Chứng khoán Mỹ tăng điểm trong lúc chờ tin Fed, giá dầu giảm vì tin tốt từ Iran

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (17/2), trong lúc nhà đầu tư chờ biên bản cuộc họp Cục Dự trữ Liên bang (Fed), nhưng tình trạng giảm giá tiếp diễn của các cổ phiếu phần mềm khiến mức tăng của các chỉ số bị hạn chế. Giá dầu thô đi xuống sau khi Iran cho biết cuộc đàm phán hạt nhân của nước này với Mỹ có tiến triển.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 tăng 0,1%, đạt 6.843,22 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,14%, đạt 22.578,38 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 32,26 điểm, tương đương tăng 0,07%, đạt 49.533,19 điểm.

Phiên này chứng kiến nhà đầu tư tiếp tục bán các cổ phiếu phần mềm đã bị xả hàng mạnh trong thời gian gần đây, để mua các cổ phiếu tài chính như Citigroup và JPMorgan Chase. Hai cổ phiếu này chốt phiên với mức tăng tương ứng 2,6% và hơn 1%.

Hàng loạt cổ phiếu phần mềm đã ghi nhận mức giảm sâu từ đầu năm, điển hình là ServiceNow giảm hơn 1% trong phiên này và đã giảm khoảng 31% từ đầu năm. Autodesk và Palo Alto Networks giảm hơn 2% mỗi cổ phiếu trong phiên này, và đã giảm tương ứng 24% và 11 từ đầu năm.

Cổ phiếu Salesforce và Oracle giảm tương ứng gần 3% và 4% trong phiên này, nâng tổng mức giảm từ đầu năm lên tương ứng 30% và 21%. Quỹ iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) giảm hơn 2% trong phiên này và đã giảm 23% từ đầu năm.

Nguyên nhân khiến cổ phiếu phần mềm bị bán mạnh trong thời gian qua là mối lo ngại rằng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) có thể thay thế các nhà cung cấp phần mềm chuyên về các lĩnh vực cụ thể.

“Chúng ta cần thời gian để xem lợi nhuận của các công ty đó ra sao. Những công ty không có khả năng cạnh tranh và không có sự bảo vệ cần thiết cho hoạt động kinh doanh sẽ phải chứng kiến giá cổ phiếu suy yếu nhanh”, chiến lược gia Leah Bennett của công ty Concurrent Investment Advisors nhận định với hãng tin CNBC.

Tuần trước, mối lo về những thay đổi lớn do AI mang lại đã làm chao đảo các nhóm cổ phiếu phần mềm, bất động sản, vận tải - logistics, và dịch vụ tài chính. Việc những nhóm này bị bán mạnh đã khiến S&P 500 và Dow Jones giảm hơn 1% trong tuần, còn Nasdaq mất hơn 2%.

Đây là tuần giảm thứ tư của Dow Jones và S&P 500 trong vòng 5 tuần trở lại đây, và là tuần giảm thứ 5 liên tiếp của Nasdaq - chuỗi tuần giảm dài nhất của chỉ số này kể từ năm 2022.

Hôm thứ Hai tuần này, thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa nghỉ Lễ Tổng thống (Presidents Day).

Áp lực giảm liên quan tới AI đang đè nặng lên các chỉ số chứng khoán Mỹ, dù các số liệu kinh tế chủ chốt của Mỹ công bố trong tuần vừa rồi đều khả quan, gồm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 yếu hơn kỳ vọng và tăng trưởng việc làm phi nông nghiệp tháng 1 tốt hơn dự báo.

Nhà đầu tư đang chờ biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ mới đây nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), theo dự kiến sẽ được công bố vào ngày thứ Tư, và báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ, được công bố vào ngày thứ Sáu, để định hình triển vọng đường đi của lãi suất. Thị trường hiện đang kỳ vọng Fed hạ lãi suất hai lần trong năm nay, với đợt giảm đầu tiên vào tháng 6.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 1,23 USD/thùng, tương đương giảm 1,79%, chốt ở mức 67,42 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 0,56 USD/thùng, tương đương giảm 0,89%, chốt ở mức 62,33 USD/thùng.

Vào ngày thứ Ba, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết nước này và Mỹ đã đạt được sự hiểu biết chung về “các nguyên tắc chỉ đạo” trong cuộc đàm phán nhằm giải quyết mâu thuẫn kéo dài về vấn đề hạt nhân. Ông Araqchi nói rằng cuộc đàm phán diễn ra nghiêm túc và mang tính xây dựng, song điều này không có nghĩa là hai bên đã tiến gần tới chỗ đạt một thỏa thuận.

Ngoài ra, các nhà đàm phán Nga và Ukraine có cuộc gặp diễn ra trong hai ngày tại Geneva dưới sự trung gian của Mỹ để đàm phán kết thúc chiến tranh giữa hai nước.

Căng thẳng xuống thang ở những điểm nóng địa chính trị này khiến phần bù rủi ro trong giá dầu suy giảm.

Tuy nhiên, trong một diễn biến khác vào ngày thứ Ba, Iran đã tiến hành tập trận ở eo biển Hormuz, một đoạn huyết mạch của hoạt động vận tải dầu lửa trên biển. Giao thông qua eo biển này đã bị dừng trong vài giờ đồng hồ trong lúc cuộc tập trận hải quân của lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran diễn ra - theo tin từ hãng thông tấn Tasnim.

Theo dữ liệu từ công ty tư vấn Kpler, khoảng 1/3 tổng lượng dầu thô xuất khẩu bằng đường biển trên toàn cầu đi qua Hormuz.

Tasnim cho biết Vệ binh Cách mạng Iran đã chuẩn bị sẵn sàng đóng cửa eo Hormuz nếu nhận được lệnh.