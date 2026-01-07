Cổ phiếu vua sẽ quay lại và "lợi hại" trong năm 2026?

Ngân hàng trở thành trụ cột của chu kỳ tăng trưởng mới thông qua mở rộng quy mô tài sản, tăng trưởng thu nhập lãi và vai trò tài trợ các dự án đầu tư lớn của nền kinh tế.

Trong cập nhật triển vọng thị trường chứng khoán năm 2026, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) kỳ vọng VN-Index sẽ hướng đến vùng mục tiêu từ 1.712 đến 2.032 điểm trong 12–14 tháng tới. Kịch bản dự phóng được neo bởi EPS 2026 đạt 137–140 đồng tăng 15– 19% so với cùng kỳ và P/E mục tiêu 12,5x–14,5x.

Bối cảnh bên ngoài được kỳ vọng tương đối thuận lợi khi tăng trưởng toàn cầu duy trì, áp lực thuế quan hạ nhiệt và rủi ro tỷ giá giảm dần về cuối năm. Ở trong nước, định hướng chính sách tiếp tục nghiêng về hỗ trợ tăng trưởng với tiền tệ ổn định, tài khóa mở rộng và cải cách thể chế nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn của nền kinh tế.

Trên nền đó, tăng trưởng lợi nhuận được kỳ vọng duy trì tích cực ở cả nhóm tài chính và phi tài chính.

Theo đó, nhóm cổ phiếu tài chính – bao gồm ngân hàng, dịch vụ chứng khoán và bảo hiểm – sẽ tiếp tục giữ vai trò trụ cột trong tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường, trong bối cảnh nền kinh tế cần lượng vốn lớn để đáp ứng nhu cầu đầu tư toàn xã hội và tiêu dùng. Trong đó, nhóm ngân hàng được kỳ vọng đóng góp chủ yếu, với tăng trưởng lợi nhuận ước đạt khoảng 16,4% so với cùng kỳ.

Nhóm phi tài chính được dự báo ghi nhận tăng trưởng doanh thu tương đồng với đà tăng của nền kinh tế, song biên lợi nhuận nhiều khả năng chịu áp lực thu hẹp trong kịch bản không phát sinh các khoản thu nhập bất thường. Theo đó, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ của nhóm này ước tăng khoảng 4,4% so với cùng kỳ.

Riêng nhóm bất động sản được kỳ vọng ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận vượt trội. Bên cạnh giả định tăng giá tài sản theo chu kỳ, việc tháo gỡ các vướng mắc pháp lý trong hai năm qua đã tạo điều kiện cho nhiều dự án tái khởi động xây dựng và bán hàng trong năm 2025, đồng thời hình thành cơ sở để tiếp tục bán hàng, bàn giao và ghi nhận doanh thu trong năm 2026. Theo ước tính, lợi nhuận của nhóm bất động sản có thể tăng khoảng 26,1% so với cùng kỳ.

Về định giá, P/E thị trường 15,4x hiện bị thiên lệch bởi tác động trọng số lớn của VIC, khiến chỉ số này kém phù hợp để sử dụng như thước đo định giá tổng thể. Nếu loại trừ VIC, P/E thị trường giảm về ~13,6x, phản ánh mức định giá tương đối hợp lý để tìm kiếm cơ hội.

Về chủ đề đầu tư, VDSC nhấn mạnh về chủ đề "nguyên liệu cho động cơ tăng trưởng cao".

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao giai đoạn 2026 – 2030 cần sự đầu tư vốn quy mô lớn. Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm giai đoạn 2026 – 2030, ước tính nhu cầu tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 35 triệu tỷ đồng cho giai đoạn này, tương ứng mức tăng trưởng kép (CAGR) 15%. Khu vực kinh tế tư nhân, được xác định là một trong những trụ cột chính của tăng trưởng, ước chiếm 55 – 60% tổng vốn đầu tư.

Số liệu năm 2024 cho thấy tín dụng ngân hàng đang đáp ứng khoảng 80% nhu cầu vốn của khu vực kinh tế tư nhân. Với đặc điểm phụ thuộc tín dụng của nền kinh tế Việt Nam, đây vẫn sẽ là kênh cung cấp vốn chính cho nền kinh tế, ít nhất trong giai đoạn 2026 – 2027.

VDSC ước tính mức tăng trưởng tín dụng bình quân của giai đoạn này sẽ ở mức 18% để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế, tương ứng dư nợ gần 25,8 triệu tỷ đồng và tỷ lệ tín dụng/GDP có thể lên mức 170%.

Tỷ lệ tín dụng/GDP cao có thể khiến đà tăng trưởng kinh tế cao khó bền vững, khủng hoảng kinh tế sẽ là rủi ro khó tránh. Do vậy, song song tín dụng ngân hàng, quy mô thị trường vốn (cổ phiếu, trái phiếu) sẽ cần được chú trọng phát triển nhằm chia sẻ gánh nặng huy động vốn trung – dài hạn với hệ thống ngân hàng.

Mức tăng trưởng cao hứa hẹn chu kỳ thuận dài hạn cho lĩnh vực tài chính và dịch vụ tài chính. Ngân hàng trở thành trụ cột của chu kỳ tăng trưởng mới thông qua mở rộng quy mô tài sản, tăng trưởng thu nhập lãi và vai trò tài trợ các dự án đầu tư lớn của nền kinh tế.

Thị trường vốn, thông qua các công ty chứng khoán và các định chế tài chính, sẽ đóng vai trò trung gian quan trọng trong huy động vốn cổ phần và trái phiếu, cải thiện hiệu quả phân bổ vốn. Điều này hứa hẹn mang lại cơ hội gia tăng thanh khoản thị trường chứng khoán, gia tăng hoạt động ngân hàng đầu tư, môi giới, cho vay ký quỹ và quản lý tài sản.

Trên cơ sở đó, VDSC đánh giá cao tiềm năng các ngân hàng có nền tảng vốn tốt, có năng lực cấp tín dụng doanh nghiệp và có khả năng thích ứng với định hướng phân bổ vốn của Chính phủ. Cổ phiếu ngân hàng đáng chú ý gồm VCB, CTG, BID, MBB, TCB, bên cạnh đó nhóm chứng khoán có TCX cũng lọt vào "tầm ngắm".