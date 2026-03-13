Thứ Sáu, 13/03/2026

Trang chủ Thế giới

Hàn Quốc thông qua dự luật đặc biệt để đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ

Điệp Vũ

13/03/2026, 07:20

Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự luật đặc biệt này ngay sau khi Washington có động thái thương mại mới nhất dưới hình thức điều tra theo Mục 301...

Cảng Busan của Hàn Quốc - Ảnh: Bloomberg.
Cảng Busan của Hàn Quốc - Ảnh: Bloomberg.

Quốc hội Hàn Quốc vừa thông qua một dự luật đặc biệt nhằm thành lập một tập đoàn đầu tư nhà nước để quản lý số vốn đầu tư 350 tỷ USD mà nước này sẽ rót vào Mỹ.

Theo tin từ hãng thông tấn Yonhap, tập đoàn mới này sẽ chuyên trách thực hiện gói đầu tư và được cấp vốn hoàn toàn bởi chính phủ Hàn Quốc. Việc thông qua dự luật này đồng nghĩa với việc Seoul sẽ có khung pháp lý cần thiết để thực hiện cam kết đầu tư đã được đưa ra với Washington nhằm đổi lấy mức thuế quan ưu đãi hơn.

Khoản đầu tư này bao gồm 150 tỷ USD dành cho ngành đóng tàu và 200 tỷ USD cho các dự án trong các lĩnh vực chiến lược khác, với mức trần giải ngân là 20 tỷ USD mỗi năm.

Động thái phê chuẩn dự luật đầu tư đặc biệt của Hàn Quốc diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 1 năm nay cảnh báo sẽ tăng thuế quan đối với nền kinh tế lớn thứ tư châu Á lên 25%, từ mức 15% đã được thỏa thuận trong thỏa thuận thương mại song phương đạt được vào tháng 7/2025.

Trong một bài đăng trên Truth Social, ông Trump từng chỉ trích Quốc hội Hàn Quốc chậm trễ trong việc thực hiện thỏa thuận với Mỹ.

Tháng trước, Tòa án Tối cao Mỹ đã bác bỏ một phần lớn các biện pháp thuế quan trên diện rộng của ông Trump, bao gồm thuế quan đối ứng. Sau đó, ông Trump đã áp thuế quan toàn cầu mới ở mức 10% theo Mục 122.

“Mặc dù phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ làm gia tăng sự bất định đối với hoạt động xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ, nhưng các điều kiện xuất khẩu tổng thể được đảm bảo thông qua thỏa thuận thuế quan giữa Hàn Quốc và Mỹ sẽ được giữ nguyên phần lớn” - Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Hàn Quốc Kim Jung-kwan cho biết.

Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự luật đặc biệt này ngay sau khi Washington có động thái thương mại mới nhất dưới hình thức điều tra theo Mục 301 đối với 16 đối tác thương mại, bao gồm cả Hàn Quốc. Việc điều tra này có thể mở đường cho Tổng thống Trump thay thế các biện pháp thuế quan đã bị bác bỏ bằng các mức thuế quan mới.

Mục 301 cho phép Mỹ áp thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ các nền kinh tế bị phát hiện có hành vi thương mại không công bằng với Mỹ.

Từ khóa:

Hàn Quốc Mỹ thế giới thuế quan

Chủ đề:

Chính sách thuế mới của Mỹ

