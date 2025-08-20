Người Việt hài lòng với một nền tảng AI nội địa hơn cả Gemini, Meta AI

Vượt qua nhiều đối thủ quốc tế như Gemini hay Meta AI, AI Hay được nhiều người dùng trong nước đánh giá mức độ hài lòng cao…

Để phác họa bức tranh toàn cảnh AI tại thị trường Việt Nam, Decision Lab mới đây vừa công bố báo cáo “The State of Consumer AI tại Việt Nam 2025” (Toàn cảnh AI tiêu dùng tại Việt Nam 2025), dựa trên khảo sát trực tuyến với 600 người dùng trên cả nước.

Theo đó, báo cáo chỉ ra, người Việt rất cởi mở với công nghệ mới. 78% đã từng sử dụng ít nhất một nền tảng AI trong ba tháng qua, và 33% tích hợp AI vào thói quen hằng ngày.

Không chỉ dừng lại ở việc thử nghiệm, người dùng Việt còn sẵn sàng chi trả, với 55% đang duy trì dùng dịch vụ AI trả tiền.

Trong đó, Gen Z (18–24 tuổi) với 86% đã từng sử dụng và 40% gắn bó hằng ngày, trở thành “đầu tàu” dẫn dắt tốc độ chấp nhận AI trên phạm vi toàn quốc.

Báo cáo cho biết đối tượng sử dụng AI nhiều nhất là nhóm “lao động trí óc”, nổi bật nhất là sinh viên (92%), tiếp đến là nhân viên văn phòng và chủ doanh nghiệp (78%). Trình độ học vấn cũng tạo nên sự khác biệt, cụ thể, nhóm có bằng đại học (78%) và sau đại học (84%) là những người sử dụng AI thường xuyên nhất.

Khi được hỏi vì sao lựa chọn AI, phần lớn người dùng nhấn mạnh vào các lợi ích như: tiết kiệm thời gian (67%), đơn giản hóa việc học (60%), kích thích sáng tạo (51%) và nâng cao độ chính xác (48%).

Tóm lại, người Việt đang khai thác AI trong năm lĩnh vực chính: học tập và công việc, giải trí, thói quen sinh hoạt, sáng tạo, cũng như chăm sóc sức khỏe.

Ở môi trường học tập và chuyên môn, AI thường được dùng để học kỹ năng mới (34%), dịch thuật (33%), nghiên cứu chuyên sâu (25%). Trong giải trí, AI trở thành công cụ trò chuyện (40%) và luyện giao tiếp (33%).

Với lĩnh vực sáng tạo, AI hỗ trợ chỉnh sửa hình ảnh, video (31%), soạn thảo nội dung (29%) và trực quan hóa ý tưởng (26%). Ngay cả mảng sức khỏe cũng đang phát triển, khi người dùng tìm đến AI để tra cứu thông tin y tế và tham khảo sản phẩm (29%).

Riêng các sinh hoạt thường ngày như lập kế hoạch, mua sắm, quản lý gia đình tuy được nhiều người quan tâm nhưng việc ứng dụng AI còn hạn chế. Điều này hé mở tiềm năng cho những giải pháp mới.

Các nền tảng AI được người Việt sử dụng nhiều nhất trong 3 tháng qua - Nguồn: Decision Lab.

Trung bình, mỗi người dùng Việt Nam đang gắn bó với hai nền tảng AI. Trên thị trường, ChatGPT (81%) vẫn giữ vị trí số một, tiếp đến là Gemini (51%) và Meta AI (36%).

Dù các nền tảng quốc tế vẫn chiếm ưu thế về lượng người dùng, nhưng AI nội địa đang dần thu hẹp khoảng cách. ChatGPT hiện dẫn đầu với 51% mức độ hài lòng. Song đáng chú ý, AI Hay, sản phẩm AI do người Việt phát triển, đạt 47%, vươn lên vị trí thứ hai và vượt qua nhiều đối thủ toàn cầu như Gemini (36%) hay Meta AI (27%).

Mỗi nền tảng đang dần định hình vai trò riêng: ChatGPT nổi bật nhờ khả năng dịch thuật, nghiên cứu và hỗ trợ công việc chuyên môn; Gemini và DeepSeek lại được ưa chuộng trong học tập, đặc biệt khi trau dồi kỹ năng mới; Meta AI phù hợp cho trò chuyện hằng ngày và hỏi đáp thông thường. Riêng AI Hay tạo dấu ấn khi trở thành “cầu nối” giữa giáo dục và giải trí, vừa giúp học tập, vừa cập nhật xu hướng thịnh hành.