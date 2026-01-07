Nhà đầu tư cá nhân lại ồ ạt mở tài khoản chứng khoán trong tháng cuối năm 2025

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Tư, 07/01/2026
Thu Minh
07/01/2026, 13:37
Trong tháng 12 - tháng cuối cùng của năm 2025, nhà đầu tư cá nhân trong nước mở mới 279.000 tài khoản, tăng mạnh so với số tài khoản mở của tháng trước 237.000 tài khoản.
Theo số liệu mới nhất từ Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cho thấy, trong tháng 12 - tháng cuối cùng của năm 2025, nhà đầu tư cá nhân trong nước mở mới 279.000 tài khoản, tăng mạnh so với số tài khoản mở của tháng trước 237.000 tài khoản.
Tính đến hết năm 2025, số tài khoản của nhà đầu tư cá nhân trong nước đạt 11,8 triệu tài khoản vượt xa mục tiêu chính phủ đề ra. Theo đó, số tài khoản chứng khoán tương đương với khoảng 11,8% dân số, vượt mục tiêu trước thời hạn 11 triệu tài khoản vào năm 2030.
Nhà đầu tư cá nhân mở mới tài khoản tăng vọt trong bối cảnh quy mô thị trường tăng trưởng mạnh trong năm 2025, thể hiện qua vốn hóa thị trường mở rộng, thanh khoản gia tăng nhờ dòng tiền trong nước với đóng góp đáng kể từ dòng tiền margin.
Khối ngoại bán ròng kỷ lục năm 2025 với tổng giá trị -135.329 tỷ đồng, đánh dấu năm bán ròng thứ 3 liên tiếp của khối ngoại trong chuỗi bán ròng 5/6 năm vừa qua. Năm 2025, khối ngoại mua ròng đối với: VPL (+1.495 tỷ đồng), MWG (+1.409 tỷ đồng), NVL (+1.270 tỷ đồng), trong khi bán ròng VIC (-22.994 tỷ đồng), VHM (-11.819 tỷ đồng), FPT (-11.677 tỷ đồng), …
Cá nhân và tổ chức trong nước là bên mua ròng đối ứng giá trị ròng lần lượt 54 nghìn tỷ và 43,8 nghìn tỷ. Trong khi đó, tự doanh các công ty chứng khoán năm 2025 mua ròng 6,8 nghìn tỷ đối với các cổ phiếu như: GEE (+2.438 tỷ đồng), HPG (+1.180 tỷ đồng), TCB (+1.001 tỷ đồng), … trong khi bán ròng đối với các cổ phiếu khác như: VPB (-3.012 tỷ đồng), SHS (-812 tỷ đồng), BSR (-661 tỷ đồng).
Dưới góc nhìn của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), việc số lượng nhà đầu tư mở tài khoản mới trong năm qua đạt mức kỷ lục là một dấu mốc rất đáng chú ý, phản ánh cả sự phát triển về chiều rộng lẫn chiều sâu của thị trường chứng khoán Việt Nam
TS Tạ Thanh Bình, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) nhấn mạnh việc số lượng nhà đầu tư cá nhân chiếm tỉ lệ quá lớn như vậy, cũng sẽ phần nào ảnh hưởng đến tính ổn định của thị trường. Chính vì vậy, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 3168/QĐ-BTC ngày 12/9/2025 phê duyệt Đề án “Tái cấu trúc nhà đầu tư và phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán đến năm 2030”. Đây là một trong những nỗ lực trọng tâm của cơ quan quản lý nhằm cơ cấu lại cầu đầu tư, nâng cao chất lượng và tính bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam.
"Từ góc độ triển vọng, VSDC đánh giá số lượng tài khoản nhà đầu tư vẫn còn dư địa tiếp tục tăng trong những năm tới. Sự gia tăng nhanh của số lượng tài khoản cũng song hành với diễn biến tích cực của thị trường trong năm qua, khi chỉ số thị trường tăng khoảng 30%, thanh khoản cải thiện rõ rệt, niềm tin của nhà đầu tư từng bước được củng cố", TS Tạ Thanh Bình nói.
Nhóm Vin có tín hiệu suy yếu đã ảnh hưởng nhất định đến đà tăng của VN-Index sau sự kiện đột phá thành công mốc 1800 điểm hôm qua. Tuy nhiên đây lại là cơ hội để các cổ phiếu blue-chips khác tỏa sáng. Nhóm ngân hàng chứng kiến sự bùng nổ về thanh khoản khi chiếm tỷ trọng kỷ lục tới 40,2% tổng giao dịch sàn HoSE và nhiều cổ phiếu tăng giá mạnh.
Ngân hàng trở thành trụ cột của chu kỳ tăng trưởng mới thông qua mở rộng quy mô tài sản, tăng trưởng thu nhập lãi và vai trò tài trợ các dự án đầu tư lớn của nền kinh tế.
Một trong những nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu ngành tài chính thực hiện là tiếp tục tiên phong trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số…
Theo đánh giá của giới chuyên môn, rủi ro hủy tư cách công ty đại chúng đối với các doanh nghiệp nhà nước lớn được đánh giá là không quá cao.
