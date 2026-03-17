Blog chứng khoán: Hướng tới kỳ vọng mới

Mặc dù về cuối phiên có chút áp lực chốt lời vùng giá cao kiềm chế đà đi lên của giá cổ phiếu nhưng tổng thể thị trường hôm nay vẫn khá tích cực. Tâm lý ổn định trước các biến động bên ngoài và thị trường dao động tích lũy chờ một cú hích mới.
Điểm nhấn hôm nay là đợt bán ra ở nhóm blue-chips trong phiên
chiều, rất nhiều cổ phiếu bị ép giá xuống. Gần một nửa rổ VN30 (13 mã) đã lùi
giá từ 2% trở lên so với mức High. Trong đó DGC bị xả đột biến mạnh xuống tận
giá sàn. Dù vậy trường hợp của DGC hay DPM, DCM, BSR cũng chỉ là các giao dịch
cụ thể. Với độ rộng tổng thể còn tốt, khá nhiều cổ phiếu vẫn giữ được mức tăng
mạnh (23% số mã vẫn tăng hơn 1% lúc đóng cửa) cho thấy khả năng đẩy giá lên thêm
bị hạn chế nhưng khả năng đỡ vùng thấp hơn vẫn ổn định.
Thanh khoản khớp lệnh hai sàn phiên này duy trì mức thấp
22,2k tỷ chưa kể thỏa thuận. Một mặt mức giao dịch đuối này cho thấy sức ép giá
đỏ không lớn (tương quan tỷ lệ tăng/giảm 3 phiên gần đây đều cân bằng) nhưng mặt
khác thể hiện sự thiếu vắng dòng tiền thực sự hưng phấn. Nhìn lại nhịp nảy kỹ
thuật từ hôm 10/3 đến nay thì chỉ phiên ngày 11/3 là hưng phấn cao, còn lại
thanh khoản giảm xuống, dao động hẹp đi, quán tính chậm lại. Diễn biến này phù
hợp hơn với giai đoạn dao động tích lũy trong biên độ hơn là một nhịp tạo đáy
chữ V.
Thực tế thị trường vẫn đang trong bối cảnh chưa có gì chắc
chắn. Giá dầu vẫn neo rất cao, xung đột vẫn căng thẳng và chưa có tín hiệu nào
sẽ tiến tới hạ nhiệt. Tâm lý thị trường bình ổn đã là kết quả tốt nhất, đừng
mong thị trường mạnh ngay và khởi động xu hướng tăng mới. Kịch bản khả dĩ nhất
lúc này là bối cảnh không có thêm cú sốc nào mới (mặt bằng giá dầu quanh 100 USD/thùng
cũng không phải quá sức chịu đựng) và thị trường cân bằng cung cầu tạm thời. Yếu
tố đáng ngại nhất là giải chấp đã không thấy xuất hiện (3 phiên lùi lại vừa qua
thanh khoản không cao). Thị trường hình thành một vùng đáy quanh thời gian này cũng
là một tín hiệu tốt.
Hôm nay nhóm chứng khoán có tín hiệu tăng mạnh – dù về cuối
cũng có hạ nhiệt một chút. Động lực đến từ câu chuyện được làm nóng trở lại về
sàn giao dịch tài sản số. Ngoài ra tháng 3 cũng đã đi hết một nửa, sắp tới là
thời điểm đánh giá giữa kỳ về nâng hạng thị trường. Đến lúc này các thông tin công
khai đã gần như chắc chắn thị trường Việt Nam được nâng hạng. Trong bối cảnh thị
trường cần một “luồng gió mát” trong sự ngột ngạt gần đây thì đó là điều tốt. Với
mức thanh khoản dự kiến sẽ tăng mạnh khi có dòng tiền mới vào, công ty chứng
khoán sẽ là đối tượng trung tâm. Ngoài ra danh mục cổ phiếu dự kiến được đưa vào
các chỉ số của FTSE cũng sẽ hình thành kỳ vọng nâng đỡ, chưa kể nhiều mã đã điều
chỉnh khá nhiều.
