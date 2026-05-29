Trang chủ Kinh tế số

Anthropic vượt OpenAI trở thành startup AI giá trị nhất thế giới

Hạ Chi

29/05/2026, 20:23

Anthropic mới đây công bố hoàn tất vòng gọi vốn Series H trị giá 65 tỷ USD, đưa mức định giá của công ty lên 965 tỷ USD, vượt qua đối thủ lớn nhất là OpenAI...

Nhà đồng sáng lập Anthropic Dario Amodei.

Mức định giá mới của Anthropic đánh dấu bước nhảy vọt rất lớn của công ty này so với định giá khoảng 380 tỷ USD hồi tháng 2 năm nay. Trong khi đó, OpenAI, đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Anthropic, được định giá khoảng 852 tỷ USD sau vòng gọi vốn kỷ lục 122 tỷ USD hoàn tất vào cuối tháng 3.

Theo CNBC, động lực tăng trưởng mạnh mẽ của Anthropic đến từ Claude Code – trợ lý lập trình AI đang được cộng đồng công nghệ sử dụng rộng rãi. Anthropic cho biết doanh thu thường niên hiện đạt khoảng 47 tỷ USD, tăng mạnh so với mức 30 tỷ USD hồi đầu năm và khoảng 10 tỷ USD của năm ngoái.

Mới đây, công ty này đã ra mắt mô hình AI mới nhất Claude Opus 4.8, đồng thời, còn gây chú ý tại Phố Wall khi giới thiệu Claude Mythos Preview – mô hình AI sở hữu năng lực an ninh mạng tiên tiến, hiện mới chỉ được cung cấp cho một số doanh nghiệp. 

Trong thông báo về vòng gọi vốn mới, Anthropic cho biết nguồn vốn này sẽ được sử dụng để “mở rộng năng lực tính toán nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với Claude”, bên cạnh nhiều kế hoạch phát triển khác.

Vòng gọi vốn mới của Anthropic có sự tham gia của các đối tác hạ tầng chiến lược như Samsung, SK Hynix và Micron, những tên tuổi lớn trong lĩnh vực chip và bộ nhớ bán dẫn.

Theo tiết lộ, khoảng 15 tỷ USD trong gói tài trợ lần này là các khoản đầu tư đã được cam kết từ trước bởi các tập đoàn hyperscaler (các tập đoàn công nghệ sở hữu và vận hành các trung tâm dữ liệu khổng lồ), bao gồm khoản đầu tư 5 tỷ USD từ Amazon được công bố hồi tháng 4.

Vòng gọi vốn mới của Anthropic diễn ra trong bối cảnh các công ty AI hàng đầu đang gấp rút chuẩn bị cho kế hoạch lên sàn chứng khoán.

Tuần trước, SpaceX của Elon Musk, công ty mẹ của startup AI xAI, đã nộp hồ sơ lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) để chuẩn bị cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Sau khi Elon Musk sáp nhập SpaceX với xAI hồi tháng 2, doanh nghiệp hợp nhất này được định giá khoảng 1.250 tỷ USD.

Trong khi đó, OpenAI cũng được cho là đang chuẩn bị nộp hồ sơ IPO, theo xác nhận của CNBC. Một nguồn tin thân cận cho biết startup do Sam Altman điều hành đang hướng tới mục tiêu niêm yết sớm nhất vào tháng 9 năm nay.

Không đứng ngoài cuộc đua, Anthropic cũng được cho là đang âm thầm chuẩn bị kế hoạch IPO, dù thời điểm cụ thể vẫn chưa được xác định cụ thể. 

