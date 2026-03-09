Nhà đầu tư cần tiếp tục chuẩn bị cho rủi ro tỷ giá và lạm phát nhập khẩu

Nhà đầu tư cần chuẩn bị cho các rủi ro tỷ giá và lạm phát ngắn hạn trước khi dòng tiền “bắt đáy” quay trở lại thị trường.

Thị trường chứng khoán toàn cầu chao đảo trong tuần đầu xung đột tại Iran khiến các nhà đầu tư trên toàn thế giới phải đối mặt với những thách thức lớn. Các thị trường chứng khoán chủ chốt ở Châu Á có mức giảm mạnh nhất, trong đó thị trường chứng khoán Hàn Quốc giảm mạnh chưa từng thấy. Chỉ số Kospi của chứng khoán Hàn Quốc giảm gần -20% chỉ trong 2 phiên, dù sau đó hồi phục nhưng cả tuần vừa qua vẫn giảm hơn -10%.

Ở thị trường chứng khoán Mỹ, S&P 500 giảm 2%, Dow Jones giảm 3% và Nasdaq mất 1,2% số điểm. Một số quan chức Fed tiếp tục thận trọng về việc hạ lãi suất trong bối cảnh lạm phát vẫn ở mức cao và giá dầu tăng mạnh do chiến sự ở Trung Đông.

Bên cạnh đó, theo báo cáo công bố ngày 6/3 của Bộ Lao động Mỹ, thị trường lao động bất ngờ suy yếu trong tháng 2 khi số việc làm phi nông nghiệp giảm 92.000, trái với dự báo tăng 50.000, còn tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,4%. Đây là lần thứ ba trong 5 tháng số việc làm sụt giảm. Sau báo cáo trên, thị trường tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất vào tháng 7 tới.

Đối với thị trường trong nước, chỉ số Vn-Index vừa có tuần giảm mạnh nhất kể từ cú sốc thuế quan hồi tháng 4/2025, xóa sạch mức tăng 2 tuần trước đó. Chốt tuần, VN-Index dừng ở 1.767,84 điểm, giảm -112,5 điểm (-5,98%) dưới sức ép của một số cổ phiếu lớn như: VIC (-25,4 điểm), VHM (-11,4 điểm), TCB (-7,4 điểm), BID (-6,5 điểm), …. Cả tuần, chỉ số VN30 giảm -7,6% trong khi Midcap và Smallcap cũng giảm lần lượt -4,3% và -3,3%.

Nhận định về xu hướng thị trường tuần này, Chứng khoán MBS cho rằng xung đột tại Trung Đông đang là nhân tố chính chi phối diễn biến thị trường chứng khoán trên thế giới, hệ quả của biến cố này đang làm gián đoạn nghiêm trọng đến nguồn cung năng lượng, đẩy chi phí logistics tăng cao, bào mòn biên lợi nhuận của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Trước cú sốc trên thị trường năng lượng và chuỗi cung ứng quốc tế, rủi ro lạm phát gia tăng, đặt nền kinh tế có độ mở lớn như Việt Nam trước nhiều rủi ro. Trước khi xảy ra xung đột tại Trung Đông, thị trường chứng khoán trong nước vẫn chống chịu khá tốt trước áp lực lãi suất huy động nhích tăng, VN-Index tiệm cận vùng 1.900 điểm.

Do vậy, ở thời điểm này, ngoài tác động từ áp lực lãi suất, thị trường còn đối mặt với rủi ro về lạm phát, rủi ro xuất khẩu, biến động tài chính và đứt gãy chuỗi cung ứng. Từ đầu năm 2026, lạm phát tại Việt Nam được đánh giá ở mức thấp và ổn định, với CPI 2 tháng đầu năm chỉ khoảng 2,94% so với cùng kỳ, khiến ít người dự báo về nguy cơ tăng vọt – phần lớn các phân tích tập trung vào phục hồi tăng trưởng kinh tế và nguy cơ lãi suất huy động nhích tăng.

Tuy nhiên, xung đột tại Trung Đông đã thay đổi cục diện một cách đột ngột, đẩy giá dầu thế giới tăng khoảng 30%/tuần và 58% kể từ đầu năm, tạo ra cú sốc nguồn cung năng lượng và logistics toàn cầu. Điều này trực tiếp ảnh hưởng đến Việt Nam – một nền kinh tế nhập khẩu ròng năng lượng – bằng cách đẩy chi phí sản xuất và vận chuyển lên cao, dẫn đến rủi ro lạm phát nhập khẩu.

Nhịp điều chỉnh hơn 100 điểm của thị trường trong tuần vừa qua đang và sẽ đang chiết khấu các động tới nền kinh tế. Nhà đầu tư cần chuẩn bị cho các rủi ro tỷ giá và lạm phát ngắn hạn trước khi dòng tiền “bắt đáy” quay trở lại thị trường.

Tuy vậy, trong “nguy” vẫn có “cơ”, bất chấp độ rộng thị trường cho thấy áp lực giảm trên diện rộng, vẫn có nhóm cổ phiếu được hưởng lợi từ biến cố địa chính trị, đi ngược thị trường như: Dầu khí, Hóa chất, Vận tải biển, … có thể tiếp theo sẽ là nhóm Bảo hiểm cho đến các nhóm cổ phiếu mang tính phòng thủ như: Sản xuất điện, nước, …

MBS cho rằng chừng nào xung đột Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nhóm cổ phiếu được hưởng lợi vẫn nên duy trì trong danh mục dù mức tăng đã khá mạnh như: Dầu khí, Hóa chất (trong đó có phân bón), Cao su tự nhiên, khoáng sản, Vận tải biển/Logistics, … bên cạnh đó là nhóm cổ phiếu Bảo hiểm, Sản xuất điện, nước, ... Trong kịch bản, thị trường có nhịp hồi kỹ thuật, nhóm cổ phiếu Chứng khoán sẽ rất đáng chú ý khi thanh khoản đang ở mức cao và mức chiếu khấu ở một số cổ phiếu đã về vùng hấp dẫn.

Về kỹ thuật, xu hướng tăng dài hạn của thị trường vẫn tiếp diễn chừng nào cận dưới vùng tích lũy kéo dài 4 tháng cuối năm 2025 (1.600 điểm) chưa bị xuyên thủng. Trong ngắn hạn, với áp lực từ các biến cố trong và ngoài nước đang bủa vây, vùng hỗ trợ cho thị trường ở khu vực 1.700 – 1.750 điểm, nơi có mặt của đường MA100 ngày.

Rủi ro cho thị trường khi lãi suất huy động, lạm phát gia tăng khi giá xăng trong nước đã tăng từ 30 -34%.

Nhà đầu tư nên bảo toàn vốn, hạ tỷ lệ đòn bẩy về mức an toàn khi các mốc hỗ trợ ngắn hạn có thể bị phá vỡ trong phiên trước khi có nhịp hồi kỹ thuật. Cơ hội để lựa chọn cổ phiếu khá hẹp nếu không có sẵn nhóm cổ phiếu được hưởng lợi. Nhu cầu giảm rủi ro có thể còn tiếp diễn trong tuần tới, do vậy nên lựa chọn giá ở các vùng hỗ trợ và mua dần theo tỷ trọng.

Chứng khoán Mirae Asset cho rằng áp lực cho thị trường hiện nằm ở khối ngoại. Trong tuần giao dịch vừa qua, tổ chức trong nước mua ròng 8,67 nghìn tỷ đồng trong khi khối ngoại bán ròng 6,14 nghìn tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 20.000 tỷ đồng.

Ngưỡng hỗ trợ quan trọng cần chú ý tại vùng 1.700 điểm. Lực cầu bắt đáy có thể xuất hiện tại vùng hỗ trợ này; tuy nhiên, thị trường vẫn đang trong giai đoạn biến động cao và xu hướng luân chuyển dòng tiền diễn ra nhanh giữa các nhóm ngành. Những cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, có câu chuyện tăng trưởng lợi nhuận rõ ràng trong kỳ đại hội đồng cổ đông sắp tới và định giá rẻ được kỳ vọng sẽ thu hút được dòng tiền của thị trường.

Tuy nhiên, các yếu tố nội tại vẫn được chú trọng và là động lực hỗ trợ thị trường, bao gồm: Nâng hạng thị trường, tiềm năng tái định giá thị trường và cải thiện thanh khoản; Cả ba thành phần kinh tế được chú trọng: Kinh tế Nhà nước, kinh tế tư nhân, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; Sự hồi phục bán lẻ kỳ vọng tiếp tục duy trì; Đầu tư công tiếp tục được đẩy mạnh trong 2026 và giai đoạn 2026–2030.