Nhìn chung thị trường chưa nhìn thấy “cửa” bùng nổ nhưng cũng
không còn sức ép nào đủ sốc để giảm sâu thêm – trừ phi có đột biến bên ngoài. Sự
chắc chắn chưa có nên dòng tiền sẽ hạn chế và bên bán sau khi giải tỏa hết áp lực
kỹ thuật thì cũng không mấy người muốn tháo chạy chủ động. Khả năng cao thị trường
sẽ đi vào giai đoạn dao động hẹp dần với thanh khoản thấp và xuất hiện các điểm
nóng đơn lẻ.
Thị trường phái sinh hôm nay dao động khá mạnh theo VN30
nhưng cũng không dễ ăn. Nhịp tăng đầu tiên gấp gáp và chỉ số vọt lên 1901.xx
ngay 30 phút đầu tiên. Đây là ngưỡng tăng tối đa dự kiến và hầu hết các trụ kéo
đều đạt đỉnh thời điểm này. Diễn biến lùi xuống sau đó tạo setup Short chuẩn nhờ
chút lợi thế về basis và với mức cắt lỗ theo VN30 trong trường hợp chỉ số này
quay lại vượt 1901.xx. Tuy nhiên cả thời gian dài còn lại buổi sáng VN30 dao động
đi ngang, basis lại mở rộng nên hầu như không hiệu quả.
Đến chiều các trụ suy yếu ngay khi mở cửa trở lại, nhưng dưới
1891.xx là vùng khá hẹp tới 1885. Do đó để Short thì phải chờ VN30 thủng hẳn
1885.xx để đi vào vùng mở biên độ tới 1870.xx với mức đặt cắt lỗ trên 1885.xx.
Mặc dù nhịp giảm mạnh nhất của VN30 không tới 1870.xx nhưng cũng đạt 1868.
Với khả năng cân bằng cung cầu và dao động nhỏ lại những ngày
tới, cơ hội trading phái sinh có thể sẽ thu hẹp. Tuy nhiên cổ phiếu có thể canh
mua được.
VN30 chốt hôm nay tại 1873.65. Cản gần nhất ngày mai là
1887; 1891; 1905; 1921; 1934; 1948. Hỗ trợ 1872; 1858; 1848; 1834; 1815.
“Blog chứng khoán” mang tính chất cá
nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của
cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác
giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên
quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
Blog chứng khoán: Lòng tham nổi lên, thị trường phân hóa
Dòng tiền mua đẩy giá cao có tín hiệu chững lại trong phiên chiều nay, khiến đà tăng buổi sáng bị thổi bay. Dù VN-Index đóng cửa vẫn trên tham chiếu 1,01% nhưng so với mức tăng cao nhất tới 2,31% thì rõ ràng là thất bại.
Khởi tố vụ án xảy ra tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang
Đào Hữu Huyền, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hóa chất Đức Giang kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Lào Cai bị khởi tố cùng 13 bị can...
Cổ phiếu chứng khoán tăng bùng nổ
Dù thanh khoản sáng nay không mạnh nhưng tâm lý thị trường rất tích cực. Lực cầu chủ động dâng cao và đẩy giá lên liên tục, tập trung vào nhóm cổ phiếu tài chính, trong đó có chứng khoán. VN-Index chốt phiên tăng 1,92% với số mã xanh nhiều gấp 2,8 lần số đỏ.
Triển vọng tín nhiệm nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng từ xung đột tại Iran?
Xung đột vũ trang giữa Mỹ, Israel và Iran tác động tiêu cực đến triển vọng tín nhiệm của các doanh nghiệp dầu khí hạ nguồn, các ngành tiêu thụ nhiều nhiên liệu và năng lượng, nhóm ngành xuất khẩu và các công ty có tỷ lệ nợ vay cao.
Dự báo lợi nhuận quý 1/2026 của nhóm xây dựng tăng mạnh
Lợi nhuận ròng quý 1/2026 dự báo tăng trưởng mạnh mẽ nhất đến từ CTD và CII với mức tăng 111% và 233% so với cùng kỳ, trong khi VCG và HHV có thể đạt mức tăng 21%/13% so với cùng kỳ.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: