Salesforce đã sa thải 4.000 nhân viên hỗ trợ khách hàng và cho biết AI hiện đảm nhận 50% khối lượng công việc của bộ phận này.

Trong khi đó, Jack Dorsey - lãnh đạo Block - cũng thông báo kế hoạch cắt giảm gần một nửa nhân sự công ty, viện dẫn các “công cụ trí tuệ” đã làm thay đổi căn bản cách doanh nghiệp vận hành.

Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với lập luận này. Một số nhà kinh tế cho rằng nhiều doanh nghiệp đang lấy AI làm cái cớ cho những đợt sa thải thực chất xuất phát từ tuyển dụng quá mức trong giai đoạn trước hoặc nhu cầu tiết giảm chi phí để chuẩn bị cho các khoản đầu tư lớn vào hạ tầng công nghệ.

Sam Altman, CEO OpenAI, từng gọi hiện tượng này là “AI-washing” - tức gắn mác AI để biện minh hoặc đánh bóng hình ảnh. Nhiều diễn giả tại HumanX cũng cho rằng AI đang bị sử dụng như một lý do thuận tiện cho cắt giảm lao động, dù chính họ vẫn dự báo làn sóng thay đổi lớn đang đến gần.

Ông Matt Garman, CEO Amazon Web Services, nhận định AI sẽ “thay đổi mọi công ty, mọi công việc và mọi cách thức con người làm việc”.

Cuộc tranh luận vì thế ngày càng gay gắt. Hai năm trước, CEO Nvidia Jensen Huang từng tuyên bố mục tiêu cuối cùng là khiến “không ai còn phải lập trình”.

Ông Andrew Ng, nhà sáng lập nền tảng đào tạo DeepLearning.AI, phản bác mạnh mẽ rằng đây có thể là “một trong những lời khuyên nghề nghiệp tệ nhất từng được đưa ra”. Theo ông, lập trình không hề lỗi thời, mà AI chỉ giúp nhiều người tiếp cận kỹ năng này dễ dàng hơn.

Một quan điểm khác cũng nổi lên tại Thung lũng Silicon: khi AI xử lý ngày càng nhiều công việc kỹ thuật, những kỹ năng mang tính con người sẽ trở nên giá trị hơn.

“Khi AI có thể làm nhiều phần việc hơn, yếu tố tạo khác biệt cho một nhân viên sẽ là kỹ năng con người - tư duy phản biện, giao tiếp và làm việc nhóm”, ông Greg Hart, CEO Coursera, cho biết. Theo ông, số người đăng ký các khóa học về tư duy phản biện trên nền tảng này đã tăng gấp ba trong năm qua.

Ông Florian Douetteau, CEO Dataiku - công ty Pháp chuyên về AI doanh nghiệp - cũng cho rằng giá trị cốt lõi con người mang lại là “khả năng phán đoán”. Ông hình dung một mô hình làm việc mới, trong đó AI làm việc suốt đêm, con người kiểm tra kết quả vào buổi sáng rồi hệ thống tiếp tục tự vận hành trong ngày.

Dù vậy, ông vẫn bày tỏ lo ngại: “Chúng ta sẽ có một thế hệ chưa từng tự viết hoàn chỉnh bất cứ điều gì từ đầu đến cuối trong cả cuộc đời. Điều đó khá đáng lo ngại.”

Thực tế, những lời khuyên lạc quan này có thể trở nên xa vời với lớp lao động trẻ đang chật vật tìm công việc đầu tiên. AI đã tự động hóa nhiều nhiệm vụ đầu vào vốn từng là bước đệm đào tạo tại nơi làm việc.

Theo nghiên cứu của quỹ đầu tư SignalFire, tuyển dụng ứng viên có dưới một năm kinh nghiệm tại các công ty công nghệ lớn của Mỹ đã giảm 50% trong giai đoạn 2019-2024.

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Al Gore cảnh báo thế giới cần chuẩn bị cho nguy cơ mất việc trong nhiều nhóm ngành lao động trí óc. Ông kêu gọi xây dựng kế hoạch hành động cụ thể nhằm xác định các nghề nghiệp bị đe dọa và hỗ trợ người lao động chuyển đổi nghề nghiệp, tránh lặp lại sai lầm của thời kỳ toàn cầu hóa.

“Theo tôi, sai lầm không phải là toàn cầu hóa. Sai lầm là chúng ta đã không chuẩn bị cho những hệ quả của toàn cầu hóa”, ông nói, liên hệ tới làn sóng phi công nghiệp hóa sau xu hướng dịch chuyển sản xuất ra nước ngoài trong những năm 2000.

Ông cũng cho rằng nhiều người né tránh cuộc thảo luận này vì lo ngại nó có thể làm giảm sự hào hứng đối với công nghệ AI.

AI có thể mở ra kỷ nguyên năng suất mới cho doanh nghiệp, nhưng cũng đang buộc thị trường lao động bước vào giai đoạn tái cấu trúc sâu rộng. Khi “ngừng tuyển con người” không còn chỉ là khẩu hiệu gây sốc, tranh luận về việc làm trong thời đại AI có lẽ mới chỉ bắt đầu.

Từ khóa:

cắt giảm nhân sự công nghệ AI

Tốc độ tải xuống mạng 5G toàn quốc trong tháng 3 đã giảm 86,11 Mbps, trong khi tốc độ tải lên giảm 41,2 Mbps so với hồi tháng 2...

Khoảng 80% hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới chưa đáp ứng quy định...

Ngày 11/4, tại Đà Nẵng, Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng phối hợp với Công ty Cổ phần TPV Datatrust tổ chức ra mắt Nền tảng DataX, một sáng kiến đột phá nhằm xây dựng hạ tầng minh bạch, an toàn và tuân thủ cho các hoạt động liên quan đến tài sản số, là sự kiện quan trọng đánh dấu bước tiến mới trong lĩnh vực công nghệ tài chính tại Việt Nam.

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 15-2026 phát hành ngày 13/04/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Nhu cầu điện bùng nổ từ các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo đang khiến nhiều bang tại Mỹ đối mặt nguy cơ không đạt được mục tiêu năng lượng sạch, khi các công ty điện lực buộc phải cân nhắc quay lại với nhiên liệu hóa thạch...

Dòng sự kiện

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy