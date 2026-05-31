Bùng nổ tour du lịch khám phá công nghệ Trung Quốc

Du khách quốc tế đang đổ về các nhà máy và công ty AI tại Thượng Hải, Hàng Châu hay Thâm Quyến để tận mắt chứng kiến guồng quay công nghệ của Trung Quốc…

Trung Quốc đang chứng kiến sự bùng nổ của các tour du lịch công nghệ. Du khách sẵn sàng chi tới 9.000 USD cho các hành trình được thiết kế riêng, đưa họ tham quan những nhà máy xe điện, trung tâm robotaxi, cùng các công ty AI và robot hàng đầu..

Theo Rest of the world, xu hướng này phần nào được thúc đẩy bởi những video lan truyền trên mạng xã hội về robot hình người biết nhảy múa hay các mẫu ô tô bay do Trung Quốc phát triển, khiến nhiều người cho rằng nước này đang tăng tốc nhanh hơn phương Tây trong cuộc đua công nghệ.

Các tour khám phá công nghệ Trung Quốc thường kéo dài từ ba đến năm ngày. Người tham gia được đưa tới tận bên trong các nhà máy, trung tâm ươm tạo startup và các hội nghị chuyên ngành, đồng thời có cơ hội tham gia những buổi hỏi đáp riêng với lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ.

Và những doanh nghiệp trong các tour thăm quan đa phần đều là các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu Trung Quốc, chẳng hạn như BYD – hãng xe điện đã vượt Tesla về doanh số toàn cầu, Unitree Robotics – công ty gây sốt với các robot hình người lan truyền mạnh trên mạng xã hội, hay DeepSeek.

Chetan Shah, một nhà đầu tư sống tại Mumbai và từng tham gia nhiều tour công nghệ tại Trung Quốc, chia sẻ với Rest of World: “Nói thật là các chuyến đi khá đắt đỏ. Nhưng đổi lại, bạn được tiếp cận những thứ mà tiền chưa chắc mua được”.

Theo Shah, bất kỳ ai cũng có thể đến tham quan phòng trưng bày của BYD với tư cách khách du lịch. Nhưng việc được bước sâu vào bên trong hệ thống vận hành, tận mắt quan sát dây chuyền sản xuất và cách doanh nghiệp tổ chức toàn bộ chuỗi cung ứng lại là trải nghiệm hoàn toàn khác.

Nhà đầu tư này cho biết, việc chứng kiến trực tiếp năng lực sản xuất của Trung Quốc đã khiến ông phải thay đổi nhiều suy nghĩ. “Ví dụ trong ngành hóa chất, khi tới Trung Quốc, tôi nhận ra chi phí sản xuất mà các công ty Trung Quốc đạt được là điều doanh nghiệp Ấn Độ gần như không thể cạnh tranh”, Shah nói. Thậm chí ông còn cho biết chính những quan sát thực tế đó đã giúp ông rút khỏi một số khoản đầu tư mà sau này sụt giảm tới 40–50%.

Năm 2023, Boyang Shen chuyển tới Thượng Hải sau gần một thập kỷ làm cố vấn kinh doanh tại châu Âu. Ban đầu, anh chỉ dự định thành lập một công ty tư vấn và nghiên cứu thị trường. Nhưng hướng đi của doanh nghiệp nhanh chóng thay đổi khi hai khách hàng đề nghị anh thiết kế hành trình tìm hiểu ngành xe điện và thương mại livestream của Trung Quốc.

Nhận ra tiềm năng của loại hình “du lịch công nghệ”, Shen đã xin giấy phép lữ hành chỉ một năm sau đó và thành lập công ty GloPen tại Thượng Hải. Trong vòng 18 tháng, GloPen đã đón hơn 1.000 lượt khách quốc tế. Phần lớn khách hàng của GloPen đến từ Đông Nam Á, Ấn Độ và châu Âu. Ngoài ra, công ty cũng ghi nhận nhu cầu ngày càng tăng từ Mỹ và Brazil.

Không chỉ giới đầu tư hay doanh nhân, các tour công nghệ giờ đây còn hướng tới cả học sinh, sinh viên. Rui Ma, nhà sáng lập công ty nghiên cứu và phân tích Tech Buzz China, cho biết doanh nghiệp của bà đang tổ chức các chuyến tham quan dành cho học sinh trung học.

Những trải nghiệm công nghệ này cũng đang ngày càng phổ biến với khách du lịch đại chúng tại Trung Quốc. Chỉ cần tìm kiếm cụm từ “tech tour” trên Tripadvisor hoặc Trip.com, người dùng có thể thấy hàng chục lựa chọn khác nhau.

Tour trải nghiệm được đánh giá cao nhất trong hơn 100 lựa chọn hồi đầu tháng 5 tại Thâm Quyến, trung tâm công nghệ và sản xuất ở miền nam Trung Quốc, là chương trình mang tên “Shenzhen Tech Tour: Explore the Future” (Khám phá tương lai công nghệ Thâm Quyến), có giá khoảng 92 USD. Tham gia chuyến đi, du khách được trải nghiệm dịch vụ giao đồ ăn bằng drone, đi thử robotaxi, đồng thời ghé thăm các cửa hàng trưng bày kính AI và đồ chơi tích hợp AI.

Các doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc cũng đang nắm bắt xu hướng này để quảng bá hình ảnh và xây dựng thương hiệu. XPeng, startup xe điện nổi tiếng của Trung Quốc, đã bắt đầu bán vé tham quan phòng trưng bày riêng từ tháng 1 năm nay và thường xuyên trong tình trạng “cháy vé”.

Du lịch công nghệ cũng đang trở thành cách để Trung Quốc quảng bá hình ảnh quốc gia như một siêu cường công nghệ mới nổi. Không chỉ giới influencer, nhiều chính trị gia và nhân vật có ảnh hưởng quốc tế cũng đang xuất hiện ngày càng nhiều trong các “tour công nghệ” tại Trung Quốc.

“Một người xem video công nghệ Trung Quốc trên TikTok hay YouTube. Điều đó khơi gợi sự tò mò. Sự tò mò dẫn tới một chuyến đi. Chuyến đi tạo ra trải nghiệm thực tế. Những trải nghiệm ấy tiếp tục được chia sẻ lên mạng dưới dạng nội dung mới. Và chính nội dung đó lại tiếp cận thêm nhiều khán giả khác, tạo ra nhiều tò mò hơn nữa”, ông Shaoyu Yuan, Giáo sư tại Đại học New York cho biết.

Theo vị này, mỗi vòng lặp như vậy đều góp phần củng cố nhận thức rằng Trung Quốc là một cường quốc công nghệ thực sự, thậm chí có thể đang ở vị trí dẫn đầu trong một số lĩnh vực “dù nhận thức ấy có thể chính xác hoặc có phần được phóng đại”.