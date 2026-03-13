Nhà đầu tư Cá nhân mạnh tay gom hàng

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 352.4 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 698.4 tỷ đồng.

Áp lực chốt lãi đã ảnh hưởng rõ nét lên thị trường trong phiên hôm nay khi độ rộng sàn HoSE cuối phiên chỉ có 138 mã tăng và 205 mã giảm. Sau 2 phiên tăng khá tốt vừa qua, nếu nhà đầu tư tham gia bắt đáy trong phiên ngày 9/3 sẽ có lợi nhuận khá ấn tượng.

Trong bối cảnh nhịp điều chỉnh chưa rõ đã kết thúc hay chưa, tâm lý bảo toàn lợi nhuận rất dễ thúc đẩy hành động hiện thực hóa lợi nhuận. VN-Index kết phiên giảm 1,08% tương đương để mất 18,73 điểm. Đây là mức giảm không mạnh nếu xét từ biên độ tăng hơn 3% hôm qua.

Tuy nhiên cổ phiếu điều chỉnh khá nhiều, thống kê toàn sàn HoSE có hơn 130 cổ phiếu giảm từ 1% trở lên so với tham chiếu. Diễn biến giảm giá và giảm điểm kéo dài toàn thời gian giao dịch, phản ánh sức ép từ bên bán đã kiềm chế hoàn toàn.

Đặc biệt nhóm cổ phiếu blue-chips đã không làm tốt nhiệm vụ nâng đỡ điểm số, khi cũng có tới hơn một nửa rổ VN30 giảm quá 2% giá trị. Những mã vốn hóa rất lớn cũng giảm mạnh là BID giảm 2,28%, CTG giảm 2,28%, GAS giảm 4,17%, TCB giảm 3,54%, MBB giảm 2,05%, HPG giảm 2,19%, VPB giảm 2,65%.

Trái lại, các cổ phiếu còn xanh trong nhóm blue-chips hầu hết có vốn hóa kém hơn như DGC, VPL, SHB, VRE, GVR, MSN. Nhóm cổ phiếu dầu khí đã xuất hiện tín hiệu phục hồi nhờ giá dầu quay đầu tăng trở lại. Trong phiên hôm nay có lúc giá dầu Brent đã vượt qua mốc 100 USD/thùng. Tuy nhiên sức mạnh của nhóm dầu khí không đồng đều: GAS giảm 4,17%, PLX giảm 5,8%, PVS giảm 3,33%, PVD tăng yếu 0,12% nhưng BSR tăng 4,56%, PVC tăng 5,49%, OIL tăng 1,45%.

Nhóm phân bón, hóa chất tăng đều hơn với DCM tăng 4,26%, DPM kịch trần, LAS tăng 7,98%, BFC tăng 3,35%, DGC tăng 4,12%... Khả năng phân hóa về tổng thể là không rõ ràng, xu hướng giảm vẫn áp đảo. Tuy vậy áp lực bán không quá đột biến khi thanh khoản chung trên cả 3 sàn giảm 8% so với hôm qua.

Nhà đầu tư nước ngoài đảo chiều bán ròng 300.2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 169.9 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Bán lẻ, Hóa chất. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: MWG, VNM, VCI, DPM, DGC, VCG, EIB, MSN, DCM, HDB.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Dầu khí. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FPT, VHM, BSR, PLX, HPG, VIC, STB, TCX, BID.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 352.4 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 698.4 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 10/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: FPT, STB, VCG, CTG, MSN, BSR, PLX, VPB, TCB, VIC.

Phía bán ròng khớp lệnh họ bán ròng 8/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Hóa chất, Bất động sản. Top bán ròng có: SHB, DCM, MWG, DXG, VNM, DPM, VIX, MBB, VHM.

Tự doanh bán ròng 302.1 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 285.4 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tự doanh mua ròng 5/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Tài nguyên Cơ bản, Xây dựng và Vật liệu. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm VCB, HPG, VGC, VIX, GEX, HHV, OCB, DGW, PNJ, EVF.

Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm MSN, STB, MBB, FPT, TCB, CTG, VNM, FUEVFVND, MWG, VIC.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 157.0 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 243.2 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 7/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Xây dựng và Vật liệu Top bán ròng có MWG, VCG, CTG, MSN, VCI, EIB, VCB, FPT, EVF, STB. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng có VHM, SHB, MBB, SSI, FRT, VIC, VJC, DXG, DCM, VPI.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 2.951,8 tỷ đồng, giảm -18,3% so với phiên liền trước và đóng góp 9,9% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay tiếp tục có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu VIC với 4 triệu cổ phiếu tương đương 580 tỷ đồng được Cá nhân trong nước bán thỏa thuận cho tổ chức trong nước.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Hóa chất, Xây dựng, Công nghệ thông tin, Điện, Khai khoáng, trong khi giảm ở Bất động sản, Ngân hàng, Chứng khoán, Thép, Bán lẻ, Thực phẩm, Dầu khí, Kho bãi.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và đi ngang ở nhóm vốn hóa nhỏ VNSML.