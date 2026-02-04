Nhà đầu tư Cá nhân mua ròng ồ ạt 1.700 tỷ

Nhà đầu tư cá nhân hôm nay mua ròng 1727.5 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 1397.9 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch hôm nay VN-Index ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong khu vực châu Á khi đánh mất mốc tâm lý 1.800 điểm, lao dốc gần 22 điểm và lùi sâu về vùng 1.791. Diễn biến này tiếp tục cho thấy áp lực điều chỉnh đặc biệt tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn – những trụ đỡ từng nâng đỡ chỉ số trong suốt giai đoạn trước đó.

Điểm đáng chú ý là trong khi các cổ phiếu đầu tàu bị xả mạnh, dòng tiền lại có dấu hiệu xoay trục rõ rệt sang nhóm vốn hóa vừa và nhỏ – những cái tên bị “bỏ quên” trong nhiều tuần.

Tâm điểm tiêu cực tiếp tục nằm ở nhóm bất động sản. VIC tiếp tục lau sàn, trong khi VHM giảm sâu 6,17%, kéo theo hàng loạt cổ phiếu bất động sản quy mô lớn khác như BCM, VRE, KBC, SIP, NVL đồng loạt lao dốc. Đây là nhóm chịu áp lực chốt lời mạnh nhất khi vừa trải qua giai đoạn tăng nhanh và đóng vai trò lớn trong việc đưa chỉ số lên các vùng cao.

Trái ngược hoàn toàn, dòng tiền đầu cơ và bắt đáy lại tìm đến nhóm bất động sản vốn hóa nhỏ và trung bình như DXG, VPI, PDR – cho thấy kỳ vọng ngắn hạn đang được dịch chuyển sang những cổ phiếu có mức chiết khấu sâu hơn.

Kịch bản tương tự cũng diễn ra ở nhóm ngân hàng. Các cổ phiếu đầu ngành như VCB, BID, TCB, CTG tiếp tục bị bán ra, cho thấy xu hướng rút vốn khỏi các mã trụ vẫn chưa dừng lại. Trong khi đó, nhóm ngân hàng và tài chính quy mô nhỏ hơn, bao gồm cả bảo hiểm và chứng khoán, lại trở thành điểm nóng của dòng tiền, với các mã như LPB, STB, BCH, VCI, VPX nổi sóng khá rõ.

Ở nhóm phi tài chính, cổ phiếu thép tạo điểm nhấn tích cực khi HPG bật tăng mạnh 5,79% nhờ thông tin hỗ trợ, phần nào giúp cân bằng lại tâm lý thị trường. Một số cổ phiếu riêng lẻ khác cũng ghi nhận diễn biến tích cực như FOX tăng 4,06%, cùng MCH, MVN, POW.

Tuy nhiên, nhìn tổng thể, nhóm cổ phiếu vốn nhà nước vẫn chịu áp lực điều chỉnh đồng pha với thị trường chung, tiêu biểu là GAS, FPT, VGI, GVR, ACV.

Thanh khoản toàn thị trường đạt gần 37.000 tỷ đồng, phản ánh hoạt động giao dịch vẫn ở mức cao trong bối cảnh biến động mạnh. Khối ngoại tiếp tục đóng vai trò tiêu cực khi bán ròng gần 1.000 tỷ đồng, tập trung xả ròng 964.4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1007.2 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Tài nguyên Cơ bản, Thực phẩm và đồ uống. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HPG, STB, MBB, DBC, FRT, VNM, PVD, CTG, BSR, SZC.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FPT, VIC, VHM, ACB, VPB, VRE, MWG, GVR, VJC.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 11/18 ngành, chủ yếu là ngành Bất động sản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VIC, FPT, VIX, VHM, BID, KBC, SHB, GVR, GAS, PNJ.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 7/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Tài nguyên Cơ bản, Dầu khí. Top bán ròng có: HPG, MBB, FRT, STB, BVH, PC1, GEX, PLX, VIB.

Tự doanh mua ròng 150.2 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 328.0 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 9/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Bất động sản. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm FPT, VHM, STB, DGC, DCM, VIC, CTG, VPB, VRE, LPB. Top bán ròng là nhóm Hàng cá nhân & Gia dụng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm EIB, TCB, PNJ, GMD, PVD, KBC, PC1, E1VFVN30, HPG, VCI.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 913.3 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 718.7 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 11/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Tài nguyên Cơ bản Top bán ròng có HPG, STB, CTG, DBC, VIX, BAF, VNM, GAS, KBC, SZC. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng có FPT, VIC, VHM, ACB, VPB, VJC, GEX, MWG, VRE, BCM.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 2.867,6 tỷ đồng, tăng +15,4% so với phiên liền trước và đóng góp 7,8% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu FPT, với hơn 1,5 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 171,6 tỷ đồng được sang tay giữa các Tổ chức trong nước và hơn 2,2 triệu đơn vị cổ phiếu (trị giá 244,2 tỷ đồng) được Tổ chức trong nước bán thỏa thuận cho nhà đầu tư cá nhân.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Chứng khoán, Xây dựng, Thép, Nuôi trồng nông & hải sản, Phần mềm, Sản xuất & phân phối điện, trong khi giảm ở Ngân hàng, Bán lẻ, Thiết bị điện, Dầu khí, Kho bãi, Nhựa, cao su & sợi, Hàng cá nhân.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID.