Trang chủ Thế giới

Các tổng thống Mỹ sử dụng Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược như thế nào trong thời chiến?

Đức Anh

13/03/2026, 07:19

Dưới đây là những lần các tổng thống Mỹ sử dụng Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) trong các giai đoạn chiến tranh...

Ảnh minh họa - Ảnh: Getty Images
Ảnh minh họa - Ảnh: Getty Images

Theo hãng tin Reuters, Mỹ dự kiến xuất kho 172 triệu thùng dầu từ SPR. Lượng dầu này chiếm hơn 40% tổng quy mô của đợt xả dự trữ mà Mỹ phối hợp với các nước đồng minh nhằm hạ nhiệt giá dầu đang tăng mạnh sau khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran làm gián đoạn nguồn cung.

Thông báo đưa ra muộn ngày thứ Tư (11/3) cho thấy việc Mỹ xuất dầu từ SPR là một phần trong đợt xả tổng cộng 400 triệu thùng dầu do các nước thành viên Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) phối hợp thực hiện. Bộ Năng lượng Mỹ cho biết quá trình xuất dầu từ SPR sẽ bắt đầu vào tuần tới và kéo dài khoảng 4 tháng.

Hiện SPR của Mỹ có khoảng 415 triệu thùng dầu, phần lớn là dầu chua - tức loại dầu có hàm lượng lưu huỳnh cao - phù hợp với nhiều nhà máy lọc dầu tại nước này. Lượng dầu này được lưu trữ trong các hang muối ngầm dọc bờ biển bang Texas và Louisiana, với tổng sức chứa lên tới 714 triệu thùng.

Dưới đây là những lần các tổng thống Mỹ sử dụng SPR trong các giai đoạn chiến tranh:

Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine

Vào tháng 3/2022, một tháng sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine, cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ra lệnh xuất 180 triệu thùng dầu trong 6 tháng - đợt xả lớn nhất từ trước tới nay từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược của Mỹ.

Về sau, chính quyền ông Biden và rồi đến Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nhiệm kỳ thứ hai đã từng bước mua lại dầu để bổ sung kho dự trữ. Dù vậy, lượng dầu được mua bù vẫn khá hạn chế, do Quốc hội Mỹ cần phân bổ thêm ngân sách cho việc này.

Vụ tấn công nhằm vào Saudi Arabia

Vào năm 2019, lực lượng Houthi tại Yemen - nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn - đã tấn công Saudi Arabia, khiến hơn một nửa sản lượng dầu thô của quốc gia xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới bị gián đoạn.

Khi đó, trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, ông Trump tuyên bố chính quyền Mỹ sẵn sàng sử dụng SPR nếu cần. Tuy nhiên, phương án này cuối cùng không được triển khai, do sản lượng dầu của Saudi Arabia nhanh chóng phục hồi sau sự cố tại cơ sở sản xuất dầu Abqaiq và mỏ Khurais.

Nội chiến Libya

Vào tháng 6/2011, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ra lệnh xuất 30 triệu thùng dầu từ SPR nhằm bù đắp tình trạng gián đoạn nguồn cung trên thị trường toàn cầu do nội chiến tại Libya gây ra. Đợt xả dầu này được phối hợp với IEA, theo đó các quốc gia thành viên khác cũng tung thêm 30 triệu thùng ra thị trường.

Chiến dịch Bão táp Sa mạc

Trong giai đoạn 1990-1991, sau khi Iraq đưa quân vào Kuwait, cựu Tổng thống Mỹ George H.W. Bush đã cho xuất dầu từ SPR theo 2 đợt, với tổng khối lượng khoảng 21 triệu thùng.

Vào tháng 10/1990, Mỹ thực hiện một đợt xả thử nghiệm 3,9 triệu thùng. Đến tháng 1/1991, sau khi máy bay chiến đấu của Mỹ và đồng minh bắt đầu tấn công Baghdad cùng các mục tiêu quân sự khác tại Iraq trong khuôn khổ Chiến dịch Bão táp Sa mạc, ông Bush tiếp tục ra lệnh xả thêm 34 triệu thùng dầu. Tuy nhiên, trên thực tế chỉ khoảng một nửa số đó được đưa ra thị trường.

Giá dầu lại lên gần 100 USD/thùng, dù Mỹ cùng các nước IEA xả 400 triệu thùng dầu dự trữ

08:38, 12/03/2026

Giá dầu lại lên gần 100 USD/thùng, dù Mỹ cùng các nước IEA xả 400 triệu thùng dầu dự trữ

Nguy cơ suy thoái kinh tế Mỹ tăng theo giá dầu

20:29, 11/03/2026

Nguy cơ suy thoái kinh tế Mỹ tăng theo giá dầu

Sản lượng dầu toàn cầu theo từng khu vực

14:02, 11/03/2026

Sản lượng dầu toàn cầu theo từng khu vực

Hàn Quốc thông qua dự luật đặc biệt để đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ

Hàn Quốc thông qua dự luật đặc biệt để đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ

Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự luật đặc biệt này ngay sau khi Washington có động thái thương mại mới nhất dưới hình thức điều tra theo Mục 301...

Ấn Độ nới lỏng hạn chế đối với đầu tư từ Trung Quốc

Ấn Độ nới lỏng hạn chế đối với đầu tư từ Trung Quốc

Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi mới đây nới lỏng một phần các hạn chế đối với vốn đầu tư từ Trung Quốc, trong bối cảnh nền kinh tế nước này đang chịu thêm sức ép cú sốc giá năng lượng do xung đột ở Trung Đông...

Thế giới khan hiếm kim loại đồng

Thế giới khan hiếm kim loại đồng

Thế giới đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng khan hiếm kim loại đồng, một trong những nguyên liệu quan trọng nhất cho sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu...

Giá xăng dầu tăng cao có thể khiến 4 hãng hàng không Mỹ tốn thêm 11 tỷ USD

Giá xăng dầu tăng cao có thể khiến 4 hãng hàng không Mỹ tốn thêm 11 tỷ USD

Bốn hãng hàng không lớn nhất của Mỹ, bao gồm American Airlines, United, Delta và Southwest, đang đối mặt với nguy cơ phải chi thêm 11 tỷ USD để mua nhiên liệu máy bay trong năm nay...

Châu Âu tính áp trần giá khí đốt để ứng phó với khủng hoảng năng lượng

Châu Âu tính áp trần giá khí đốt để ứng phó với khủng hoảng năng lượng

Các chính trị gia trên khắp châu Âu đã kêu gọi áp trần giá khí đốt sau những biến động giá năng lượng gần đây do cuộc chiến Mỹ-Israel với Iran gây ra...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

eMagazine

Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

Video

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

10 thị trường nhập khẩu dầu lớn nhất của Trung Quốc

Thế giới

10 thị trường nhập khẩu dầu lớn nhất của Trung Quốc

1

Giá xăng dầu tăng giảm trái chiều, tiếp tục chi sử dụng Quỹ Bình ổn

Thị trường

2

Mỹ áp thuế chống bán phá giá sơ bộ lên tới 130,77% với thép cốt bê tông Việt Nam

Thị trường

3

Cần xác định rõ trường hợp miễn truy thu thuế khi bỏ thuế khoán

Tài chính

4

Thế giới khan hiếm kim loại đồng

Thế giới

5

Giá xăng dầu tăng cao có thể khiến 4 hãng hàng không Mỹ tốn thêm 11 tỷ USD

Thế giới

