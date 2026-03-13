Các tổng thống Mỹ sử dụng Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược như thế nào trong thời chiến?

Theo hãng tin Reuters, Mỹ dự kiến xuất kho 172 triệu thùng dầu
từ SPR. Lượng dầu này chiếm hơn 40% tổng quy mô
của đợt xả dự trữ mà Mỹ phối hợp với các nước đồng minh nhằm hạ nhiệt giá dầu
đang tăng mạnh sau khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran làm gián đoạn nguồn
cung.
Thông báo đưa ra muộn ngày thứ Tư (11/3) cho thấy việc Mỹ xuất
dầu từ SPR là một phần trong đợt xả tổng cộng 400 triệu thùng dầu do các nước
thành viên Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) phối hợp thực hiện. Bộ Năng lượng Mỹ
cho biết quá trình xuất dầu từ SPR sẽ bắt đầu vào tuần tới và kéo dài khoảng 4
tháng.
Hiện SPR của Mỹ có khoảng 415 triệu thùng dầu, phần lớn là dầu
chua - tức loại dầu có hàm lượng lưu huỳnh cao - phù hợp với nhiều nhà máy lọc
dầu tại nước này. Lượng dầu này được lưu trữ trong các hang muối ngầm dọc bờ biển
bang Texas và Louisiana, với tổng sức chứa lên tới 714 triệu thùng.
Dưới đây là những lần các tổng thống Mỹ sử dụng SPR trong
các giai đoạn chiến tranh:
Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine
Vào tháng 3/2022, một tháng sau khi Nga phát động chiến dịch
quân sự tại Ukraine, cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ra lệnh xuất 180 triệu
thùng dầu trong 6 tháng - đợt xả lớn nhất từ trước tới nay từ Kho Dự trữ Dầu mỏ
Chiến lược của Mỹ.
Về sau, chính quyền ông Biden và rồi đến Tổng thống Mỹ
Donald Trump trong nhiệm kỳ thứ hai đã từng bước mua lại dầu để bổ sung kho dự trữ. Dù vậy, lượng dầu
được mua bù vẫn khá hạn chế, do Quốc hội Mỹ cần phân bổ thêm ngân sách cho việc
này.
Vụ tấn công nhằm vào Saudi Arabia
Vào năm 2019, lực lượng Houthi tại Yemen - nhóm vũ trang được
Iran hậu thuẫn - đã tấn công Saudi Arabia, khiến hơn một nửa sản lượng dầu thô
của quốc gia xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới bị gián đoạn.
Khi đó, trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, ông Trump tuyên bố chính quyền Mỹ sẵn sàng sử dụng SPR nếu cần. Tuy nhiên,
phương án này cuối cùng không được triển khai, do sản lượng dầu của Saudi
Arabia nhanh chóng phục hồi sau sự cố tại cơ sở sản xuất dầu Abqaiq và mỏ
Khurais.
Nội chiến Libya
Vào tháng 6/2011, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ra lệnh
xuất 30 triệu thùng dầu từ SPR nhằm bù đắp tình trạng gián đoạn nguồn cung trên
thị trường toàn cầu do nội chiến tại Libya gây ra. Đợt xả dầu này được phối hợp
với IEA, theo đó các quốc gia thành viên khác cũng tung thêm 30 triệu thùng ra
thị trường.
Chiến dịch Bão táp Sa mạc
Trong giai đoạn 1990-1991, sau khi Iraq đưa quân vào Kuwait,
cựu Tổng thống Mỹ George H.W. Bush đã cho xuất dầu từ SPR theo 2 đợt, với tổng
khối lượng khoảng 21 triệu thùng.
Vào tháng 10/1990, Mỹ thực hiện một đợt xả thử nghiệm 3,9
triệu thùng. Đến tháng 1/1991, sau khi máy bay chiến đấu của Mỹ và đồng minh bắt
đầu tấn công Baghdad cùng các mục tiêu quân sự khác tại Iraq trong khuôn khổ
Chiến dịch Bão táp Sa mạc, ông Bush tiếp tục ra lệnh xả thêm 34 triệu thùng dầu.
Tuy nhiên, trên thực tế chỉ khoảng một nửa số đó được đưa ra thị trường.