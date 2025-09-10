Thứ Tư, 10/09/2025

Trang chủ Chứng khoán

Nhà đầu tư cá nhân mở tài khoản chứng khoán kỷ lục trong một năm

Thu Minh

10/09/2025, 13:53

Trong tháng 8 vừa qua nhà đầu tư trong nước mở mới 257.359 tài khoản chứng khoán trong đó chủ yếu là nhà đầu tư cá nhân mở mới 257.195 tài khoản. Đây là con số cao kỷ lục trong vòng một năm qua.

VnEconomy

Số liệu mới nhất từ Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cho thấy, trong tháng 8 vừa qua nhà đầu tư trong nước mở mới 257.359 tài khoản chứng khoán trong đó chủ yếu là nhà đầu tư cá nhân mở mới 257.195 tài khoản. Đây là con số cao kỷ lục trong vòng một năm qua.

Tính đến thời điểm cuối tháng 8, nhà đầu tư trong nước sở hữu 10,7 triệu tài khoản chứng khoán trong đó nhà đầu tư cá nhân chiếm 10,68 triệu tài khoản còn lại là nhà đầu tư tổ chức. Số tài khoản chứng khoán tương đương với khoảng 10,4% dân số, hoàn thành mục tiêu trước thời hạn 2025 và đang hướng đến 11 triệu tài khoản vào năm 2030.

Nhà đầu tư cá nhân mở mới ồ ạt tài khoản chứng khoán trong bối cảnh VN-Index lập kỷ lục lịch sử trong tháng 8 vừa qua.

VN-Index đóng cửa tháng 8/2025 tại 1.682,21 điểm, tăng 179,7 điểm tương đương tăng 12% so với cuối tháng 7, với thanh khoản đột biến khi giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 46.596 tỷ đồng, tăng 42%.

Như vậy, đây là mức tăng điểm mạnh nhất theo tháng của VN-Index kể từ tháng 6/2020. Lũy kế từ đầu năm 2025, VN-Index đã tăng 32,8%, vượt xa mức tăng của cả năm 2024 tăng 12,11% và 2023 tăng 12,2%.

Tổng giá trị giao dịch bình quân phiên trên 3 sàn đạt 55.106 tỷ đồng trong tháng 8/2025. Tính riêng khớp lệnh, giá trị giao dịch bình quân phiên ở mức 51.606 tỷ đồng, tăng 41% so với tháng trước và tăng 111% so với trung bình 5 tháng trước đó.

Trong đó, nhà đầu tư cá nhân mua ròng 20672.1 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng 13238.4 tỷ đồng qua khớp lệnh. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 12/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: FPT, VPB, HPG, SSI, VHM, MBB, SHB, PDR, VIC, VCB.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 6/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Thực phẩm và đồ uống. Top bán ròng có: GEX, MSN, GMD, LPB, VSC, GEE, ACB, HCM, MSB.

Hoạt động mua vào của nhà đầu tư cá nhân có thể gắn liền với xu hướng gia tăng dư nợ cho vay ký quỹ. Trong 6 tháng đầu năm 2025, tổng dư nợ ký quỹ ròng, dư nợ cho vay ký quỹ trừ tiền gửi của nhà đầu tư, tăng hơn 18 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 40% tổng giá trị bán ròng của khối ngoại.

Đáng chú ý, số dư tiền mặt trong tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư tăng mạnh, đạt 110 nghìn tỷ đồng vào cuối tháng 6, tăng 50% so với đầu năm và 15% svck năm trước, phản ánh dòng tiền mới từ nhà đầu tư cá nhân đang chảy mạnh vào thị trường. 

tài khoản chứng khoán

