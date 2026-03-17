Blog chứng khoán: Hướng tới kỳ vọng mới

Mặc dù về cuối phiên có chút áp lực chốt lời vùng giá cao kiềm chế đà đi lên của giá cổ phiếu nhưng tổng thể thị trường hôm nay vẫn khá tích cực. Tâm lý ổn định trước các biến động bên ngoài và thị trường dao động tích lũy chờ một cú hích mới.

Điểm nhấn hôm nay là đợt bán ra ở nhóm blue-chips trong phiên chiều, rất nhiều cổ phiếu bị ép giá xuống. Gần một nửa rổ VN30 (13 mã) đã lùi giá từ 2% trở lên so với mức High. Trong đó DGC bị xả đột biến mạnh xuống tận giá sàn. Dù vậy trường hợp của DGC hay DPM, DCM, BSR cũng chỉ là các giao dịch cụ thể. Với độ rộng tổng thể còn tốt, khá nhiều cổ phiếu vẫn giữ được mức tăng mạnh (23% số mã vẫn tăng hơn 1% lúc đóng cửa) cho thấy khả năng đẩy giá lên thêm bị hạn chế nhưng khả năng đỡ vùng thấp hơn vẫn ổn định.

Thanh khoản khớp lệnh hai sàn phiên này duy trì mức thấp 22,2k tỷ chưa kể thỏa thuận. Một mặt mức giao dịch đuối này cho thấy sức ép giá đỏ không lớn (tương quan tỷ lệ tăng/giảm 3 phiên gần đây đều cân bằng) nhưng mặt khác thể hiện sự thiếu vắng dòng tiền thực sự hưng phấn. Nhìn lại nhịp nảy kỹ thuật từ hôm 10/3 đến nay thì chỉ phiên ngày 11/3 là hưng phấn cao, còn lại thanh khoản giảm xuống, dao động hẹp đi, quán tính chậm lại. Diễn biến này phù hợp hơn với giai đoạn dao động tích lũy trong biên độ hơn là một nhịp tạo đáy chữ V.

Thực tế thị trường vẫn đang trong bối cảnh chưa có gì chắc chắn. Giá dầu vẫn neo rất cao, xung đột vẫn căng thẳng và chưa có tín hiệu nào sẽ tiến tới hạ nhiệt. Tâm lý thị trường bình ổn đã là kết quả tốt nhất, đừng mong thị trường mạnh ngay và khởi động xu hướng tăng mới. Kịch bản khả dĩ nhất lúc này là bối cảnh không có thêm cú sốc nào mới (mặt bằng giá dầu quanh 100 USD/thùng cũng không phải quá sức chịu đựng) và thị trường cân bằng cung cầu tạm thời. Yếu tố đáng ngại nhất là giải chấp đã không thấy xuất hiện (3 phiên lùi lại vừa qua thanh khoản không cao). Thị trường hình thành một vùng đáy quanh thời gian này cũng là một tín hiệu tốt.

Hôm nay nhóm chứng khoán có tín hiệu tăng mạnh – dù về cuối cũng có hạ nhiệt một chút. Động lực đến từ câu chuyện được làm nóng trở lại về sàn giao dịch tài sản số. Ngoài ra tháng 3 cũng đã đi hết một nửa, sắp tới là thời điểm đánh giá giữa kỳ về nâng hạng thị trường. Đến lúc này các thông tin công khai đã gần như chắc chắn thị trường Việt Nam được nâng hạng. Trong bối cảnh thị trường cần một “luồng gió mát” trong sự ngột ngạt gần đây thì đó là điều tốt. Với mức thanh khoản dự kiến sẽ tăng mạnh khi có dòng tiền mới vào, công ty chứng khoán sẽ là đối tượng trung tâm. Ngoài ra danh mục cổ phiếu dự kiến được đưa vào các chỉ số của FTSE cũng sẽ hình thành kỳ vọng nâng đỡ, chưa kể nhiều mã đã điều chỉnh khá nhiều.

Nhìn chung thị trường chưa nhìn thấy “cửa” bùng nổ nhưng cũng không còn sức ép nào đủ sốc để giảm sâu thêm – trừ phi có đột biến bên ngoài. Sự chắc chắn chưa có nên dòng tiền sẽ hạn chế và bên bán sau khi giải tỏa hết áp lực kỹ thuật thì cũng không mấy người muốn tháo chạy chủ động. Khả năng cao thị trường sẽ đi vào giai đoạn dao động hẹp dần với thanh khoản thấp và xuất hiện các điểm nóng đơn lẻ.

Thị trường phái sinh hôm nay dao động khá mạnh theo VN30 nhưng cũng không dễ ăn. Nhịp tăng đầu tiên gấp gáp và chỉ số vọt lên 1901.xx ngay 30 phút đầu tiên. Đây là ngưỡng tăng tối đa dự kiến và hầu hết các trụ kéo đều đạt đỉnh thời điểm này. Diễn biến lùi xuống sau đó tạo setup Short chuẩn nhờ chút lợi thế về basis và với mức cắt lỗ theo VN30 trong trường hợp chỉ số này quay lại vượt 1901.xx. Tuy nhiên cả thời gian dài còn lại buổi sáng VN30 dao động đi ngang, basis lại mở rộng nên hầu như không hiệu quả.

Đến chiều các trụ suy yếu ngay khi mở cửa trở lại, nhưng dưới 1891.xx là vùng khá hẹp tới 1885. Do đó để Short thì phải chờ VN30 thủng hẳn 1885.xx để đi vào vùng mở biên độ tới 1870.xx với mức đặt cắt lỗ trên 1885.xx. Mặc dù nhịp giảm mạnh nhất của VN30 không tới 1870.xx nhưng cũng đạt 1868.

Với khả năng cân bằng cung cầu và dao động nhỏ lại những ngày tới, cơ hội trading phái sinh có thể sẽ thu hẹp. Tuy nhiên cổ phiếu có thể canh mua được.

VN30 chốt hôm nay tại 1873.65. Cản gần nhất ngày mai là 1887; 1891; 1905; 1921; 1934; 1948. Hỗ trợ 1872; 1858; 1848; 1834; 1815.

