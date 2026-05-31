Diễn đàn GStar 2026: Kết nối hệ sinh thái AI toàn cầu, thúc đẩy chuyển đổi quốc gia bằng AI
Phạm Vinh
31/05/2026, 09:48
Ngày 29/5, diễn đàn Công nghệ AI & Chuyển đổi số “GStar 2026 - AI & Nhân loại” đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để thúc đẩy sự phát triển toàn diện của quốc gia, cơ hội để Việt Nam khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến…
Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương cho biết AI đang trở thành công nghệ nền tảng có tác động sâu rộng đến mô hình tăng trưởng quản trị, năng lực cạnh tranh của các quốc gia trên thế giới. Diễn đàn GStar 2026 - AI & Nhân loại là cơ hội để các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế cùng trao đổi định hướng nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI, hướng tới mục tiêu đưa AI trở thành động lực phát triển của Việt Nam.
“Việt Nam đã xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực trung tâm nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh quốc gia; qua đó, thúc đẩy đất nước phát triển nhanh và bền vững. Trong đó, AI là một trong những công nghệ chiến lược mà Việt Nam cần được làm chủ, phát triển ứng dụng sâu rộng trên mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội. Mục tiêu đến năm 2030, nước ta nằm trong nhóm 3 quốc gia dẫn đầu Đông Nam Á về nghiên cứu và phát triển AI”, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh.
Một trong những điểm nhấn của GStar 2026 là việc thảo luận về cách thức xây dựng một nền trí tuệ nhân tạo thực sự phục vụ con người trong các lĩnh vực như giáo dục, y tế, tài chính, bảo tồn ngôn ngữ và niềm tin cộng đồng.
Tiến sĩ Thắng Lương, nhà khoa học đến từ Google DeepMind và đồng sáng lập New Turing Institute, đã có bài phát biểu quan trọng về hành trình từ Huy chương Vàng Olympic Toán đến những khám phá khoa học trong lĩnh vực AI. Ông nhấn mạnh rằng, để AI thực sự trở thành động lực phát triển đất nước, Việt Nam cần đồng thời thúc đẩy bốn trụ cột: phát triển năng lực nghiên cứu, phổ cập kỹ năng AI, hoàn thiện thể chế quản trị AI, và mở rộng hợp tác quốc tế.
Diễn đàn cũng là nơi để các chuyên gia thảo luận về những giá trị cốt lõi của con người trong kỷ nguyên AI, như khả năng tư duy linh hoạt, sự thấu cảm và trách nhiệm đạo đức. Giáo sư Po-Shen Loh từ Đại học Carnegie Mellon đã chia sẻ quan điểm rằng, trong bối cảnh AI ngày càng phát triển, việc nuôi dưỡng những giá trị này là vô cùng quan trọng để đảm bảo các đột phá công nghệ luôn hướng đến phục vụ lợi ích tốt nhất cho nhân loại.
Ngoài ra, GStar 2026 còn đóng vai trò cầu nối chiến lược giữa doanh nghiệp, nhà đổi mới sáng tạo và nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hiện thực hóa các ứng dụng AI trong y tế, fintech và generative AI. Sự kiện này không chỉ là một diễn đàn công nghệ lớn nhất trong năm mà còn là cầu nối chiến lược giữa nghiên cứu đỉnh cao tại Thung lũng Silicon và ứng dụng thực tiễn tại thị trường châu Á - Thái Bình Dương, với Việt Nam là trung tâm.
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh AI đang chuyển từ một công nghệ mới nổi trở thành hạ tầng quốc gia và lực lượng sản xuất cơ bản, tạo động lực cho tăng trưởng nhanh và bền vững. Ông khẳng định, Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc ứng dụng AI đơn lẻ, mà phải hướng tới mục tiêu lớn hơn là chuyển đổi quốc gia toàn diện bằng AI, lấy con người làm trung tâm và không để ai bị bỏ lại phía sau.
Theo đánh giá của các chuyên gia, GStar 2026 lần này thể hiện sự cam kết mạnh mẽ từ các bên tham gia, mở ra một chương mới trong hành trình phát triển AI của Việt Nam, hướng tới một tương lai mà công nghệ thực sự phục vụ con người và cộng đồng.
Diễn đàn Công nghệ AI & Chuyển đổi số 2026 được tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ, với sự tham gia của hơn 1.000 đại biểu, bao gồm các nhà lãnh đạo, chuyên gia và nhà nghiên cứu từ các tập đoàn công nghệ lớn như Google, FPT, Qualcomm, và nhiều viện nghiên cứu uy tín. Diễn đàn tập trung vào việc chia sẻ những đột phá công nghệ mới nhất, ứng dụng thực tiễn và sáng kiến phát triển tài năng, nhằm thúc đẩy AI lấy con người làm trung tâm, nâng cao năng suất lao động và chất lượng cuộc sống.
